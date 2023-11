Ua ʻoi aku ka ʻoi aku o ka hui ʻo Lethal Game Hou i ka 100,000 mea pāʻani

Ke kali nei ka ʻike hauʻoli a me ka iwi i ka pāʻani pāʻani hou loa, ʻo Lethal Company, ʻoiai ʻo ia e hoʻolauleʻa ai i ka hōʻea ʻana i kahi hanana kupaianaha o ka 100,000 mau mea pāʻani like. Hoʻokumu ʻia e Zeekerss, ua hana kēia pāʻani weliweli i nā nalu i ke kaiāulu pāʻani mai kona hoʻokuʻu ʻia ʻana ma Steam Early Access ma ʻOkakopa 23rd.

Lawe ʻo Lethal Company i nā mea pāʻani i kahi huakaʻi weliweli ma waena o nā mahina derelict, kahi e ʻimi ai lākou i nā kumuwaiwai ʻoiai e kū ana i nā mea weliweli ʻike ʻole ʻia. Ma ke ʻano he limahana hana ʻaelike no ka Hui, ua hoʻokau ʻia nā mea pāʻani i ka hōʻiliʻili ʻana i nā ʻōpala no ka hoʻokō ʻana i nā ʻāpana waiwai kālā. Eia naʻe, pono lākou e kiaʻi mau, no ka mea, ʻo ke kumu o ka pāʻani ma ke ʻano he poʻo weliweli e hōʻoiaʻiʻo ana e hūnā ka pōʻino a puni kēlā me kēia kihi.

Hiki ke hoʻohālikelike ʻia ka kūleʻa o Lethal Company i kāna pāʻani immersive a me nā mea hou maʻamau. Ua hoʻoikaika ʻo Zeekerss i ka hoʻolako ʻana i nā ʻike hou, e hoʻonui mau ana i ka ʻike o ka pāʻani me nā mob, nā mea, a me nā hiʻohiʻona. ʻO kēia kūpaʻa i ka hoʻomaikaʻi ʻana ua paʻa i nā mea pāʻani, e hopena i ka piʻi ʻana o ka kaulana no ka pāʻani.

Ua hoʻonui nui ʻia nā mea hoʻohana Steam i kā lākou hoʻomaikaʻi ʻana iā Lethal Company, e like me ka mea i ʻike ʻia e kāna helu "Overwhelmingly Positive" ma ka paepae. Makemake nui nā mea pāʻani i ka loop loop gameplay o ka pāʻani a me nā mea hou pinepine e mālama i ka ʻike hou a hoihoi. Me kahi kaiāulu ikaika e hāʻawi ana i nā manaʻo a me ke kākoʻo, ʻaʻohe palena o ka hiki o Lethal Company.

Inā he mea hoʻokani pila ʻoe a he mea hou paha i ka pāʻani, loaʻa iā IGN kahi alakaʻi piha e kōkua iā ʻoe e hoʻokele i ka honua hoʻopunipuni o Lethal Company. E hoʻomākaukau iā ʻoe iho no nā leʻaleʻa pau ʻole, nā manawa ʻili ʻili, a me kahi ʻike pāʻani hoʻoweliweli koʻikoʻi poina ʻole.

1. Hiki iaʻu ke pāʻani iā ​​Lethal Company wale nō?

ʻAe, hiki ke pāʻani ʻia ʻo Lethal Company, akā ua hoʻolālā ʻia e lilo i ʻike hui.

2. Loaʻa anei ʻo Lethal Company ma nā kahua ʻē aʻe ma mua o Steam?

I kēia manawa, loaʻa wale ʻo Lethal Company ma Steam. ʻAʻohe hoʻolaha kūhelu e pili ana i ka hoʻokuʻu ʻana ma nā kahua ʻē aʻe.

3. E loaʻa hou nā mea hou i ka wā e hiki mai ana?

ʻOiaʻiʻo! ʻO ka mea hoʻomohala, ʻo Zeekerss, ua hōʻike i kā lākou kūpaʻa e hoʻokuʻu mau i nā mea hou e hoʻonui ai i ka pāʻani a hoʻokomo i nā manaʻo o ka mea pāʻani.

4. Hiki iaʻu ke hoʻopilikino i koʻu ʻano a me kaʻu moku ma Lethal Company?

ʻAe, hāʻawi ʻo Lethal Company i nā koho hoʻohālikelike a me nā koho hoʻonaninani moku no nā mea pāʻani e hoʻopilikino i kā lākou ʻike pāʻani.

