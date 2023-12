Hoʻohana ʻo New Attack i nā mea ʻino palekana i nā kamepiula Windows a me Linux

Ua hōʻike ʻia kahi hoʻouka kaua hou i kapa ʻia ʻo LogoFAIL i nā haneli o nā hiʻohiʻona kamepiula Windows a me Linux i kahi pilikia palekana palekana. Hāʻawi ka hoʻouka ʻana i ka firmware maikaʻi ʻole e hoʻokō ʻia i ka hoʻomaka ʻana o ke kaʻina boot-up, e paʻakikī loa ke ʻike a wehe paha i nā maʻi me ka hoʻohana ʻana i nā mīkini pale o kēia manawa. Kūlana ʻo LogoFAIL ma muli o ka maʻalahi o ka hana ʻana a me ka laulā o nā hiʻohiʻona maʻalahi, e komo pū ana me nā mea kūʻai aku a me nā ʻoihana ʻoihana.

ʻO nā mea noiʻi ma Binarly, kahi ʻoihana loea i ka ʻike ʻana a me ka hoʻopaʻa ʻana i ka firmware vulnerable, i wehe koke ʻia ʻo LogoFAIL ma ka Black Hat Security Conference ma Lākana. Ua ʻike lākou ua hoʻohana pono ʻo LogoFAIL i nā nāwaliwali koʻikoʻi i loaʻa i Unified Extensible Firmware Interfaces (UEFIs), nona ke kuleana no ka hoʻouka ʻana i nā polokalamu hou e holo ana i ka Windows a i ʻole Linux. ʻAʻole ʻike ʻia kēia mau nāwaliwali no nā makahiki a hiki ke hoʻohana ʻia ma o nā kiʻi logo i hana ʻia.

Ke kūleʻa ka hoʻouka ʻana, loaʻa iā ia ka mana piha ma luna o ka hoʻomanaʻo a me ka disk o ka mea i manaʻo ʻia, ʻoiai ma ke kahua koʻikoʻi loa i kapa ʻia ʻo DXE (Driver Execution Environment). Hāʻawi kēia i ka hoʻokō ʻana i nā code malicious a me ka hāʻawi ʻana i kahi uku o ka lua ma mua o ka hoʻomaka ʻana o ka ʻōnaehana hana nui.

Hiki ke lawe ʻia ʻo LogoFAIL ma kahi mamao ma o ka polokalamu kele pūnaewele a i ʻole nā ​​mea pāʻani media, kahi e hoʻololi ai ka mea hoʻouka i ke kiʻi hōʻailona kūpono me kahi mea ʻino. ʻO kahi ʻē aʻe, inā wehe pōkole ka hāmeʻa, hiki i ka mea hoʻouka ke hoʻololi kino i ka faila kiʻi.

Ke hoʻokuʻu nei nā poʻe i hoʻopilikia ʻia i nā ʻōlelo aʻo e hōʻike i nā huahana i nāwaliwali a hāʻawi i nā pale palekana. Eia nō naʻe, ma muli o ka ākea ākea o kēia hoʻouka ʻana ma waena o ka x64 a me ARM CPU kaiaola, me nā mea hoʻolako nui UEFI a me nā mea hana mea hana, ʻoi aku ka nui o ka hoʻoweliweli.

He mea koʻikoʻi i nā mea hoʻohana ke hoʻohou i kā lākou mau ʻōnaehana me nā pale palekana hou loa a e makaʻala i nā hana kānalua a i ʻole nā ​​​​hoʻāʻo ʻae ʻole. Ma ka lawe ʻana i nā hana hoʻoikaika, hiki i nā kānaka a me nā hui ke hōʻemi i ka pilikia o ka hāʻule ʻana i ka LogoFAIL a me nā hoʻouka like.