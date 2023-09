Ua Loaʻa paha iā James Webb Space Telescope kahi honua Hycean

ʻO kahi haʻawina hou e hoʻohana ana i ka James Webb Space Telescope (JWST) e hōʻike ana i ke ola ʻana o nā hīnaʻi hīcean - kahi ʻano honua e hiki ke hoʻopaʻa i ke ola malihini. Hōʻike ʻia nā hokele Hycean ma muli o ka loaʻa ʻana o ke kai mahana he mau haneli mau kilomita ka hohonu, ka hydrogen mānoanoa a me ka lewa wai, a ʻaʻohe ʻāina. ʻOiai ua lōʻihi ka manaʻo ʻana o kēia mau hokele, ua ʻike paha ka JWST i kekahi no ka manawa mua.

Ua manaʻo ʻia he mea maʻamau kēia mau honua ma waena o nā super-Earths, ʻo ia nā hōkū me ka nui a me ka nui ma mua o ka Honua. ʻIke pinepine ʻia lākou e hoʻopuni ana i nā hōkū dwarf ʻulaʻula, i ʻike ʻia no ko lākou mau ʻāʻī ʻana o ka lā. Eia nō naʻe, ʻo ka ʻumekaumaha o ka ʻili o ka honua hycean e ʻae iā lākou e paʻa i ka nui o ko lākou hydrogen a me ka lewa helium mua, e lilo ai lākou i wahi kūpono no ke ola malihini.

ʻO ka honua i nīnau ʻia ʻo K2-18 b, aia 120 mau makahiki māmā mai ka Honua. He 9 manawa ko ka Honua a he radius aneane 3 manawa ka nui. Ua hōʻike ʻia nā ʻike a JWST i kēia honua i nā pūlima ikaika o ka methane a me ka carbon dioxide i loko o kona lewa, e like me nā ʻano o ka honua hycean. ʻO ka loaʻa ʻana o kēia mau kinoea e kākoʻo hou i ka hiki ke noho.

Ua loaʻa pū i ke aʻo ʻana i nā hōʻailona o kahi kemika i kapa ʻia ʻo dimethyl sulfide (DMS) ma ka lewa K2-18 b. Ma ka Honua, hana nui ʻia ʻo DMS e ke ola moana microbial e like me ka phytoplankton. ʻOiai he biosignature paha kēia, ʻaʻole maopopo ka ʻikepili i kēia manawa, a pono nā nānā hou aku e hōʻoia i kona hele ʻana.

E mālama ʻia nā ʻike e hiki mai ana me ka JWST's Mid-InfraRed Instrument (MIRI) a me nā mea hana ʻē aʻe no ka hōʻiliʻili ʻana i nā ʻikepili hou aʻe ma ka lewa K2-18 b a no ka ʻimi ʻana i nā hōʻike hou aku o DMS. Ke wehe nei kēia mau ʻike i ka hiki ke ʻike i nā honua hycean hou aʻe a loaʻa paha ke ola malihini i ko lākou moana nui.

