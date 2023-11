Hōʻike ʻia nā Leaks hou i nā hanana hoihoi i ka honua pāʻani

ʻO kahi leak hou i hoʻonoho ai i ke kaiāulu pāʻani me ka hauʻoli. Ua hōʻike ʻia nā hōʻike e pili ana i kahi faila waihona leaked no Grand Theft Auto 5 e hōʻike ana i ke ola ʻana o ka moʻolelo DLC i haʻalele ʻia no ka pāʻani. ʻOiai ʻaʻole maopopo nā kikoʻī, ua hoʻāla kēia hōʻike i ka manaʻo i waena o nā mea pā e pili ana i ka mea i mālama ʻia no kēia inoa aloha.

ʻOi aku ka hoihoi loa i ka loaʻa ʻana o nā kuhikuhi i kahi hopena e hiki mai ana iā Bully, ka pāʻani maʻamau i loaʻa i kahi mea hoʻolaʻa ma hope o nā makahiki. ʻO ka mea pōʻino, ʻaʻole i hoʻokō ʻia kēia papahana, e waiho ana i ka poʻe pā e makemake nui ana i nā hana hou aʻe i ka honua whimsical o Bullworth Academy. Ua hoʻāla hou ka leak i ka manaʻolana i waena o ka poʻe hoihoi, ʻoiai lākou e noʻonoʻo nei i nā hiki ke hoʻi hou i ka honua Bully.

I loko o kahi leka hoʻokaʻawale akā like ʻole, ua hāʻule kahi mea nānā maka ʻaeto i kahi pou LinkedIn i hoʻopau ʻia i kēia manawa i wehe ʻia i kekahi mau inoa inoa ʻole mai Gearbox Software. Aia ka papa inoa i nā mea i manaʻo nui ʻia e like me Borderlands 4 a me Tiny Tina's Wonderlands 2, a me kahi hoʻohui hou e hoʻohiki ai i ka franchise Brothers in Arms. Ua hoʻāla kēia mau hōʻike i ka hauʻoli i waena o ka poʻe pā i hiki ʻole ke kali e luʻu hou i loko o kēia mau honua pāʻani immersive.

ʻO ka mea kupanaha, me he mea lā ua ʻike paha ke kaiāulu pāʻani i kahi hoʻokuʻu ʻino ʻole. ʻO ka Walking Dead: Destinies, i paʻi ʻia e ka hui like i kuleana no ka pāʻani ʻo King Kong i hoʻohewa nui ʻia, e loaʻa ana i nā ʻōlelo hoʻohewa like a me nā ʻōlelo ʻoi aku ka ʻino. ʻO kēia hiʻohiʻona i manaʻo ʻole ʻia ua waiho i nā mea pāʻani e nīnau i nā hana hoʻomalu maikaʻi o ka mea hoʻopuka a koi i nā kūlana maikaʻi aʻe no ka ʻoihana holoʻokoʻa.

Ke hoʻomau nei kēia mau leaks e hopu i ka honua pāʻani, ke kali nei nā mea pāʻani i ka hōʻoia mana a me nā kikoʻī hou aku mai nā mea hoʻomohala. He manawa hauʻoli ia e lilo i mea pāʻani, me kēia mau leaks e hāʻawi ana i kahi ʻike i nā mea e hiki mai ana i ka honua e ulu mau nei o ka pāʻani.

Pinepine ninau ninaninau 'ana i

1. He aha ka DLC?

Ke kū nei ʻo DLC no ka "Downloadable Content." E pili ana i nā mea hou aʻe i hiki ke hoʻoiho a hoʻohui ʻia i kahi pāʻani wikiō ma hope o ka hoʻokuʻu ʻana. Hiki i ka DLC ke hoʻokomo i nā pae hou, nā huapalapala, nā mea kaua, a i ʻole nā ​​moʻolelo e hoʻonui ai i ka ʻike pāʻani.

2. He aha ka hopena?

ʻO kahi hopena he hoʻoili a i ʻole ka hoʻomau ʻana o kahi pāʻani wikiō i hoʻokuʻu mua ʻia. Kūkulu pinepine ia ma luna o ka moʻolelo, mechanics, a me ka honua i hoʻokumu ʻia i ka pāʻani kumu a hāʻawi i nā mea pāʻani i nā mea hou a me nā ʻike.

3. He aha ke ʻano o ka hoʻomana?

ʻO ka cult hit e pili ana i kahi hana noʻeau (ma kēia hihia, he pāʻani wikiō) e loaʻa ai ka hoʻolaʻa a me ka makemake nui ma waena o kahi hui liʻiliʻi o nā mea pā. Loaʻa pinepine ka Cult hits i nā hiʻohiʻona kūʻokoʻa a i ʻole nā ​​​​ʻano like ʻole e hoʻopiʻi ikaika i ko lākou poʻe hoʻolohe a loaʻa ka hopena mau loa, ʻoiai inā ʻaʻole lākou e hoʻokō i ka kūleʻa nui.

