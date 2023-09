Ua koho ʻia ke kanaka TV ʻo Matthew Johnson, kaulana ʻo Matty J, ʻo ia ʻo ALDI Australia's first Chief Packing Officer (CPO). Ma kēia kuleana, e alakaʻi ʻo Matty J i ka lawelawe ʻeke ʻeke hoʻomaka a ALDI, me nā kālā a pau e hele ana i ke aloha maʻi kanesa o nā keiki Australia, ʻo Camp Quality.

Hiki i nā mea kūʻai ke koho i ka lawelawe VIPacking $2, kahi e hiki ai iā lākou ke hoʻomaha ʻoiai ʻo Matty J a me nā mea ʻeke ʻeke ʻē aʻe e mālama i kā lākou mea kūʻai. Hāʻawi pū ʻia lākou i ke kofe i loko o ka hale kūʻai ke kali lākou. E mālama ʻia ka lawelawe ʻeke ʻeke ma ka hale kūʻai ʻo ALDI's Brookvale ma Sydney i ka Pōʻaono, Kepakemapa 16, e hoʻomaka ana ma ka hola 8:30 am.

Ke kākoʻo nei ʻo ALDI i ka Camp Quality mai 2020 a ua hāʻawi ʻo ia ma luna o $ 5.3 miliona i ke aloha, e hiki ai i nā keiki ʻoi aku ma mua o 5,662 i hoʻopilikia ʻia e ka maʻi kanesa e komo i nā papahana leʻaleʻa. No ke kōkua hou aku i ke aloha, e hoʻohālikelike ʻo ALDI i nā haʻawina a nā mea kūʻai aku i hana ʻia ma ka hale kūʻai a i ʻole ma ka pūnaewele a hiki i ka waiwai o $100,000.

Ua hōʻike ʻo Matty J i kona hauʻoli a me kona mahalo no ke koho ʻia ʻana i CPO, me ka ʻōlelo ʻana, "Makemake wau e noʻonoʻo he mākaukau koʻu i ka wā e hiki mai ana i ka hoʻopili ʻana i nā meaʻai, akā ua hoʻomaʻamaʻa au i koʻu wikiwiki, agility, a me ka ʻenehana. Ke kakali nei au i ka hoʻopaʻa ʻana i nā ʻeke e like me kaʻu e hiki ai no kēia kumu nui.

ʻO ka Luna Hoʻokele o ALDI ma NSW, ʻo Alex Foster, ua hoʻokūpaʻa i ke koʻikoʻi o Matty J e pili ana i nā "kānāwai gula o ka hoʻopili ʻana" e like me ke kau ʻana i nā mea kaumaha ma lalo a me nā mea māmā ma luna, a me ka hōʻoia ʻana ʻaʻole i ʻoki ʻia nā mea palupalu e like me ka berena.

Eia hou, e kūʻai ʻia nā mea kūʻai Camp Quality, e like me nā T-shirt, nā pāpale, nā aniani, nā ʻōmole wai, a me ka pepa ʻōwili pepa, ma nā hale kūʻai ALDI i kēia pule aʻe. ʻO nā kālā a pau i hōʻiliʻili ʻia mai kēia mau kūʻai aku e hāʻawi i nā papahana leʻaleʻa no nā keiki me ka maʻi kanesa.

Ma ke ʻano holoʻokoʻa, ʻo ke komo ʻana o Matty J ma ke ʻano he CPO o ALDI a me ka lawelawe ʻeke ʻeke e ʻimi i ke kālā no Camp Quality a hāʻawi i ke kākoʻo, hoʻomaha, a me nā ʻike leʻaleʻa no nā keiki e kū nei i ka maʻi kanesa, e hōʻoia ana hiki iā lākou ke hoʻokele i kā lākou huakaʻi me ka mālama kūikawā, kahi kaiāulu kākoʻo, a me nā makahiki. - nā papahana hoʻonaʻauao kūpono.

Sources:

– “Ke kūlana luna nui o ka Bachelor ma mua” ALDI Newsroom

- "Nā hoa ALDI me Camp Quality" ALDI Newsroom