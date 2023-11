Ke ulu nei ʻo Walmart?

I ka ulu mau ʻana o ka hale kūʻai kūʻai, hoʻokahi nīnau e kū pinepine nei inā paha e ulu mau ana ʻo Walmart, ka mea kūʻai nui. Me ka piʻi ʻana o ka e-commerce a me ka hoʻololi ʻana i nā makemake o nā mea kūʻai aku, pono e nānā i ke kūlana o ka ulu ʻana o Walmart i kēia manawa a me kāna mau mea e hiki mai ana.

ʻO ke kūlana o ka ulu ʻana o Walmart i kēia manawa

ʻO Walmart, i hoʻokumu ʻia ma 1962 e Sam Walton, ua lōʻihi ka ikaika o ka ʻoihana kūʻai. I loko o nā makahiki, ua hoʻonui ʻo ia i kāna mau hana ma ka honua holoʻokoʻa, e lilo i ʻoihana nui loa ma ka loaʻa kālā. Eia nō naʻe, me ka piʻi ʻana o ka kūʻai pūnaewele a me ka hoʻokūkū hoʻokūkū mai nā pilikua e-commerce e like me Amazon, ua kū ʻo Walmart i nā pilikia hou.

ʻOiai kēia mau pilikia, ua hōʻike ʻo Walmart i ke kūpaʻa a me ka hoʻololi. Ua hoʻokomo nui ka hui i kāna mau e-commerce, e loaʻa ana i nā mea kūʻai pūnaewele e like me Jet.com a me Flipkart e hoʻoikaika i kona ʻike kamepiula. Ua uku ʻia kēia neʻe hoʻolālā, ʻoiai ua ulu nui nā kūʻai pūnaewele ʻo Walmart i nā makahiki i hala.

Eia kekahi, ua kālele ʻo Walmart i ka hoʻonui ʻana i kāna ʻoihana kūʻai, i hōʻike ʻia he hoʻolālā kūleʻa. Ua wehe ka hui i nā hale kūʻai ʻo Neighborhood Market a ua hoʻolauna i nā lawelawe hāʻawi hale kūʻai e hoʻokō i nā pono loli o nā mea kūʻai. Ua kōkua kēia manaʻo nui i nā mea kūʻai aku iā Walmart e mālama i kona kūlana ma ke ʻano he hale kūʻai nui loa ma ʻAmelika Hui Pū ʻIa.

ʻO nā manaʻo e hiki mai ana o Walmart

Ke nānā nei i mua, hoʻomau ʻo Walmart i ka ʻimi ʻana i nā ala hou e hoʻoikaika i ka ulu. Ke hoʻopukapuka nei ka hui i nā ʻenehana e like me ka automation a me ka naʻauao artificial e hoʻomaikaʻi i kāna kaulahao lako a hoʻomaikaʻi i ka ʻike mea kūʻai aku. Eia hou, ke hoʻāʻo nei ʻo Walmart i nā ʻano hale kūʻai hou, e like me nā hale kūʻai liʻiliʻi liʻiliʻi a me nā hale kūʻai liʻiliʻi liʻiliʻi, e mālama i nā ʻāpana mea kūʻai aku.

Nīnau: He aha ka e-commerce?

A: E pili ana ka E-commerce i ke kūʻai ʻana a me ke kūʻai aku ʻana i nā waiwai a me nā lawelawe ma ka pūnaewele.

Nīnau: He aha ka hale kūʻai?

A: ʻO ka hale kūʻai mea kūʻai kūʻai nui i ka meaʻai a me nā huahana ʻē aʻe o ka hale.

Nīnau: He aha ke kaulahao lako?

A: ʻO ke kaulahao hoʻolako kahi pūnaewele o nā hui e pili ana i ka hana ʻana, hoʻolaha a kūʻai aku i kahi huahana.

Nīnau: He aha nā hale kūʻai kālā ʻole?

A: ʻO nā hale kūʻai kālā ʻole, ʻike ʻia hoʻi nā hale kūʻai kūʻokoʻa, hoʻohana i ka ʻenehana e hiki ai i nā mea kūʻai ke kūʻai a uku me ka ʻole o ka pono o nā kaʻina hana kuʻuna.

I ka hopena, ke ulu mau nei ʻo Walmart, ʻoiai nā pilikia i loaʻa i ka loli ʻana o ka ʻāina kūʻai. ʻO ka hoʻopukapuka kālā ʻana o ka ʻoihana i ka e-commerce a me kona manaʻo nui i ka hoʻonui ʻana i kāna ʻoihana hale kūʻai ua hōʻoia i ka holomua. Me kāna kūpaʻa i ka hana hou a me ka hoʻololi ʻana, ua kūlana maikaʻi ʻo Walmart e hoʻomau i kona ulu ʻana a noho mau i mea pāʻani nui i ka ʻoihana kūʻai.