ʻO Apple M3 MacBook Pro hou: Hoʻonui i ka hana ma ke kumu kūʻai

Inā ʻoe e nānā nei i ka Apple 14-inch M3 MacBook Pro hou, ʻo kēia kou manawa e mālama ai. Ke hāʻawi nei ʻo Amazon i kahi hāʻule kumukūʻai ma ke kumu hoʻohālike komo, e hōʻike ana i kahi CPU 8-core a me 10-core GPU. Kūʻai mua ʻia ma $1,599, hiki iā ʻoe ke kiʻi iā ia no $1,449 i hoʻouna ʻia. He $150 ka uku ho'ēmi ma kahi pona i hoʻokuʻu ʻia.

Akā ʻaʻole pau ka mālama kālā ma laila. Ke kūʻai ʻia nei ke kumu hoʻohālike 1TB kiʻekiʻe no $1,649, iho mai $1,799. No laila inā ʻoe e ʻimi nei i kahi waiho ʻana a i ʻole kahi koho pili kālā, aia kahi hana no ʻoe.

He aha ka mea i hoʻokaʻawale i ka M3 MacBook Pro hou mai kona mau mua? Ua hoʻolauna ʻo Apple i ka chip M3 hou loa, kā lākou chip 3nm mua a hiki i kēia lā. Me ka 8-core CPU, 10-core GPU, a me ka 16-core Neural Engine, hāʻawi kēia chip mobile i ka hana maikaʻi loa o Apple. He kūpono ia no ka multitasking i kēlā me kēia lā a hiki ke mālama i nā papahana pro e like me ka hoʻoponopono ʻana i nā kiʻi kiʻekiʻe a me nā wikiō 4K me ka maʻalahi.

Hoʻohui ʻia, hōʻike ka M3 MacBook Pro i kahi hōʻike nani Liquid Retina XDR me ProMotion 120Hz refresh rate a me ke kākoʻo no ka gamut kala ākea P3. Hoʻohui ka kala kala ʻeleʻele hou i kahi paʻi o ka maʻalahi, ʻoiai nā awa Thunderbolt, kahi puka 8K HDMI, a me kahi pahu kāleka SD e hōʻoia i nā koho pili no kāu mau pono multimedia.

Me kona hoʻolālā ʻana i ka mana, hiki i ka MacBook Pro ke hāʻawi i ka hana ʻokoʻa i ka lā a pau, inā ʻoe ma ka mana pākaukau a i hoʻopili ʻia paha.

Pinepine ninau ninaninau 'ana i

1. He aha ka mea nui o ka M3 MacBook Pro hou?

ʻO ka hiʻohiʻona nui o ka M3 MacBook Pro hou kāna hana i hoʻonui ʻia me ka chip M3 hou loa, e hāʻawi ana i ka 8-core CPU, 10-core GPU, a me ka 16-core Neural Engine.

2. ʻEhia ka nui o kaʻu e mālama ai ma ka M3 MacBook Pro komo?

Hiki iā ʻoe ke mālama i $150 ma ka pae komo M3 MacBook Pro, me ke kumu kūʻai mai $1,599 a i $1,449.

3. Aia ke kūʻai aku ma ke kumu hoʻohālike 1TB o ka M3 MacBook Pro?

ʻAe, ke kūʻai aku nei ke kumu hoʻohālike 1TB o ka M3 MacBook Pro no $1,649, mai lalo mai kona kumu kūʻai mua o $1,799.

4. He aha nā hiʻohiʻona o ka M3 MacBook Pro?

Hōʻike ka M3 MacBook Pro i kahi hōʻike nani ʻo Liquid Retina XDR, ProMotion 120Hz refresh rate, Thunderbolt ports, kahi 8K HDMI output, a me kahi pahu kāleka SD. Hele mai ia me kahi kala ʻeleʻele Space Black.