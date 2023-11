Hoʻokomo ʻo MediaTek i ka Chip Dimensity 8300 ikaika e hoʻokūkū iā Qualcomm

Ma hope o ka wehe ʻana i kāna puʻupuʻu hae nui no nā kelepona Android, ua hoʻi hou ʻo MediaTek me kahi mea hoʻololi pāʻani. Ua hoʻolauna ka hui Taiwanese i ka Dimensity 8300, kahi kaʻina hana waena i hoʻonohonoho ʻia e hoʻokūkū i nā makana a Qualcomm a lawe mai i nā hoʻomaikaʻi nui i ka mākeke.

ʻO ka Dimensity 8300 kekahi o nā kaʻina hana hoʻohiki nui loa a MediaTek a hiki i kēia lā, e kaena ana i nā mana i hoʻonui ʻia a me nā hoʻomaikaʻi i ʻoi aku ma mua o kona mau mua. Hoʻohana ʻia e nā cores Cortex-based ARM V9 hou, ua hoʻokumu ʻia kēia chip ma kahi kaʻina hana 4nm a loaʻa i kahi pūʻulu 4 + 4 i hoʻomaikaʻi ʻia o Cortex A715 cores a me kahi helu like o nā cores Cortex A510. Me ka 20% hoʻonui i ka hana ahi a me ka 30% lele i ka ikaika o ka ikehu, hōʻike ia i ka manaʻo o MediaTek e hoʻopuka i ka hana kiʻekiʻe.

Ma ke ʻano o ka pāʻani a me nā hana koi, ua hoʻokomo ka Dimensity 8300 i ka Mali-G615 GPU hou, e hāʻawi ana i kahi hoʻomaikaʻi nui 60% i ka mana kiʻi maka a ʻoiai ʻo 50% ʻoi aku ka mana. Hoʻonoho kēia i MediaTek ma mua o Qualcomm e pili ana i ka hana GPU.

Eia kekahi, ʻaʻole i poina ʻo MediaTek i ke koʻikoʻi o nā mana AI. ʻO ka Dimensity 8300 kekahi o nā kaʻina hana midrange mua hiki ke holo i nā hiʻohiʻona AI me nā ʻāpana 10 billion. Lawe ʻia kēia i ka pae like me ka puʻupuʻu poʻokela o Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 chip. Hoʻohui ʻia, lawe ʻia ʻo MediaTek's Dimensity 9300 chip ma o ka lawelawe ʻana a hiki i 13 billion mau ʻāpana, e hōʻike ana i ka hoʻokō ʻana o MediaTek i ka pana ʻana i nā palena i ka hana AI.

Ma kahi o kona mana hana hoʻohiwahiwa, hāʻawi ka Dimensity 8300 i nā hoʻomaikaʻi kaulana i ka RAM a me ka hiki ke mālama. Me ke kākoʻo kiʻekiʻe o ke alapine 8300MHz no nā modula RAM, hiki i nā mea hoʻohana ke manaʻo i ka hana multitasking wikiwiki a me ka hiki ke mālama i nā manawa ʻoi aku ka ikaika ma ke kua. Ua hoʻonui hou ʻia ka maʻamau o ka mālama ʻana i nā wikiwiki UFS 4.0, e hāʻawi ʻelua i ka heluhelu a me ke kākau ʻana i ka wikiwiki i hoʻohālikelike ʻia i kona mua.

ʻIke ʻia ka manaʻo o MediaTek i ka pili ʻana i ka Dimensity 8300, me nā ʻōlelo hoʻohiki no ka wikiwiki o ka hoʻoiho ʻana a hiki i 5.17Gbps ma luna o 5G a me ka loaʻa ʻana o ka bandwidth 2x i ka pilina Wi-Fi.

Ma ke keʻena kiʻi kiʻi, hiki i ka Dimensity 8300 ke kelepona ʻo MediaTek-powered Android e hoʻopaʻa i nā wikiō 4K HDR ma 60 mau kiʻi i kēlā me kēia kekona, ma mua o kāna mau palena mua.

Me kēia mau hiʻohiʻona hoihoi a me nā holomua, hiki i ka MediaTek's Dimensity 8300 chip ke hoʻokūkū i ka mana o Qualcomm ma ka mākeke. Ke kali nei mākou i ka nalu mua o nā kelepona i hoʻohana ʻia e kēia kaʻina hana ma ka hopena o ka makahiki, ua maopopo ʻo MediaTek aia ma kahi ala piʻi i ka ʻoihana semiconductor hoʻokūkū nui.

Nā nīnau i nīnau pinepineʻia (FAQ)

- He aha ka pahu Dimensity 8300?

ʻO ka Dimensity 8300 chip kahi kaʻina hana waena i hoʻomohala ʻia e MediaTek, kahi hui semiconductor Taiwanese. Hoʻolālā ʻia e hāʻawi i nā hoʻomaikaʻi nui i ka hana a me ka pono no nā kelepona Android.

- Pehea e hoʻohālikelike ai ka Dimensity 8300 i nā makana a Qualcomm?

ʻO ka Dimensity 8300 chip e hoʻokūkū nei i ka Qualcomm's mid-tier Snapdragon 7 Gen 3 e pili ana i ka hana a me ka hiki. Hāʻawi ka chip MediaTek i nā hoʻomaikaʻi a me nā hoʻomaikaʻi ʻana i nā ʻano like ʻole, e pili ana i ka mana hana, ka mana kiʻi, nā mana AI, kākoʻo RAM, ka wikiwiki o ka mālama ʻana, a me ka pilina.

- He aha nā mana AI o ka Dimensity 8300?

ʻO ka Dimensity 8300 kekahi o nā kaʻina hana midrange mua hiki ke holo i nā hiʻohiʻona AI me nā ʻāpana 10 billion. Hoʻonoho kēia iā ia ma ka pā me ka Qualcomm's flagship Snapdragon 8 Gen 3 chip e pili ana i ka hiki ke hana AI.

- Pehea e hoʻonui ai ka Dimensity 8300 i ka hana pāʻani?

Hoʻokomo ka Dimensity 8300 i ka Mali-G615 GPU, e hāʻawi ana i kahi hoʻomaikaʻi koʻikoʻi 60% i ka mana kiʻi kiʻi kiʻi i hoʻohālikelike ʻia me kāna mea i hana mua. Mālama kēia hoʻonui i ka ʻike pāʻani maikaʻi loa no nā mea hoʻohana.

- I ka manawa hea e loaʻa ai nā kelepona i hoʻohana ʻia e ka Dimensity 8300?

ʻO ka nalu mua o nā kelepona i mana ʻia e ka Dimensity 8300 e manaʻo ʻia e hiki mai i ka hopena o kēia makahiki.

(Kumu: ʻatikala i hoʻololi ʻia mai Digital Trends)