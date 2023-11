Kāhea ʻo Pasadena Mayor i ke Kaiāulu i ka ʻaha hoʻolauleʻa kukui lāʻau hoʻomaha makahiki

Hauʻoli ke kūlanakauhale ʻo Pasadena i ka hoʻolaha ʻana i ka ʻaha hoʻolauleʻa kukui lāʻau hoʻomaha makahiki a ka Meia, e mālama ʻia ana ma ka Pōʻalima, Dekemaba 1, ma ka Hale Kulanakauhale. ʻO kēia hanana i manaʻo nui ʻia, i mālama ʻia e Mayor Victor M. Gordo, e hoʻohiki nei i kahi ahiahi poina ʻole i piha i ka hauʻoli hoʻomaha a me nā ʻoliʻoli no ka ʻohana holoʻokoʻa e hauʻoli ai.

Mai ka hola 5-7 pm, hiki i ka poʻe i hele mai ke komo i nā hana like ʻole, e like me nā hoʻokani ola a nā mea mele a me nā mea hula a me nā mea hana no nā keiki i hoʻolako ʻia e ka Armory Center for the Arts. Hāʻawi ka hanana i nā mea ʻoluʻolu māmā a me kahi kipa kūikawā mai Santa Claus ponoʻī. Mai poina i ka lawe ʻana i kāu pahupaʻikiʻi e hopu i kēlā mau manawa hoʻomaha hoʻomaha ma nā wahi kiʻi like ʻole ma ke kahua.

ʻO ka mea koʻikoʻi o ke ahiahi, ʻo ia ka hoʻomālamalama hoʻomaʻamaʻa a Meia Gordo o ke kumulāʻau kūlana o ke kūlanakauhale ma 6 pm No ka ʻike maikaʻi ʻana i kēia manawa kilokilo, e hōʻoia e hōʻea koke a hoʻopaʻa i kahi wahi nui ma City Hall. Loaʻa ka kaʻa, akā e hele ma mua e hoʻopaʻa i kahi wahi.

Ma ka manaʻo o ka hāʻawi ʻana, e hōʻiliʻili ana ke Keʻena Kinai Ahi o Pasadena i nā makana no ka makahiki Spark of Love Toy Drive. Inā loaʻa iā ʻoe ke kumu, e noʻonoʻo e lawe mai i nā mea pāʻani hou, ʻaʻole i uhi ʻia, nā lako haʻuki, a i ʻole nā ​​kāleka makana e kōkua i ka hoʻomaʻamaʻa ʻana i ka wā hoʻomaha no nā keiki a me nā ʻōpio i loaʻa ʻole.

No ka poʻe hiki ʻole ke hele kino i ka hanana, mai hopohopo! E hoʻolako ʻia kahi wikiō o ka hanana i kahi lā ma hope, e ʻae i nā mea a pau e ʻike i ka hanana hauʻoli.

No ke kaʻana like ʻana i kāu kukui lāʻau ponoʻī a me nā kiʻi Santa, e hōʻoia e kau inoa i ke kūlanakauhale ʻo Pasadena ma Instagram, Facebook, a me Twitter. E kaʻana like lākou i ka nui o kēia mau kiʻi ʻoliʻoli. Hiki iā ʻoe ke nānā i ka album kiʻi o ka makahiki i hala no ka ʻike ʻana i nā manawa kupanaha i mālama ʻia e ka hanana.

E hui pū me ke kūlanakauhale ʻo Pasadena ma ke kipa ʻana i kā lākou pūnaewele ma CityOfPasadena.net a i ʻole e hahai iā lākou ma Twitter, Instagram, a me Facebook. Inā he nīnau kāu a makemake paha i ke kōkua, mai hoʻokaʻulua e kelepona i ka Citizen Service Center i nā hola ʻoihana ma (626) 744-7311.

E hui pū me Mayor Gordo a me ke kaiāulu holoʻokoʻa i ka ʻaha hoʻomālamalama lāʻau hoʻomaha makahiki a ka Meia no kahi ahiahi hoʻohiwahiwa, e hana ana i nā hoʻomanaʻo mau loa no nā mea a pau. He hanana ʻaʻole ʻoe e poina!