Nā Mākaʻikaʻi LG SMART hou me nā hiʻohiʻona i hoʻonui ʻia no ka huahana a me ka pilina

Ua hoʻolauna hou ʻo LG Electronics i kāna laina hou loa o SMART Monitors no 2023. Ma waena o nā mea hou i hoʻokuʻu ʻia nā hiʻohiʻona 32SR50F a me 27SR50F, i kēia manawa no ke kūʻai ʻana. Manaʻo ʻia e hoʻonui i ka huahana a hāʻawi i ka pilina paʻa ʻole, ua hoʻolālā ʻia kēia mau mea nānā e hoʻokō i nā pono e ulu nei o ka hana mamao a me ke kahe leʻaleʻa.

ʻO kahi hiʻohiʻona kaulana o kēia mau mea nānā ʻo kā lākou hōʻike IPS kiʻekiʻe e kākoʻo ana i ka HDR 10, e hāʻawi ana i ka vibrancy kiʻi i hoʻonui ʻia a me ka maikaʻi. Inā ʻoe e komo ana i nā hālāwai virtual a i ʻole ke ʻimi wale ʻana i ka pūnaewele, ʻo nā hiʻohiʻona maikaʻi i hāʻawi ʻia e kēia mau mea nānā 1080p e hoʻonui i kāu ʻike ʻike. ʻO ka hiʻohiʻona 27-inihi, me kāna hoʻolālā palena ʻole, hoʻohui i kahi paʻi o ka nani a me ka minimalistic aesthetics i kēlā me kēia wahi hana.

Ke holo nei ma ka pūnaewele webOS 23 o LG, hāʻawi nā SMART Monitors i ka maʻalahi a maʻalahi hoʻi i nā noi streaming like ʻole a me nā manaʻo ʻike pilikino ma o ka webOS Hub. ʻO ka hiʻohiʻona o ka Home Board he mea hoihoi loa ia, e hāʻawi ana i nā moʻolelo haʻuki pilikino a me nā kāleka lawelawe haʻuki maʻamau. Hiki i ka poʻe leʻaleʻa ke hoʻomau hou me kā lākou mau lī punahele, nā pāʻani e hiki mai ana, a me nā helu koʻikoʻi. Hoʻokomo pū nā mea nānā i ka hana LG Mood Music, e hana ana ma ke ʻano he DJ ponoʻī ma o ka hana ʻana i nā papa mele e pili ana i nā makemake mele o ka mea hoʻohana.

No ka poʻe e pili ana i ka huahana, ua lako nā LG SMART Monitors me nā polokalamu LG Home Office i kūkulu ʻia. Ke kākoʻo nei i nā papahana huahana like ʻole e like me Microsoft 365 a me Google Calendar, hoʻomaikaʻi kēia mau mea nānā i ka pono o ka workflow. Hoʻohui ʻia, hoʻomaʻamaʻa lākou i ka kaʻana like ʻana mai nā polokalamu akamai ma o AirPlay 2 a me Miracast, e hoʻopau ana i ka pono o ka pilina PC pololei.

Eia kekahi, ʻo kēia mau mākaʻikaʻi e lawelawe ʻia ma ke ʻano he home home akamai, kūpono me LG's ThinQ Home Hub. Hiki i nā mea hoʻohana ke nānā pono a hoʻokele i nā mea pono home like IoT e like me nā pahu hau a me nā mīkini holoi ma o ka ThinQ app. Hoʻololi kēia hoʻohui ʻana i nā mākaʻikaʻi i nā kikowaena kikowaena no kahi home pili.

Nā Kūlana Huahana:

– LG SMART Monitor (32SR50F)

– Nui/Hoʻoholo: 31.5-ʻīniha / FHD (1,920 x 1080)

- Ke kala kala: sRGB 99%, NTSC 72%

- HDR: HDR 10

- Ka helu hou / pane manawa: 60Hz / 8ms

- Interface: USB Type-C, HDMI (x2), USB 2.0 (x2), Wi-Fi, Bluetooth

– ʻŌlelo: 5W (x2)

- Nā hiʻohiʻona akamai / lawelawe: webOS 23, Microsoft Office, Kōkua leo (LG ThinQ, Alexa), Mobile Casting / Mirroring (AirPlay 2 / ScreenShare)

- Mea kōkua: HDMI / Keʻokeʻo mamao

– LG SMART Monitor (27SR50F)

– Nui/Hoʻoholo: 27-ʻīniha / FHD (1,920 x 1080)

- Ke kala kala: sRGB 99%, NTSC 72%

- HDR: HDR 10

- Ka helu hou / pane manawa: 60Hz / 14ms

- Ke kikowaena: HDMI (x2), USB 2.0 (x2), Wi-Fi, Bluetooth

– ʻŌlelo: 5W (x2)

- Nā hiʻohiʻona akamai / lawelawe: webOS 23, Microsoft Office, Kōkua leo (LG ThinQ, Alexa), Mobile Casting / Mirroring (AirPlay 2 / ScreenShare)

- Mea kōkua: HDMI / Keʻokeʻo mamao

Loaʻa ke kumu hoʻohālike 32SR50F no ke kūʻai ʻana ma $229, aʻo ke kumu hoʻohālike 27SR50F hiki ke loaʻa no $199 wale nō. Hele mai nā hiʻohiʻona ʻelua me kahi 1 Year Parts and Labor warranty.

Nīnau: He aha nā hiʻohiʻona o nā LG SMART Monitors?

A: Hāʻawi nā LG SMART Monitors i nā hōʻike kiʻekiʻe me ke kākoʻo HDR 10, nā polokalamu LG Home Office i kūkulu ʻia no ka huahana, nā mana kaʻana like ʻana, a me nā hana home hub akamai.

Q: He aha ke kumu kūʻai no nā kumu hoʻohālike 32SR50F a me 27SR50F?

A: Ua kūʻai ʻia ka 32SR50F ma $229, ʻoiai ka 27SR50F i loaʻa no $199.

Nīnau: Ua kākoʻo ʻia nā monitor e kahi palapala hōʻoia?

A: ʻAe, hele mai nā hiʻohiʻona ʻelua me kahi 1 Year Parts and Labor warranty.