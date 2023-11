ʻO Walmart ka 1 ma ka honua?

ʻO Walmart ka mea kūʻai kūʻai #1 ma ka honua?

Ma ke aupuni kūʻai, liʻiliʻi nā inoa i ʻike ʻia e like me Walmart. Me kona hōʻailona uliuli a melemele e hoʻonani ana i nā hale kūʻai lehulehu, ua lilo ka ʻoihana kūʻai multinational ʻAmelika i inoa ʻohana. Akā ʻo Walmart ʻoiaʻiʻo ka helu ʻekahi mea kūʻai aku ma ka honua? E ʻimi kākou i nā ʻoiaʻiʻo a me nā helu e ʻike ai.

'Ōlelo nā Helu no lākou iho

ʻO ka nui o Walmart a me ka hiki ʻana i ka honua he mea kupanaha loa. Me nā hale kūʻai 11,500 ma 27 mau ʻāina, hoʻohana ka mea kūʻai nui i kahi 2.3 miliona mau hoa hana ma ka honua holoʻokoʻa. Loaʻa kona loaʻa kālā makahiki ma waena o nā mea kiʻekiʻe loa ma ka ʻoihana kūʻai, ʻoi aku ma mua o $ 500 biliona i nā makahiki i hala. Hoʻonohonoho kēia mau helu iā Walmart ma ke ʻano he mea pāʻani nui i ka ʻāina kūʻai kūʻai honua.

NPP:

Nīnau: He aha ke ʻano o ka "kūʻai kūʻai"?

A: ʻO ke kūʻai kūʻai e pili ana i ke kūʻai ʻana i nā waiwai a i ʻole nā ​​​​lawelawe i nā mea kūʻai aku, maʻamau ma o nā hale kūʻai kino a i ʻole nā ​​kahua pūnaewele.

Nīnau: He aha ke ʻano o ka "loaʻa"?

A: ʻO ka loaʻa kālā ka nui o ke kālā i hana ʻia e kahi hui ma o kāna mau hana ʻoihana, e like me ke kūʻai ʻana i nā huahana a i ʻole nā ​​​​lawelawe.

Hoʻokūkū a me nā kūlana

ʻOiai he mea kupanaha ka nui a me ka loaʻa kālā o Walmart, ke alo nei ʻo ia i ka hoʻokūkū paʻakikī mai nā mea kūʻai nui ʻē aʻe. ʻO Amazon, no ka laʻana, ua ulu wikiwiki a lilo i mea ikaika i ka ʻoihana kūʻai. Me kona mana i loko o ka e-commerce a me nā makana huahana like ʻole, ua ʻoki ʻo Amazon i nā kuʻekuʻe wāwae o Walmart no ka wahi kiʻekiʻe.

ʻO nā kūlana like ʻole, e like me ka Fortune Global 500, hāʻawi i ka ʻike i nā ʻoihana nui loa o ka honua. ʻOiai ua hoʻopaʻa mau ʻo Walmart i kahi kūlana kiʻekiʻe, he mea nui e hoʻomaopopo e hiki ke ʻokoʻa nā pae ma muli o nā pae hoʻohālike i hoʻohana ʻia. ʻO nā mea e like me ka loaʻa kālā, ka loaʻa kālā, a me ka hoʻonui ʻana i ka mākeke ke kuleana nui i ka hoʻoholo ʻana i ke kūlana o kahi ʻoihana.

Nīnau: He aha ka "market capitalization"?

A: ʻO ka hoʻonui ʻana i ka mākeke e pili ana i ka nui o ka waiwai o nā ʻāpana kūʻokoʻa o kahi hui. Ua helu ʻia ma ka hoʻonui ʻana i ke kumukūʻai o kēia manawa me ka helu o nā ʻāpana i kū ʻole.

Panina

ʻOiai ʻo Walmart ka honua holoʻokoʻa, loaʻa, a me ke kūlana mākeke he mea kupanaha, inā paha e paʻa ana ia i ke poʻo inoa o ka mea kūʻai aku helu ʻekahi ma ka honua he kumu a hilinaʻi i nā kumu like ʻole. Ke ulu mau nei ka ʻāina kūʻai, me nā mea pāʻani hou e kū mai ana a me nā mea e kū nei e hoʻololi i nā koi o nā mea kūʻai aku. Ma waho o nā kūlana, ʻaʻole hiki ke hoʻohaʻahaʻa ʻia ka hopena o Walmart i ka ʻoihana kūʻai, a ʻo kona kūleʻa mau ʻana he hōʻike ia i kona hiki ke hoʻokō i nā pono o nā miliona o nā mea kūʻai aku ma ka honua holoʻokoʻa.