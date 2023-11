Loaʻa iā BMW E46 M3 kahi hoʻonui maikaʻi me ka mana V10

Ua lilo nā hoʻololi ʻenekini i mea kaulana i ke kaiāulu BMW, me ka poʻe hoihoi e ʻimi mau nei e paipai i kā lākou Bimmers aloha i nā pae hou o ka hana. ʻOiai ua ʻike mākou i kā mākou ʻāpana kūpono o ka hoʻololi ʻana i ka ʻenekini, lawe kēia papahana kūikawā iā ia i kahi pae hou.

ʻO ka hōkū o kēia wikiō he BMW E46 M3 ʻeleʻele, he kaʻa i ʻike mua ʻia no kona mana kupaianaha a me kāna hana. Hoʻolako ʻia me kahi ʻenekini 3.2-lita inline-six, ʻaʻole ʻo ka E46 M3 ma ke ala. Eia naʻe, makemake ka mea nona kēia M3 e hoʻonui i ka ikaika a me ka hauʻoli.

Ma kahi o ke koho ʻana i kahi ʻenekini kuʻuna maʻamau, ua hoʻoholo ka mea nona e hele i loko a hoʻololi i kahi mīkini 5.0-lita V10 mai kahi E60 M5. ʻO kēia hale mana V10, ʻo ia wale nō ka hana V10 i hana ʻia e BMW, i hāʻawi i kahi huahana o 500 horsepower a me 384 lb-ft o ka torque. Akā ʻaʻole lawa ia no ka mea nona ka hale. Me nā hoʻololi liʻiliʻi, me kahi palapala ʻenekini i hoʻonui ʻia, ua hana kēia M3 holoholona ma kahi o 520 horsepower.

ʻO ka mea i hoʻokaʻawale i kēia hana hoʻomaikaʻi ʻana ʻo ia ke koho o ka hoʻoili. Hoʻopili ʻia ka ʻenekini V10 i kahi hoʻoili lua-clutch kumu E92, e hoʻokiʻekiʻe ana i ka ʻike hoʻokele i kahi pae hou. Ke lawe nei ka wikiō iā mākou i kahi ʻūhā hauʻoli a puni ka Nurburgring, ua maopopo loa ʻaʻole kēia M3 kāu kaʻa kaʻa maʻamau.

Me kona wikiwiki kupaianaha a me ke kani o ka mīkini V10 e uwē ana, kū ka BMW E46 M3 i waena o nā kaʻa hana ma ke ala. Hoʻopau maʻalahi ia i nā mea hoʻokūkū me ka maʻalahi, e waiho ana i kahi manaʻo mau loa. ʻAʻole kēia ʻo ka manawa mua a mākou i ʻike ai i kahi papahana BMW V10, akā hoʻohui pū ia i ka papa inoa e ulu nei o nā mīkini hoʻokalakupua maikaʻi e pana i nā palena o ka mea e hiki ai i ka BMW ke hoʻokō.

NPP:

Q: He aha ka mīkini i hoʻololi ai ka mea nona ka BMW E46 M3 ʻeleʻele?

A: Ua hoʻololi ka mea nona ka ʻenekini inline-eono me kahi ʻenekini 5.0-lita V10 mai kahi E60 M5.

Q: Pehea ka nui o ka horsepower i ka upgrade BMW E46 M3 hua?

A: Me kekahi mau hoʻololi, ʻo ka M3 i hoʻonui ʻia i kēia manawa e hana ma kahi o 520 horsepower.

Nīnau: He aha ka hoʻoili ʻana o ka ʻenekini V10?

A: Hoʻopili ʻia ka ʻenekini V10 i kahi hoʻoili lua-clutch kumu E92, hoʻonui i ka ʻike holoʻokoʻa holoʻokoʻa.