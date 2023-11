ʻO Walmart ka hui ikaika loa ma ka honua?

Ma ke aupuni kūʻai kūʻai, liʻiliʻi nā inoa i lawe i ke kaumaha e like me Walmart. Me kāna pūnaewele nui o nā hale kūʻai, ka noho ʻana ma ka pūnaewele, a me nā makana huahana like ʻole, ua lilo ka ʻoihana i mea ikaika i ka mākeke honua. Akā, ua unuhi kēia i ka ʻoihana ikaika loa ma ka honua? E noʻonoʻo kākou i nā mea e pili ana i ka mana o Walmart a e nānā inā paʻa maoli ʻo ia i ke poʻo inoa o ka ʻoihana ikaika loa.

ʻO ka nui a me ka loaʻa kālā o Walmart he mea kānalua ia he mea pāʻani weliweli. Me nā hale kūʻai 11,000 ma 27 mau ʻāina a me ka loaʻa kālā ma mua o $ 500 biliona, ʻaʻole hiki ke hōʻole ʻia ka hui. ʻO kona hiki ke hoʻohana i ka ʻoihana waiwai e hiki ai ke hāʻawi i nā kumukūʻai hoʻokūkū, e huki ana i nā miliona o nā mea kūʻai aku ma ka honua holoʻokoʻa. Eia kekahi, hāʻawi ʻo Walmart i ke kaulahao hoʻolako nui a me ka hoʻolaha ʻana i ka waiwai nui ma mua o kāna mau mea hoʻokūkū.

Eia naʻe, hiki ke ana ʻia ka mana ma nā ʻano like ʻole. ʻOiai ʻo Walmart ka mea i hoʻomalu i ka ʻoihana kūʻai, ke alo nei ia i ka hoʻokūkū ikaika mai nā ʻoihana ʻē aʻe e like me Amazon a me Alibaba. Ua hoʻopau kēia mau hui i nā hiʻohiʻona kūʻai kuʻuna a hoʻololi i ke ʻano o ke kūʻai ʻana o nā kānaka. Eia kekahi, ma ke ʻano o ka hoʻonui ʻana i ka mākeke, ʻoi aku ka nui o nā ʻenehana e like me Apple, Microsoft, a me Amazon ma mua o Walmart.

NPP:

Nīnau: He aha ka mākeke capitalization?

ʻO ke kumukūʻai kūʻai kūʻai e pili ana i ka nui o ka waiwai o nā ʻāpana koʻikoʻi o kahi hui. Ua helu ʻia ma ka hoʻonui ʻana i ke kumu kūʻai o kēia manawa me ka helu o nā ʻāpana i koe. Hoʻohana pinepine ʻia ka nui o ka mākeke ma ke ʻano he ana o ka nui a me ka waiwai o kahi hui ma ka mākeke kūʻai.

Nīnau: Pehea e hoʻohālikelike ai ʻo Walmart me nā hale kūʻai ʻē aʻe?

ʻAʻole kānalua ʻo Walmart kekahi o nā hale kūʻai nui loa ma ka honua holoʻokoʻa, akā ke alo nei i ka hoʻokūkū ikaika mai nā mea kūʻai nui ʻē aʻe e like me Amazon, Alibaba, a me Costco. Loaʻa i kēlā me kēia o kēia mau ʻoihana kona mau ikaika ponoʻī a me ke kūʻai ʻana i ka mākeke, e paʻakikī ai ka hoʻoholo ʻana i ka lanakila ma ke ʻano o ka mana a me ka mana.

Nīnau: He aha nā mea e kōkua ai i ka mana o Walmart?

Loaʻa ka mana o Walmart mai kāna pūnaewele hale kūʻai nui, ka ʻike ʻana i ka brand ikaika, ka ʻoihana waiwai, a me ka hoʻokele ʻana i nā kaulahao lako. ʻO kēia mau mea e hiki ai i ka hui ke hāʻawi aku i nā kumukūʻai hoʻokūkū, huki i nā mea kūʻai aku, a mālama i kahi māhele mākeke nui.

I ka hopena, ʻoiai ʻaʻole hiki ke mālama ʻia ka mana o Walmart ma ka ʻoihana kūʻai aku, paʻakikī ke kapa ʻia ʻo ia ka ʻoihana ikaika loa ma ka honua. He kumuhana ka mana a hiki ke ana ʻia ma nā ʻano like ʻole. Ke kū nei ʻo Walmart i ka hoʻokūkū koʻikoʻi mai nā hui kūʻai a me nā ʻenehana ʻē aʻe, a ʻoi aku kona mana ma mua o nā hale kūʻai kuʻuna. ʻO ka mea hope loa, ʻo ke poʻo inoa o ka ʻoihana ikaika loa he mea ia o ka hiʻohiʻona a hilinaʻi i nā pae hoʻohālike i hoʻohana ʻia no ka loiloi.