Ua hōʻoia ʻia ʻo LEGO x Fortnite Crossover: He wā hou o ka pāʻani hoʻolālā

Ua hoʻolaha kūkala ʻo LEGO ma Twitter e hiki mai ana ka hanana crossover LEGO x Fortnite i manaʻo nui ʻia. ʻOiai ʻaʻole liʻiliʻi nā kikoʻī, manaʻo nā manaʻo e loaʻa i nā mea pāʻani ka manawa e hoʻokaʻawale iā lākou iho i kahi ʻike pāʻani kūʻokoʻa kahi e hoʻomalu ai lākou i nā mana LEGO o kā lākou punahele Fortnite punahele, piha me ka hiki iaʻu a hana.

Hoʻonohonoho ʻia e hana ʻia ma Dekemaba 7, ʻo ka hanana LEGO x Fortnite kekahi o ʻekolu mau pāʻani hoihoi i hoʻolauna ʻia i Fortnite i kēia mahina aʻe. Akā ʻaʻole ʻo ia wale nō - e hauʻoli ka poʻe Eminem i ka ʻike ʻana e hana ka mea rapper kaulana i kahi hiʻohiʻona kūikawā i ka pāʻani ma ke ʻano he hanana ʻaha mele ola ma Dekemaba 2.

Inā ʻaʻole lawa ia i mea e hoʻohauʻoli ai nā mea pā, e hāwanawana ana ka hui pū ʻana o Kauka Who x Fortnite. ʻOiai ʻaʻole i hoʻopaʻa ʻia, manaʻo ʻia ʻo kēia hui pū ʻana he mea hoʻolauleʻa i ka makahiki 60th anniversary o ka moʻolelo televise Pelekane, e hoʻolaha mua ʻia ma Nowemapa 1963. hoʻomaka ʻia e lele i ka hopena o Nowemapa 2023.

Hoʻohiki ka LEGO x Fortnite crossover e lawe mai i kahi wili hou a me ka ʻano hou i ka pāʻani, e hui pū ana i ka brand LEGO aloha me ka pāʻani pāʻani o Fortnite. Hiki i nā mea pāʻani ke manaʻo i kahi honua kahi e ola ai ko lākou noʻonoʻo ma o nā brick digital, e wehe ana i nā mea hana hana ʻole.

Mākaukau ʻoe e hoʻomaka i kēia huakaʻi epic? E ʻike iā mākou ma nā ʻōlelo ma lalo nei a e hoʻomau no nā mea hou aku i ka hanana LEGO x Fortnite.

Nīnau: He aha ka hanana crossover LEGO x Fortnite?

A: ʻO ka hanana crossover LEGO x Fortnite e hui pū i ka brand LEGO kaulana a me ka pāʻani immersive o Fortnite, e ʻae ana i nā mea pāʻani e hoʻomalu i nā mana LEGO o kā lākou punahele Fortnite punahele a komo i nā hana mining a me ka hana lima.

Nīnau: I ka manawa hea ka hanana LEGO x Fortnite?

A: Hoʻomaka ʻia ka hanana LEGO x Fortnite ma Dekemaba 7.

Q: Aia kekahi mau hanana hoihoi e hele mai ana i Fortnite?

A: ʻAe, ma waho aʻe o ka hanana LEGO, e hana ana ʻo Eminem i kahi hanana ʻaha mele ola ma ka pāʻani ma Dekemaba 2. Aia kekahi mau lono e pili ana i kahi hui Doctor Who x Fortnite.