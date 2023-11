Hoʻokomo ʻo MediaTek i ka Dimensity 8300 Chip: Hoʻololi i nā kelepona kūpono me Generative AI

ʻO MediaTek, kahi mea hana chipmaker alakaʻi, ke hoʻonohonoho hou nei i ke ʻano o ka ʻoihana kelepona me ka hoʻomaka ʻana o kāna chip hou loa, ʻo Dimensity 8300. ʻO kēia chip hou e lawe mai i nā mea hiki ke hoʻomohala AI i nā kelepona Android ʻoi aku ka maikaʻi, e hahai ana i nā wāwae o kāna. ka mea kūʻai aku, ʻo ka Dimensity 9300.

ʻOiai ua hana ʻo Qualcomm i kahi neʻe like i ka pule i hala me ka Snapdragon 7 Gen 3 chip, ʻike ʻia ka makemake o nā ʻoihana ʻelua e hoʻopili i ka ulu ulu AI e hoʻololi nei i ka ʻoihana ʻenehana.

ʻAʻole like me nā hāʻina kapuaʻi, hoʻoponopono ʻo AI generative ma luna o ka mīkini i nā helu āpau ma ke kelepona, e hōʻoia ana i nā pane wikiwiki a me ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka pilikino e noʻonoʻo ana i ka ʻikepili koʻikoʻi e like me ke ʻano o ka mea hoʻohana a me nā koho wahi. Eia hou, hiki iā ia ke hana ʻoiai aia nā mea hoʻohana ma waho o ka laulā o ka uhi pūnaewele paʻa.

ʻAʻole i hōʻike ʻia ʻo MediaTek i nā mana generative AI kikoʻī o ka Dimensity 8300, akā manaʻo ʻia e hāʻawi i nā metric hana haʻahaʻa haʻahaʻa i hoʻohālikelike ʻia i ka Dimensity 9300 kiʻekiʻe. nā hiʻohiʻona me 7 billion mau palena no kekona, ma 20 mau hōʻailona i kekona.

Me ka Dimensity 8300, hoʻohiki ʻo MediaTek i nā hoʻomaikaʻi nui ma mua o kāna mea ma mua, ʻo ka Dimensity 8200. Aia kēia me ka piʻi ʻana o 20% o ka wikiwiki CPU, a hiki i ka 30% ʻoi aku ka maikaʻi o ka mana, a me kahi GPU e hāʻawi i ka 60% ʻoi aku ka maikaʻi a me 55% ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka mana pono. . ʻAʻole i loli ka AI Processing Unit mai ka Dimensity 9300 premium, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka hana no nā hana AI maʻamau, e like me nā hoʻonui kiʻi.

Eia kekahi, manaʻo ʻia nā kelepona i hoʻolako ʻia me ka Dimensity 8300 e hauʻoli i ke ola pākaukau lōʻihi a me nā pilina paʻa ʻole i nā mea pono e like me nā earbuds a me nā gamepads. ʻAʻole i hōʻike ʻia ʻo MediaTek i nā kelepona kelepona i hana i ka hoʻokomo ʻana i ka Dimensity 8300 i kā lākou mau polokalamu. Eia nō naʻe, he mea pono e ʻike i ka mea mua, Dimensity 8200, hiki ke loaʻa i nā smartphones e like me ka Vivo V29 Pro a me Vivo V27 Pro, ʻoiai ʻaʻole ia i ʻike i nā hoʻokuʻu ākea ma ka mākeke US.

NPP:

Nīnau: He aha ka generative AI?

A: ʻO Generative AI e pili ana i ka hoʻohana ʻana i nā algorithm artificial intelligence e hana a hana i nā ʻikepili hou, e like me nā kiʻi, wikiō, a i ʻole kikokikona, e pili ana i nā kumu a me nā hoʻokomo.

Nīnau: Pehea ka ʻokoʻa ʻana o AI ma luna o ka polokalamu me nā hoʻonā kapuaʻi?

A: Hoʻohana pololei ʻo AI generative AI ma ka polokalamu ma ka atamai, hāʻawi i nā pane wikiwiki a me nā ʻike pilikino me ka hilinaʻi ʻole i kahi pilina pūnaewele a i ʻole ka hoʻouna ʻana i nā ʻikepili koʻikoʻi i nā kikowaena kapua.

Nīnau: He aha nā mea hoʻomaikaʻi i hāʻawi ʻia e ka Dimensity 8300 chip ma mua o kona mua?

A: Hāʻawi ka Dimensity 8300 chip i ka piʻi ʻana o 20% o ka wikiwiki CPU, a hiki i ka 30% ʻoi aku ka maikaʻi o ka mana, kahi GPU me 60% oi aku ka hana, hoʻomaikaʻi i ka mana, a hoʻonui i ka hiki ke hoʻoponopono AI no nā hana e like me ka hoʻomaikaʻi ʻana i nā kiʻi.

Nīnau: ʻO wai nā mea kelepona i hana i ka hoʻohana ʻana i ka Dimensity 8300?

A: ʻAʻole i hōʻike ʻo MediaTek i nā kelepona kelepona e hoʻokomo i ka Dimensity 8300 i kā lākou mau polokalamu.