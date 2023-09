ʻO ka hoʻonui ʻana i ka loaʻa kālā: Leveraging Social Media Analytics for Global Business Strategy

I kēia au kikohoʻe, ʻaʻole hiki ke hoʻonui ʻia ke kuleana o ka media social i ka hoʻokumu ʻana i nā hoʻolālā ʻoihana honua. ʻOi aku ma mua o kahi kahua no ka launa pū ʻana, ua hoʻololi ʻia ka pāʻoihana kaiapili i mea hana ikaika no nā ʻoihana e hoʻomaopopo i kā lākou poʻe i manaʻo ʻia, e hahai i nā ʻano mākeke, a ma ka hopena, e hoʻonui i nā palena waiwai. ʻO ka hoʻohana ʻana i ka ʻikepili media kaiapili he ʻāpana koʻikoʻi ia o kekahi hoʻolālā ʻoihana kūleʻa honua.

Hoʻopili ka ʻikepili pili i ka ʻikepili i ka hōʻiliʻili ʻana a me ka nānā ʻana i nā ʻikepili mai nā paepae pūnaewele e hoʻomaopopo i nā hoʻoholo ʻoihana. ʻO kēia ʻikepili, ka mea i loaʻa i ka ʻikepili i hana ʻia e ka mea hoʻohana, ka launa pū ʻana, a me ka dynamics pūnaewele, hāʻawi i nā ʻike waiwai nui i ka ʻano o nā mea kūʻai aku, nā makemake, a me nā manaʻo. Ma ka hoʻomaopopo ʻana i kēia mau ʻano, hiki i nā ʻoihana ke hoʻololi i kā lākou huahana, nā lawelawe, a me nā hoʻolālā kūʻai aku e hoʻokō i nā pono a me nā makemake o kā lākou poʻe i manaʻo ʻia, e hoʻonui ai i ka ʻoluʻolu a me ka kūpaʻa o ka mea kūʻai aku.

ʻO kekahi o nā pōmaikaʻi koʻikoʻi o ka ʻikepili media media ʻo kona hiki ke hāʻawi i nā ʻike manawa maoli. I kēia wā ʻoihana wikiwiki, hiki ke pane koke i nā loli i nā ʻano mākeke a me nā ʻano mea kūʻai aku he mea koʻikoʻi. Me ka ʻikepili kaiapili, hiki i nā ʻoihana ke nānā i nā kamaʻilio ʻana a me ka launa pū ʻana ma luna o nā paepae media i ka manawa maoli, e ʻae iā lākou e ʻike i nā ʻano e kū mai ana, nā pilikia, a me nā manawa kūpono i ka wā e hiki mai ana. Hāʻawi kēia i nā ʻoihana e hana i nā hoʻoholo kūpono a me ka ʻike, hiki ke hoʻonui nui i kā lākou hoʻokūkū a me ka loaʻa kālā.

Eia kekahi, ʻo ka ʻikepili media kaiapili e hiki ai i nā ʻoihana ke ana i ka pono o kā lākou hoʻolālā kūʻai. Ma ka nānā ʻana i nā metric e like me ka hiki, ka hoʻopili ʻana, a me ka hoʻololi ʻana, hiki i nā ʻoihana ke hoʻoholo i nā hoʻolālā e hana nei a ʻaʻole hoʻi. ʻAʻole wale kēia e kōkua i nā ʻoihana e hoʻoikaika i kā lākou mau hana kūʻai aku akā e hōʻoiaʻiʻo nō hoʻi i ka hoʻokaʻawale ʻia ʻana o nā kumuwaiwai, a laila e hoʻonui ai i nā palena kālā.

Ma ka ʻoihana ʻoihana honua, ʻo ka hoʻomaopopo ʻana i nā nuances moʻomeheu a me nā ʻokoʻa kūloko ke kī i ka holomua. Hiki i ka ʻikepili kaiapili ke hāʻawi i nā ʻoihana me ka nui o ka ʻike e pili ana i nā mākeke like ʻole a puni ka honua. Ma ke kālailai ʻana i ka ʻikepili media social, hiki i nā ʻoihana ke loaʻa nā ʻike i nā makemake a me nā ʻano o nā mea kūʻai aku ma nā wahi like ʻole, e ʻae iā lākou e hoʻololi i kā lākou mau hoʻolālā e like me. Hiki i kēia ke hoʻonui nui i ka hiki o ka ʻoihana ke komo i nā mākeke hou a hoʻonui i kona hiki i ka honua.

Eia nō naʻe, ʻo ka hoʻohana ʻana i ka ʻikepili media social no ka hoʻolālā ʻoihana honua ʻaʻole me ka pilikia ʻole. ʻO kekahi o nā pilikia nui ʻo ka nui o ka ʻikepili i loaʻa. Me nā piliona o nā mea hoʻohana ma nā pūnaewele media, ʻo ka nui o ka ʻikepili i hana ʻia he mea kupanaha. ʻO ka hana a me ka nānā ʻana i kēia ʻikepili hiki ke lilo i hana paʻakikī. Eia kekahi, ʻo ka hōʻoia ʻana i ka pololei a me ka hilinaʻi o ka ʻikepili kekahi mea hopohopo nui.

No ka lanakila ʻana i kēia mau pilikia, pono nā ʻoihana e hoʻopukapuka i nā mea hana loiloi holomua a me nā ʻenehana. Hiki i kēia mau mea hana ke kōkua i nā ʻoihana e hōʻiliʻili, e hoʻoponopono, a e kālailai i nā puke nui o ka ʻikepili kaiapili me ka wikiwiki a pololei. Eia kekahi, pono e noʻonoʻo nā ʻoihana i ka launa pū ʻana me nā poʻe loea i ke kahua o ka ʻikepili media social e hōʻoia i ka hana ʻana i ka hapa nui o ka ʻikepili i loaʻa iā lākou.

I ka hopena, ʻo ka ʻikepili kaiapili he mea hana ikaika e hiki ke hoʻonui nui i ka hoʻolālā honua o kahi ʻoihana. Ma ka hāʻawi ʻana i nā ʻike manawa maoli i ka ʻano o nā mea kūʻai aku a me nā ʻano mākeke, ʻae ʻia ka ʻikepili media social i nā ʻoihana e hoʻoholo i ka ʻike, hoʻopaʻa i kā lākou mau hoʻolālā kūʻai, a hoʻonui i nā palena waiwai. Eia nō naʻe, no ka hoʻohana piha ʻana i nā pono o ka ʻikepili media social, pono nā ʻoihana e hoʻopukapuka i nā mea hana loiloi holomua a me nā ʻenehana, a noʻonoʻo i ka launa pū ʻana me nā poʻe akamai i ke kula. Me ke ala kūpono, hiki i nā ʻoihana ke hoʻohuli i ka ʻikepili media i kahi waiwai hoʻolālā e hoʻoikaika i ka ulu a me ka loaʻa kālā.