ʻO ka hui hou ʻana e hoʻonui i ka hana o nā mea kanu PV

Ua hoʻolaha aku nei ʻo JinkoSolar Australia i kahi hui hoʻoikaika honua me ka hui noiʻi Artificial Intelligence, Characterisation, Defects and Contacts (ACDC) ma ke Kulanui hanohano o New South Wales. Ke manaʻo nei ka hui ʻana e hoʻololi i ka hana kahua o nā ʻenehana ʻenehana solar ʻokiʻoki o JinkoSolar, me kā lākou mau manaʻo bifacial PERC a me TOPCon modules i manaʻo nui ʻia.

Ma kahi o ka hilinaʻi wale ʻana i nā ʻano kuʻuna, e hoʻohana ʻo JinkoSolar i ka ʻike o ka hui noiʻi ACDC i ka hoʻohana ʻana i ka mana o ka naʻauao a me nā algorithm aʻo mīkini e nānā a hoʻopaʻa i ka hana o kā lākou mau mea kanu PV i ka manawa maoli. Ma ka hāʻawi ʻana i ka ʻikepili koʻikoʻi a me ka ʻikepili i hoʻokumu ʻia e kā lākou mau hanauna hou aʻe, ʻo JinkoSolar e hiki ai i ka hui noiʻi ke hoʻomohala i nā hoʻolālā hou no ka hoʻonui ʻana i ka pono a me ka hoʻonui ʻana i nā mea kanu āpau.

Me ke kākoʻo o ka Australian Renewable Energy Agency, ke ʻimi pū nei ka hui pū ʻana e hoʻomohala i kahi ʻōnaehana nānā ʻoihana kiʻekiʻe i hoʻonohonoho pono ʻia no nā mea kanu PV. E hoʻohana kēia paepae holomua i ka ʻikepili mōʻaukala a me ka hiki ke aʻo mīkini e hoʻoikaika i nā hoʻolālā hana a mālama (O&M). Ma ka wānana pololei ʻana i ka nui o ka lepo, ka noiʻi ʻana i ka module a me ka hoʻohaʻahaʻa ʻana i ka ʻōnaehana, a me ka ʻae ʻana i nā hana mālama pono, e pale pono ka paepae i nā hewa a hōʻoia i ka hoʻomau ʻana o nā mea kanu i ko lākou pae kiʻekiʻe.

ʻO ka hoʻohui ʻana o ka naʻauao artificial a me nā algorithm aʻo mīkini i nā noi photovoltaic kahi hana koʻikoʻi i mua i ka ʻoihana ikehu hou. ʻO kēia hui pū ʻana ma waena o JinkoSolar Australia a me ka hui noiʻi ACDC ʻaʻole i hōʻike wale i kā lākou kūpaʻa i ka ʻenehana ʻenehana akā hoʻohiki pū kekahi e hoʻomaikaʻi nui i ka pono a me ka lōʻihi o nā mea kanu lā.

Ma ke ʻano holoʻokoʻa, ʻo kēia hui hoʻolālā e hōʻike ana i kahi manawa kūpono e hoʻohana ai i ka noiʻi ʻokiʻoki a me nā ʻenehana holomua, e hoʻolalelale ana i ke ala no ka wā e hiki mai ana a ʻoi aku ka maikaʻi ma ke kahua o ka ikehu lā.

FAQs

He aha ka ʻenehana PERC?

Kū ʻo PERC no Passivated Emitter a me Rear Cell. ʻO ia kahi ʻenehana ʻenehana solar e hoʻonui ai i ka pono o nā panela solar ma ka hōʻemi ʻana i nā poho recombination ma ka ʻili hope.

He aha nā modula bifacial?

ʻO nā modula Bifacial nā panela lā e hiki ai ke hoʻoulu i ka uila mai nā ʻaoʻao ʻelua o ka module. Hoʻohana lākou i ka lā mai ke alo mai a hoʻopaʻa pū i ka mālamalama i ʻike ʻia mai ka honua a i ʻole nā ​​​​ʻili a puni, e hoʻonui ana i ka ikehu holoʻokoʻa.

Pehea e hoʻomaikaʻi ai ka naʻauao artificial i ka hana mea kanu PV?

Hiki i ka ʻike artificial, ʻo ia hoʻi nā algorithm aʻo mīkini, ke kālailai i ka nui o ka ʻikepili i hōʻiliʻili ʻia mai nā mea kanu PV a ʻike i nā ʻano a me nā ʻano. Hiki i kēia ke mālama pono, wānana hewa pololei, a me ka hoʻonui ʻana i ka hana o nā mea kanu, i ka hopena e hoʻonui ai i ka pono a me ka hoʻopuka.