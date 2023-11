Paʻa kaʻa kaʻa a me Van Collide, A16 Main Road ma Ludborough

By

Ua pani ʻia ke alanui A16 Main ma nā ʻaoʻao ʻelua ma Ludborough ma hope o kahi ulia pōpilikia e pili ana i kahi kaʻa a me kahi kaʻa. Ua kū ka hui ʻana ma ka hui ʻana o ka mokupuni ʻo A16 o Main Road a me Pear Tree Lane. Ua hōʻike ʻia ka hanana ma 11.34am i ka Pōʻalua, Nowemapa 21, e koi ana i nā luna e ʻōlelo aku i nā mea hoʻokele e haʻalele i kēlā wahi. I kēia manawa, ʻaʻole maopopo inā loaʻa kekahi mau ʻeha ma muli o ke kuʻi ʻana. Ua hoʻopili ʻia ʻo Lincolnshire Police no ka ʻike hou aku.

Hōʻike ka ʻōnaehana mākaʻikaʻi kaʻa Inrix i ke kaʻa lohi mai A18 Pear Tree Lane ma Ludborough a i Church Lane ma Utterby. Paipai ʻia ka poʻe hele e ʻimi i nā ala ʻē aʻe e pale aku ai i nā lohi.

Nā FAQ:

Nīnau: He aha ke kumu o ka pani ʻana?

A: ʻO ka pani ʻana ma muli o kahi ulia nui e pili ana i kahi kaʻa a me kahi kaʻa.

Nīnau: Ma hea kahi i kū ai?

A: Ua hana ʻia ka hui ʻana ma ka hui moku A16 o ke Alanui Nui a me ka Pear Tree Lane ma Ludborough.

N: Ua ʻeha kekahi?

A: ʻAʻole ʻike ʻia i kēia manawa inā loaʻa kekahi i nā ʻeha i ka wā o ka hui ʻana.

Nīnau: Aia kekahi mau mea hou mai ka mākaʻi?

A: Ua ʻōlelo ʻo Lincolnshire Police e hoʻokuʻu ʻia nā mea hou aʻe i ka wā e loaʻa ai.

E ʻoluʻolu e hoʻomaopopo he kūlana hoʻomau kēia, a e hāʻawi mākou i nā mea hou i ka wā e hiki ai ke ʻike hou aku.

Puna: Lincolnshire Live