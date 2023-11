Hoʻomaopopo i nā Windows Dynamic Updates: Hoʻonui i ka hoʻonohonoho OS a me ka hoʻihoʻi

Ua hoʻopuka hou ʻo Microsoft i nā mea hou o ka Patch Tuesday no ʻelua Windows 10 a me Windows 11 i Nowemapa. ʻOiai ʻaʻole paha he mea kupanaha kēia nūhou, ʻoi aku ka nui o ia mea ma mua o nā mea hou maʻamau. Ua hoʻokomo pū ka ʻenehana nui i kahi hoʻonui hou e hoʻonui i nā faila Setup o Windows 11 23H2, pili pū i ka mana 22H2. Ke manaʻo nei kēia mea hou e hoʻomaikaʻi i ka pae o nā faila ʻōnaehana koʻikoʻi, e hōʻoia ana i kahi ʻike maʻalahi.

Eia kekahi, e hauʻoli nā mea hoʻohana i ka ʻike ʻana ua hoʻokuʻu ʻia kahi hōʻano hou no ka Windows Recovery Environment (WinRE). ʻO ka mea kikoʻī, ua hoʻomaka kēia mea hou Windows 11 version 21H2. ʻOiai ʻaʻole loaʻa hou ka mana 21H2 i ka Patch Tuesdays ma muli o ka pau ʻana o kāna kākoʻo, e hoʻomau ʻo Microsoft e hāʻawi i nā mea hou no WinRE. He mea koʻikoʻi kēia i ka hihia o nā hiʻohiʻona hoʻopou hou ʻana, no ka mea, kōkua ka WinRE i hoʻomaikaʻi ʻia i ke kaʻina hana hoʻihoʻi.

No laila, he aha nā mea hou dynamic? Wahi a ka wehewehe ʻana a Microsoft i kahi pou blog kaiaulu Tech e pili ana Windows 10 Dynamic Updates, aia kēia mau mea hou i nā ʻāpana like ʻole a lawelawe i nā kumu he nui i ka wā o ka hoʻonohonoho ʻana a me nā kaʻina hana hou.

Loaʻa i nā mea hoʻonui dynamic:

1. Hoʻoponopono Hou: Ke nānā nei kēia mau mea hou i ka hoʻoponopono ʻana i nā binaries Setup a me nā faila i hoʻohana ʻia i ka wā o nā hiʻohiʻona.

2. Safe OS Updates: Nā mea hou i ka māhele "OS palekana", nona ke kuleana no ka hoʻonui ʻana i ka Windows Recovery Environment (WinRE).

3. Ke lawelawe nei i nā mea hou: Pono nā hoʻoponopono e hoʻoponopono i nā pilikia hoʻonohonoho lawelawe, e hōʻoiaʻiʻo ana i kahi kaʻina hana hou.

4. Hōʻano hou Cumulative Hou: Hoʻokomo ʻia i ka hōʻano hou kumulative quality.

5. Nā mea hoʻokele hoʻokele: Nā mea hoʻokele hou mai nā mea hana i kuhikuhi pono ʻia no Dynamic Update.

Ma waho aʻe o nā mea hou i luna, mālama ʻo Dynamic Update i ka ʻikepili Language Pack (LP) a me Features on Demand (FODs). Mālama kēia i nā mea hoʻohana i loaʻa nā mea pono āpau ma hope o ka pau ʻana o ka hoʻonui.

Hiki iā ʻoe ke ʻike i ka mea hou loa, KB5033288, ma ka pūnaewele Microsoft Update Catalog. Eia naʻe, e ʻoluʻolu e hoʻokomo aunoa ʻia ka mea hou, e hoʻopau i ka pono no ka hana lima.

I ka hōʻuluʻulu ʻana, ʻo nā mea hoʻonui hou a Microsoft no Windows 10 a me Windows 11 ʻaʻole wale e hoʻomaikaʻi i ke kaʻina hana hoʻonohonoho holoʻokoʻa akā hāʻawi pū kekahi i kahi ʻupena palekana no ka hoʻihoʻi ʻana i ka hihia o ka hāʻule ʻole o ka hiʻohiʻona. Hoʻopuka kēia mau mea hou i nā mea koʻikoʻi like ʻole, e hōʻoiaʻiʻo ana i kahi ʻike ʻōnaehana paʻa a hilinaʻi.

Nā nīnau i nīnau pinepineʻia (FAQ)

Nīnau: He aha nā hōʻano hou ma Windows?

A: ʻO nā hōʻano hou he pūʻulu o nā mea hou e hoʻomaikaʻi ai i ke kaʻina hana hoʻonohonoho OS a me ka hoʻihoʻi hou ʻana inā loaʻa ʻole kekahi hiʻohiʻona. Hoʻopili kēia mau mea hou i ka hoʻoponopono ʻana i nā faila Setup, nā mea hou i ka Windows Recovery Environment (WinRE), ka lawelawe ʻana i ka hoʻoponopono hoʻopaʻa ʻana, ka hoʻokomo ʻana i ka hōʻano hou kumulative quality, a me nā mea hoʻokele hou.

Nīnau: Pono au e hoʻokomo lima i ka hōʻano hou hou?

A: ʻAʻole, pono e hoʻokomo maʻalahi ka hoʻohou hou. Eia naʻe, inā makemake ʻoe e hoʻokomo lima iā ia, hiki iā ʻoe ke loaʻa i ka mea hou loa, e like me KB5033288, ma ka pūnaewele Microsoft Update Catalog.

Nīnau: He aha ka hopena i nā pūʻolo ʻōlelo a me nā hiʻohiʻona i ke kaʻina hana hou?

A: Mālama ʻia nā ʻikepili ʻōlelo (LPs) a me Features on Demand (FODs) i ka wā o ka hoʻohou. Mālama kēia i nā mea hoʻohana i kēia mau mea pono i loaʻa ma hope o ka pau ʻana o ka hoʻonui.

Nīnau: Hiki iaʻu ke loaʻa nā mea hou no ka mana Windows i kākoʻo ʻole ʻia?

A: ʻOiai ʻaʻole loaʻa hou nā mana i kākoʻo ʻole ʻia i ka Patch Tuesdays a i ʻole nā ​​​​hōʻano maʻamau, hiki ke hāʻawi ʻo Microsoft i nā mea hou no nā mea koʻikoʻi e like me ka Windows Recovery Environment (WinRE) e hōʻoia i ka hiki ke hoʻōla.