NĀ KAMAA LITTLE GOODY TWO PREVIEW: HE KAHIKI O BI-SHOUJO BEAUTY AND HORROR

ʻO Little Goody Two Shoes kahi pāʻani weliweli e hiki mai ana e pili ana i ka bi-shoujo aesthetic me kahi kūlana kauhale ʻEulopa. Hoʻokumu ʻia e AstralShift, hoʻohui ka pāʻani i nā mea o nā moʻolelo ʻo Brothers Grimm me ka hoʻoweliweli ʻana o nā kamaʻāina huhū a me ka weliweli o nā lele ʻai ʻiʻo. Ma ka pāʻani, lawe nā mea pāʻani i ke kuleana o Elise, he kaikamahine makemake e ʻimi e lilo i waiwai a pakele i kona ola haʻahaʻa.

ʻO ka demo i hōʻike ʻia ma PAX West 2023 i hiki i nā mea pāʻani ke ʻimi i ka pohihihi Kieferberg Village, hoʻokele i loko o nā hale paʻahao, a launa pū me nā ʻano like ʻole o ke kūlanakauhale. Hōʻike ka pāʻani i nā cinematics kupaianaha a me nā moʻolelo immersive, me ka nānā ʻana i ka hoʻokumu ʻana i kahi pōʻeleʻele ma luna o ka hana anime fairytale kuʻuna. ʻOiai ʻo Elise, pono nā mea pāʻani e hoʻopau i nā hana i kēlā me kēia lā i ka wā e wehe ana i nā mea huna o ka nahele i ka pō.

ʻO kekahi o nā mea pāʻani nui ma Little Goody Two Shoes ʻo ia ka hoʻokele o ka inoa. Pono nā mea pāʻani e nānā i ko lākou kaulana e pale aku i ka noʻonoʻo ʻia "no ka diabolo" a me ke alo i nā hoʻopaʻi kilokilo e hele pū me ia. Hāʻawi ka pāʻani i nā mea pāʻani e hoʻonohonoho i ko lākou mau ala ponoʻī, hoʻoponopono i nā puʻupuʻu, a kūkulu i nā pilina koʻikoʻi. He kuleana koʻikoʻi ka ʻōlelo ʻike ma ka pāʻani, no ka mea, pono nā mea pāʻani e hoʻoponopono i nā puʻupuʻu kaiapuni a hoʻohana i ka puni i ko lākou pono.

ʻO Little Goody Two Shoes e hōʻike ana i nā kiʻi kiʻi lima e nā mea hoʻomohala ma AstralShift, e mālama ana i kahi aesthetic kūlike ma waena o nā mea moeʻuhane a me nā mea ʻeleʻele o ka pāʻani. Ua hōʻike ka demo i ke ʻano anime nostalgic o ka pāʻani a me ka lewa weliweli immersive, e lilo ia i mea kū i ka papahele o ka ʻaha kūkā.

ʻOiai ʻaʻole i hoʻolaha ʻia kahi lā hoʻokuʻu ʻia, hōʻike ʻo Little Goody Two Shoes i ka ʻōlelo hoʻohiki ma ke ʻano he RPG hoihoi me kahi hui puʻupuʻu o ka nani bi-shoujo a me ka weliweli.

