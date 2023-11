ʻO Walmart ka hui nui loa ma ka honua?

I ka loli mau o ka ʻoihana honua, hiki ke paʻakikī ke mālama i nā ʻoihana e paʻa i nā wahi kiʻekiʻe e pili ana i ka nui a me ka loaʻa kālā. No nā makahiki he nui, ua like ʻo Walmart me ka ʻoihana nui loa ma ka honua. Eia nō naʻe, ua hāpai nā hanana hou i nā nīnau e pili ana i ka paʻa ʻana o kēia ʻoihana kūʻai nui i kēlā inoa.

ʻO Walmart, i hoʻokumu ʻia ma 1962 e Sam Walton, ua lōʻihi ka ikaika o ka ʻoihana kūʻai. Me kāna pūnaewele nui o nā hale kūʻai a me kahi noho pūnaewele ikaika, ua hoʻonui mau ka ʻoihana i nā loaʻa kālā nui. ʻO kona hiki ke hāʻawi aku i ka nui o nā huahana i nā kumukūʻai hoʻokūkū ua lilo ia i mea punahele i waena o nā mea kūʻai aku ma ka honua holoʻokoʻa.

Eia nō naʻe, i nā makahiki i hala iho nei, ʻo ka piʻi ʻana o ka ʻenehana a me ka e-commerce ua alakaʻi i ka puka ʻana o nā mea hakakā hou i ka ʻoihana ʻoihana honua. ʻO kekahi o ia mea hoʻokūkū ʻo Amazon, ka mea kūʻai nui pūnaewele i hoʻokumu ʻia e Jeff Bezos i ka makahiki 1994. Me kona nānā mau ʻana i ka hana hou a me ka ʻoluʻolu o nā mea kūʻai aku, ua ulu wikiwiki ʻo Amazon e lilo i mea hoʻokūkū koʻikoʻi iā Walmart.

Ma ke ʻano o ka hoʻonui ʻana i ka mākeke, ʻo ia ka nui o ka waiwai o nā ʻāpana koʻikoʻi o kahi hui, ua ʻoi aku ʻo Amazon ma mua o Walmart ma 2015. Ua hōʻailona kēia milestone i kahi loli nui i ka ʻoihana ʻoihana, e hōʻailona ana i ka ulu ʻana o ka mana o ka e-commerce a me ka hoʻokele waiwai kikohoʻe.

ʻOiai e paʻa ana ʻo Walmart i ke kūlana kiʻekiʻe ma ke ʻano o ka loaʻa kālā, me ka ʻoi aku ma mua o $ 500 biliona o ke kūʻai ʻana i kēlā me kēia makahiki, ke emi nei ka ʻokoʻa ma waena o nā hui ʻelua. Ke piʻi mau nei ka loaʻa kālā o Amazon, i alakaʻi ʻia e kāna ʻano huahana like ʻole a me nā lawelawe, e komo pū ana me ka cloud computing a me nā platform streaming.

NPP:

Nīnau: He aha ka mākeke capitalization?

A: ʻO ka nui o ka mākeke, i ʻōlelo pinepine ʻia ma ke ʻano he mākeke mākeke, ʻo ia ka nui o ka waiwai o nā ʻāpana kūʻai o kahi hui. Ua helu ʻia ma ka hoʻonui ʻana i ke kumukūʻai o kēia manawa me ka huina o nā ʻāpana i koe.

Nīnau: Pehea ka ʻokoʻa o ka loaʻa kālā mai ka hoʻonui ʻana i ka mākeke?

A: ʻO ka loaʻa kālā e pili ana i ka huina kālā a kahi hui e hoʻopuka ai mai kāna mau hana ʻoihana, e like me ke kūʻai ʻana i nā huahana a i ʻole nā ​​​​lawelawe. ʻO ka hoʻonui ʻana i ka mākeke, ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe, e hōʻike ana i ka nui o ka waiwai o nā ʻāpana koʻikoʻi o kahi hui a he hōʻailona ia o kona waiwai holoʻokoʻa ma ka mākeke kūʻai.

Nīnau: Ua ʻoi aku ka nui o nā hale kūʻai kino o Walmart ma mua o Amazon?

A: ʻAe, mālama mau ʻo Walmart i kahi pōmaikaʻi nui ma luna o Amazon ma ke ʻano o ka noho ʻana o ka hale kūʻai kino. Hoʻohana ʻo Walmart i nā tausani o nā hale kūʻai ma ka honua holoʻokoʻa, ʻoiai ʻo Amazon e hana mua ma ka pūnaewele. Eia naʻe, ke hoʻonui nei ʻo Amazon i kona noho kino ma o ka loaʻa ʻana a me ka wehe ʻana o nā hale kūʻai Amazon Go.

I ka hopena, ʻoiai ua paʻa lōʻihi ʻo Walmart i ke poʻo inoa o ka ʻoihana nui loa ma ka honua, ʻo ka piʻi ʻana o ka e-commerce a me ka puka ʻana mai o Amazon ma ke ʻano he mea hoʻokūkū koʻikoʻi ua hoʻokūkū i kona mana. ʻOiai ke alakaʻi nei ʻo Walmart i ka loaʻa kālā, ʻo ka ulu wikiwiki ʻana o Amazon a me ka hoʻonui ʻana i ka mākeke e hōʻike ana i kahi neʻe ʻana i ka ʻāina ʻoihana honua. ʻO ka manawa wale nō e haʻi inā hiki iā Walmart ke mālama i kona kūlana ma luna a i ʻole e koi ʻo Amazon i ka noho aliʻi.