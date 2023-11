Poʻomanaʻo Hou: Ke ʻimi nei i ka hopena o ka Steam Deck OLED's 90 Hz Screen on Input Lag

Ma kahi loiloi Digital Foundry hou, ua hōʻike ʻia ka hopena o ka pale 90 Hz i hoʻonui ʻia ma ka Steam Deck OLED. Ma ka hoʻohana ʻana i ka Nvidia's Latency and Display Analysis Tools, ua hoʻāʻo ka hui i ʻelua pāʻani reflex-heavy, Doom Eternal a me Crysis 3 Remastered, e hoʻoholo ai i nā hopena kūpono i ka pane.

Ke holo nei ma 90 fps, ua hōʻike ka Steam Deck OLED i nā hoʻomaikaʻi koʻikoʻi loa i ka lag input. Hoʻohālikelike ʻia me ka 60 fps LCD mana, ʻo ka awelika hōʻemi o ka hoʻokomo lag he 26.1 ms no Doom Eternal a me 32.5 ms no Crysis 3. Hiki ke hoʻohālikelike ʻia kēia emi ʻana, ma kahi ʻāpana, i ka hoʻomaʻamaʻa wikiwiki ʻana ma ka hōʻike OLED.

ʻO ka mea mahalo, ua ʻike pū ka hoʻāʻo ʻana i ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka lag input ʻoiai ke hoʻohana ʻia nā ʻāpana ʻelua o OLED a me LCD ma ka helu hoʻokahi. Me nā mea ʻelua i hoʻonohonoho ʻia i 60 fps, ua hōʻike ka OLED i ka hōʻemi ʻana o 8.5 ms i ka hoʻokomo lag no Doom Eternal a me kahi hōʻemi 11.3 ms no Crysis 3. Ua ʻoi aku ka maikaʻi o ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka haʻahaʻa haʻahaʻa, hiki i ka 20 ms i ka wā i hāʻule ai nā pāʻani i ka 40. i ka 45 fps laula.

ʻOiai he mea liʻiliʻi paha kēia mau hoʻomaikaʻi i ka hoʻohālikelike ʻana i nā manawa pane kanaka, hiki iā lākou ke loaʻa ka hopena koʻikoʻi i ka manaʻo holoʻokoʻa a me ka pane ʻana o ka ʻōnaehana. Hiki i nā hoʻololi liʻiliʻi ke hoʻonui i ka "snappiness" o ka ʻike pāʻani.

ʻO kahi ʻike ʻē aʻe mai ka loiloi e hōʻike ana i ka hoʻonui ʻana i ka firmware ke pāʻani i nā ʻokoʻa lag input ma waena o nā mana OLED a me LCD o ka Steam Deck. I ka hoʻāʻo ʻana i ka mana LCD kahiko me ka firmware kahiko, ua ʻike ʻo Digital Foundry i nā hopena lag komo ʻana he 8 a 42.4 ms ka lohi ma mua o nā mea i loaʻa me ka firmware hou.

Ke hana ikaika nei ʻo Valve i nā hoʻomaikaʻi hou aʻe no ka mana LCD o ka Steam Deck, me ka hōʻemi ʻana i ka lag input. Me ka hoʻomau hou ʻana o ka firmware, hiki ke emi ka manawa pane ma nā hōʻike LCD, e hoʻonui ana i ka ʻike pāʻani no nā mea hoʻohana.

