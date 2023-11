ʻŌlelo Hou: ʻO ka piʻi ʻana o nā Earbuds kūpono a ikaika

Nūhou maikaʻi no ka poʻe leʻaleʻa mele a me ka poʻe akamai i ka ʻenehana: ke piʻi nei nā pepeiao pepeiao kūpono i nā kiʻekiʻe hou ma ke ʻano o ka maikaʻi a me ka hana. ʻO ka hoʻokuʻu hou ʻana e Lenovo, ka ThinkPlus X16, e hōʻike ana i kēia ʻano, e hāʻawi ana i kahi hui kupaianaha o ka affordability a me nā hiʻohiʻona holomua. Kūʻai ʻia ma kahi o US $ 16, hāʻule ka ThinkPlus X16 i loko o ka māhele o nā earbuds pili kālā, akā mamao loa kona hiki.

ʻO kekahi o nā hiʻohiʻona koʻikoʻi o ka ThinkPlus X16 ʻo kāna hoʻolālā hapalua-pepeiao maʻamau, e hōʻoiaʻiʻo ana i kahi kūpono ʻoluʻolu me ka ʻole o ka hōʻeha ʻana i nā kahawai pepeiao. ʻO ka ʻoiaʻiʻo, ʻo ke kaumaha o kēlā me kēia pua he 4.5 grams wale nō, e hoʻonui hou ana i ka hōʻoluʻolu holoʻokoʻa no ka lole lōʻihi. Akā ʻaʻole ʻo ka hōʻoluʻolu wale nō ka wahi i ʻoi aku ka maikaʻi o kēia mau pepeiao.

Hoʻolako ʻia me nā mea hoʻokele 14.2 mm, hāʻawi ka ThinkPlus X16 i ke ʻano leo maikaʻi loa, e hana ana i nā leo maʻemaʻe a kiʻekiʻe. Hāʻawi pū nā ʻōpuʻu i nā microphones i hoʻonohonoho pono ʻia, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka maikaʻi o ke kelepona akaka no ke kamaʻilio pilikia ʻole. Me ke ola pākaukau a hiki i 20 mau hola ma ka uku hoʻokahi, hiki i nā mea hoʻohana ke hauʻoli i nā hālāwai hoʻolohe ʻole i ka lā.

ʻO ka pilina kahi wahi ʻē aʻe kahi e hoʻomālamalama ai ka ThinkPlus X16. Me ka hoʻohui pū ʻana o Bluetooth 5.2, hāʻawi nā earbuds i nā pilina uea ʻole a hilinaʻi, e hāʻawi ana i kahi ʻike pilikia ʻole. ʻO ka mea e hoʻokaʻawale ai i kēia mau pepeiao mai nā poʻe ʻē aʻe ma ke ʻano kumu kūʻai like, ʻo ia ka hoʻokomo ʻana i kahi mode latency haʻahaʻa, kahi hiʻohiʻona e ʻike pinepine ʻia i nā kumu kūʻai nui. Mālama kēia i ka liʻiliʻi o ka lohi leo no ka hoʻonui ʻia ʻana o ka leo-ʻike.

Ma waho aʻe o kāna mau hiʻohiʻona hoihoi, ua hoʻokiʻekiʻe ka ThinkPlus X16 i kahi pahu hoʻopiʻi paʻa a me kahi helu pale wai IPX4, e lilo ia i hoa kūpono no nā hana waho. Hāʻawi ka intuitive touch control i nā mea hoʻohana e hoʻokele maʻalahi i ka pāʻani a mālama i nā kelepona ma ka hele.

I ka hopena, hōʻike ka Lenovo ThinkPlus X16 i ka ulu ʻana o nā earbuds kūpono e hāʻawi ana i nā hiʻohiʻona premium a me ka hana ʻoi aku ka maikaʻi. Me kona hoʻolālā ʻoluʻolu, maikaʻi maikaʻi ke kani, ke ola pākaukau lōʻihi, a me nā koho hoʻohui kiʻekiʻe, hōʻike ka ThinkPlus X16 ʻaʻole pono nā pepeiao pepeiao maikaʻi e wāwahi i ka panakō. Hoʻonui i kāu ʻike leo me ka ʻole e hoʻokaʻawale i kāu ʻeke.

FAQs

1. He aha ke kumukūʻai o ka Lenovo ThinkPlus X16?

Ua kūʻai ʻia ka Lenovo ThinkPlus X16 ma kahi o US $ 16, e lilo ia i koho kūpono no nā mea kūʻai.

2. Pehea ka lōʻihi o ka lōʻihi o ka pākaukau o ThinkPlus X16?

Hāʻawi ka ThinkPlus X16 a hiki i 20 mau hola o ke ola pākaukau ma ka uku piha.

3. Loaʻa i ka ThinkPlus X16 kahi ʻano latency haʻahaʻa?

ʻAe, hōʻike ka ThinkPlus X16 i kahi mode latency haʻahaʻa, e hōʻemi ana i ka lohi leo a hoʻonui i ka hoʻonohonoho leo-visual.

4. ʻO Lenovo ThinkPlus X16 ka wai kūpaʻa?

ʻAe, loaʻa i ka ThinkPlus X16 kahi helu kūʻai wai IPX4, kūpono ia no nā hana o waho a me ka pale ʻana i ka paʻi wai.

