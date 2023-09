ʻO nā mea pāʻani League of Legends i hōʻino ʻia me ka Blue Essence Emporium

Ua manaʻo nui nā mea pāʻani League of Legends i ka hoʻi ʻana mai o ka Blue Essence Emporium, me ka manaʻolana i nā uku kūpono e hoʻolilo i kā lākou Blue Essence. Eia naʻe, ua haʻalele ka hoʻokō ʻana o ka Emporium i nā poʻe he nui me ka manaʻo e hoʻohaʻahaʻa ʻia e ka ʻike ʻole i hāʻawi ʻia.

ʻO Blue Essence, he kālā i ka League of Legends, e hōʻiliʻili i ka wā i wehe ai nā mea pāʻani i nā poʻokela āpau. Loaʻa nā ʻaoʻao Rune, nā hoʻololi inoa, a me nā koho liʻiliʻi ʻē aʻe no ke kūʻai ʻana me Blue Essence, akā nui nā mea pāʻani e ʻike iā lākou iho me ka nui o kēia kālā a me nā ala liʻiliʻi e hoʻohana ai.

ʻO ka Blue Essence Emporium i manaʻo ʻia e hoʻoponopono i kēia pilikia ma o ka hāʻawi ʻana i nā mea pāʻani me nā uku hoʻowalewale i hiki ke kūʻai ʻia me ka hoʻohana ʻana i kā lākou Blue Essence. ʻOiai ua hoʻohiki ʻo Riot Games i nā hoʻomaikaʻi, manaʻo nā mea pāʻani ua hāʻule ka Emporium i nā mea i manaʻo ʻia a hāʻawi i nā koho liʻiliʻi ma mua o kona hiatus.

ʻO kekahi o ka hōʻino ʻia ma muli o ka nele o nā kiʻi huna a me nā umauma ʻili o ke keʻena, a me nā chromas liʻiliʻi. Eia kekahi, ʻo ke komo ʻana i ka Emporium ponoʻī he mea paʻakikī ia no nā mea pāʻani he nui i kona hoʻomaka ʻana.

He mea pono ke hoʻomaopopo i ka manaʻolana o nā mea pāʻani i nā uku hou aʻe ma hope o ka hoʻopaʻapaʻa e pili ana i ka ʻili pipiʻi "Cosmic Erasure" no Jhin. Nui nā mea pāʻani i ka wā lōʻihi e makemake ana i ka uku ʻana me ka ʻole e hoʻolilo i ke kālā hou.

ʻOiai ʻo kēia mau ʻehaʻeha, ua hōʻike nā mea pāʻani i ka hōʻeha nui ma mua o ka huhū i nā Riot Games. Makemake lākou i kahi ala e hoʻohana ai i ke kālā i loaʻa iā lākou i nā makahiki o ka hoʻolaʻa ʻana i ka pāʻani.

ʻAʻole hoʻolaha ʻo Riot Games inā e hoʻololi ʻia nā ʻike i loaʻa i ka Blue Essence Emporium i pane i ka manaʻo o ka mea pāʻani. E like me ka hana ʻana i ʻelua manawa i ka makahiki, manaʻolana ka poʻe e hāʻawi i nā mea hou o ka Emporium e hiki mai ana i nā koho hoʻowalewale no kā lākou Blue Essence.

