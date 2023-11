ʻO Walmart ka ʻoihana waiwai loa ma ka honua?

Ma ke aupuni o ka ʻoihana honua, ʻo ka heihei no ka inoa o ka ʻoihana waiwai loa he kaua mau. ʻO kekahi mea paio i hiki pinepine i ka noʻonoʻo ʻo Walmart, ka hui kūʻai kūʻai multinational ʻAmelika. Me kāna pūnaewele nui o nā hale kūʻai a me nā helu kālā hoihoi, ʻaʻole ia he mea kupanaha no ka nui o ka poʻe e noʻonoʻo inā paʻa ʻo Walmart i ka lei aliʻi ma ke ʻano he ʻoihana waiwai loa ma ka honua.

ʻO ka maikaʻi kālā o Walmart

ʻO Walmart, i hoʻokumu ʻia i ka makahiki 1962 e Sam Walton, ua hoʻokō ʻia ka lanakila kupaianaha. Ke hana nei ka hui ma 27 mau ʻāina, hoʻohana i nā miliona o nā kānaka, a lawelawe i nā mea kūʻai aku he nui. Loaʻa kona loaʻa kālā ma waena o nā mea kiʻekiʻe loa o ka honua, e lilo ia i mea ikaika i ka ʻoihana kūʻai.

Eia nō naʻe, i ka wā e hoʻoholo ai i ka ʻoihana waiwai loa, he mea koʻikoʻi ia e noʻonoʻo i nā kumu like ʻole. ʻOiai he mea kupanaha ka loaʻa kālā o Walmart, ʻaʻole ia wale nō ka hōʻailona o ka waiwai o kahi hui. ʻO nā kumu ʻē aʻe, e like me ka hoʻonui ʻana i ka mākeke a me ka waiwai ʻupena, he mea nui hoʻi i ka hoʻoholo ʻana i ke kūlana kālā o kahi ʻoihana.

Ka nui o ka makeke a me ka waiwai waiwai

ʻO ke kumukūʻai kūʻai kūʻai e pili ana i ka nui o ka waiwai o nā ʻāpana koʻikoʻi o kahi hui. Ua helu ʻia ma ka hoʻonui ʻana i ke kumukūʻai o kēia manawa me ka helu o nā ʻāpana i kū ʻole. Ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe, ʻo ka ʻupena waiwai, i ʻike ʻia ʻo ke kaulike o ka mea kuleana, e hōʻike ana i ke koena o ka hoihoi i nā waiwai o kahi hui ma hope o ka unuhi ʻana i nā aie.

NPP

Nīnau: ʻO Walmart ka hui waiwai loa ma ke ʻano o ka loaʻa kālā?

A: Noho mau ʻo Walmart i waena o nā hui me ka loaʻa kālā kiʻekiʻe loa ma ka honua holoʻokoʻa, akā ʻaʻole ʻo ia wale nō ke kumu e hoʻoholo ai i ka waiwai o kahi hui.

Nīnau: He aha ka mākeke capitalization?

A: ʻO ka nui o ka mākeke ka huina waiwai o nā ʻāpana kūʻokoʻa o kahi hui, i helu ʻia ma ka hoʻonui ʻana i ke kumukūʻai o kēia manawa me ka helu o nā ʻāpana i kū ʻole.

Q: He aha ka waiwai?

A: ʻO ka waiwai waiwai, i ʻike ʻia ʻo ke kaulike o ka mea kuleana, e hōʻike ana i ke koena o ka ukupanee i nā waiwai o kahi hui ma hope o ka unuhi ʻana i nā aie.

ʻO ka'ōlelo hoʻoholo

ʻOiai he mea kupanaha ka loaʻa kālā o Walmart, ʻaʻole ʻo ia wale nō ka mea e hoʻoholo ai i ka waiwai o kahi hui. I ka noʻonoʻo ʻana i ka nui o ka mākeke a me ka waiwai ʻupena, ʻoi aku nā hui ʻē aʻe e like me Apple, Microsoft, a me Amazon ma mua o Walmart ma ke ʻano o ke kūlana kālā holoʻokoʻa. No laila, ʻoiai ʻo Walmart he kanaka kūʻai nui, ʻaʻole ia e paʻa i ka inoa o ka ʻoihana waiwai loa ma ka honua.