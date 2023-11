Ke hoʻolauna nei i ka App Camera Camera Enhanced me nā hiʻohiʻona hou

Ua hāʻawi ʻia ka Google Pixel Camera app i kahi hoʻololi hou, e hāʻawi ana i nā mea hoʻohana i kahi kiʻi kiʻi a me ka ʻike wikiō. Hōʻike ka hoʻolālā hou hou i kahi slider kūpono, e ʻae ana i nā hoʻololi ʻole ma waena o nā ʻano kiʻi a me nā wikiō. Me kēia slider, e ʻike nā mea hoʻohana i kahi pihi Photo/Video Settings hou ma ka ʻaoʻao hema a, aia wale nō ma ka Pixel 8 Pro, kahi pihi Pro Controls ma ka ʻākau.

Ke hoʻokomo nei i ka manaʻo o ka mea hoʻohana a me ka hoʻohana ʻana i nā holomua ʻenehana hou loa, ke kaena nei ka polokalamu Pixel Camera i kahi mea hoʻohana intuitive loa. Inā ʻoe e kiʻi nei i nā manawa koʻikoʻi me nā kiʻi kupaianaha a i ʻole ke kiʻi ʻana i nā wikiō ikaika, ʻo kēia app hou e hōʻoia i ka ʻoluʻolu loa a me ka maʻalahi.

ʻO ka hoʻomaka ʻana o ka pihi Photo/Video Settings e hāʻawi i nā mea hoʻohana e hoʻopilikino i kā lākou makemake pahupaʻiwikiō me ka maʻalahi. Me kahi paʻi maʻalahi, hiki iā ʻoe ke hoʻoponopono maʻalahi i nā hoʻonohonoho kamera like ʻole e kūpono i kāu makemake pilikino. Mai ka hōʻike ʻana a me ke koena keʻokeʻo i nā laina laina a me nā hoʻonohonoho manawa, ʻo ka Pixel Camera app e hāʻawi iā ʻoe i ka mana piha o kāu ʻike kiʻi a me ka wikiō.

Hoʻonui ka Pixel 8 Pro i kēia ʻike me ka hoʻohui ʻana i ka pihi Pro Controls. Hāʻawi kēia hiʻohiʻona kūʻokoʻa i nā mea paʻi paʻi kiʻi a me nā mea paʻi kiʻiʻoniʻoni me nā hoʻonohonoho kiʻekiʻe a me nā kaohi, hiki iā lākou ke hopu i nā manawa kupaianaha me ka pololei ʻole a me ka hana. Mai ka nānā lima a me ka hoʻololi ʻana i ka wikiwiki o ka pani ʻana i nā koho hoʻohālikelike wikiō ʻoihana, hōʻoia ka Pixel 8 Pro e loaʻa i ka poʻe ʻoihana nā mea hana e pono ai lākou e hoʻokō i kā lākou ʻike noʻeau.

Nā nīnau i nīnau pinepineʻia (FAQ)

1. Pehea wau e hoʻololi ai ma waena o nā ʻano kiʻi kiʻi a me nā ʻano wikiō ma ka polokalamu Pixel Camera?

No ka hoʻololi ʻana ma waena o nā ʻano kiʻi kiʻi a me nā wikiō, e hoʻohana wale i ka slider i hāʻawi ʻia ma ka hoʻolālā hou ʻana o ka polokalamu Pixel Camera. E hoʻoneʻe iā ia i ke ʻano i makemake ʻia, a e hoʻololi koke kāu pahupaʻikiʻi i kēlā ʻano.

2. Hiki iaʻu ke hoʻonohonoho i nā hoʻonohonoho pahupaʻikiʻi ma ka polokalamu Pixel Camera?

ʻAe, hiki i ka polokalamu Pixel Camera hou ke hana maʻamau o nā hoʻonohonoho kamera. Ma ke kaomi ʻana i ka pihi Photo/Video Settings, hiki iā ʻoe ke komo i nā ʻano koho e hoʻoponopono i ka ʻike, ke kaulike keʻokeʻo, nā laina laina, a me nā mea hou aku.

3. He aha nā Mana Pro ma ka Pixel 8 Pro?

ʻO ka hiʻohiʻona Pro Controls, kūʻokoʻa i ka Pixel 8 Pro, hāʻawi i nā hoʻonohonoho kiʻekiʻe a me nā mana i hoʻolālā ʻia no nā mea paʻi kiʻi a me nā mea paʻi wikiō. Loaʻa iā ia nā koho no ka nānā lima, ka hoʻololi ʻana i ka wikiwiki shutter, a me ka hōʻano wikiō ʻoihana.

4. Loaʻa anei ka polokalamu Pixel Camera i hoʻolālā hou ʻia ma nā polokalamu Pixel āpau?

ʻOiai aia ka polokalamu Pixel Camera i hoʻonui ʻia ma ka hapa nui o nā polokalamu Pixel, ʻo ka Pro Controls hiʻohiʻona wale nō i ka Pixel 8 Pro. Hiki i nā mea hoʻohana o nā kiʻi Pixel ʻē aʻe ke hauʻoli i ka hoʻomaikaʻi ʻana a me ka hana o ka app hou.