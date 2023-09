ʻO ke koʻikoʻi o ka Circadian Rhythm i ka hana haʻuki, ka hoʻoponopono Hormonal, a me ka hana o ka ʻōnaehana pale.

ʻO kahi loiloi hou i paʻi ʻia ma Heliyon e hōʻike ana i ke koʻikoʻi o ka circadian rhythm (CR) i ka hana haʻuki a me kāna mau hana kumu. ʻIke pū ka haʻawina i ke kuleana o CR i ka hana ʻōnaehana immune, endocrine homeostasis, a me nā ʻokoʻa kāne.

ʻO nā mele Circadian ka hoʻololi ʻana i kēlā me kēia lā i ka hana olaola a me ke ʻano e hana ʻia ma muli o ka hiki kūlohelohe o ke kino e hui pū me ka pōʻai pōʻeleʻele 24-hola o ke kaiapuni. Hoʻoponopono ʻia kēia mau mele e ka uaki ola kino o ke kino, nāna e hoʻomalu i nā ʻano like ʻole e like me ke kaʻina moe a me ka mahana o ke kino.

ʻO ka suprachiasmatic nucleus (SCN) ke kikowaena circadian pacemaker i nā kānaka. Hoʻonohonoho ia i nā hana e like me ka hoʻoulu ʻana o neuronal, ka hana ʻana o ka hormone, a me ka piʻi ʻana o ka mahana e like me ka manawa o ka lā. Hoʻopili kēia mau oscillations i ko mākou ola i kēlā me kēia lā a he hopena i kā mākou mau maʻamau a me nā ʻano.

Ua hōʻike ʻia nā haʻawina like ʻole e pili ana nā kani olaola maikaʻi me ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka manawa pane, ka hana noʻonoʻo, ka wela waena, a me ka hana ʻana o ka ʻiʻo i nā mea pāʻani.

ʻO ka pane hormonal i ka CR he mea koʻikoʻi hoʻi i ka hana haʻuki. Hōʻike nā hormones e like me cortisol a me testosterone i nā ʻano like ʻole i ka lā, me nā kiʻekiʻe kiʻekiʻe i ke kakahiaka a ma mua o ka hiamoe. Hiki i kēia mau hoʻololi hormonal ke hoʻopilikia i ka hana haʻuki, e alakaʻi ana i nā hopena maikaʻi a maikaʻi ʻole paha.

Hāʻawi ka haʻawina i kēia manawa i kahi ʻike piha o ka hana a CR i nā hana haʻuki. Hoʻoponopono ia i nā palapala i loaʻa e wehewehe i nā hana i lalo a ʻimi i ka pilina pili ma waena o CR, endocrine homeostasis, a me nā ʻokoʻa kāne. Hoʻomaopopo pū ka haʻawina i ke kuleana kūʻokoʻa o ka uaki circadian i ka hana kino a me ka hana ʻōnaehana pale.

Hōʻike nā ʻike i ka haʻahaʻa haʻahaʻa o ke kino kino o ke kanaka i ke kakahiaka a piʻi mālie i ka lā. ʻO ke kiʻekiʻe o ka wela o ke kino e makemake i ka hoʻohana ʻana i nā kaʻapona ma ke ʻano he kumu ikehu ma mua o ka momona.

ʻIke pinepine ʻia ka hana maikaʻi loa ma nā hōʻailona koʻikoʻi o ka hana haʻuki i ka ʻauinalā. Hana ʻia nā hana ahiahi a puni ka piko o ka wela o ke kino.

ʻO nā kumu ʻē aʻe, e like me ke kūlana meaʻai, ka maʻalahi, ka hiamoe hiamoe, nā manawa aʻo, ka manawa ma waena o nā kau hoʻāʻo, nā pane physiological, a me ka hoʻoikaika ʻana, e hoʻoikaika pū i ka hana o CR i ka hana hoʻoikaika.

Hoʻopili pili ʻia nā puʻupuʻu endocrine a me CR, me ka uaki kūloko e hoʻohuli i ke ʻano o ka pane ʻana o ke kino i nā mea kaiapuni. Ua hōʻike ʻia nā noiʻi mua e hoʻoponopono paʻa ka uaki circadian i ka pane ʻana o ka immune, a ʻo ka hoʻololi mau ʻana i ka hele ʻana o nā cell immune i loko o ke koko e hoʻopilikia ʻia e CR.

He mea koʻikoʻi ka hiamoe no ka poʻe haʻuki, no ka mea, ua pili ka hiamoe maikaʻi ʻole me ka piʻi ʻana o nā ʻeha. ʻO ka hormone ulu, i hoʻokuʻu ʻia i ka wā hiamoe, he hana koʻikoʻi i ka hana hou ʻana a me ka hoʻihoʻi hou ʻana.

ʻOiai ʻaʻole i noiʻi ka loiloi o kēia manawa i nā ala hōʻailona kikoʻī a i ʻole nā ​​mīkini molekala ma hope o nā hopena o CR, ʻo ia ka mea e koi ana i ka pono o ka noiʻi hou ʻana i kēia mau wahi. Eia hou, pono e ʻimi nā haʻawina i nā ʻano hoʻonaʻauao like ʻole a e noiʻi i ka hopena o nā hana meaʻai ma CR me ka hoʻohana ʻana i nā ʻano ana kūpono.

I ka hopena, hiki i ka chronotype a me ka hoʻoikaika kino ʻana i nā manawa kikoʻī o ka lā ke hoʻopilikia nui i ka hiki ke hana kino. ʻO ka hoʻomaopopo ʻana i ke kuleana o ka puʻupuʻu circadian i ka hana haʻuki, ka hoʻoponopono hormonal, a me ka hana ʻōnaehana immune hiki ke hāʻawi i nā ʻike waiwai no nā mea pāʻani a me nā kumu aʻoaʻo like.

