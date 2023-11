Na ʻAmelika mau nō ʻo Walmart?

I nā makahiki i hala iho nei, ke ulu nei ka hoʻopaʻapaʻa e pili ana i ka kuleana o Walmart, kekahi o nā ʻoihana kūʻai nui loa ma ka honua. Me kona hele nui ʻana a hiki i ka honua holoʻokoʻa, nui ka poʻe i nīnau inā hiki ke manaʻo ʻia ʻo Walmart he ʻoihana ʻAmelika. E noʻonoʻo kākou i nā kikoʻī a hoʻomālamalama i kēia mea.

ʻO Walmart, i hoʻokumu ʻia e Sam Walton i ka makahiki 1962, he mau aʻa hohonu loa ma ʻAmelika Hui Pū ʻIa. Ua hoʻomaka ka hui ma ke ʻano he hale kūʻai kūʻai liʻiliʻi ma Arkansas a hoʻonui wikiwiki i ka ʻāina, e lilo i hōʻailona o ka kapitalisme ʻAmelika. Eia nō naʻe, i ka ulu ʻana o ka kūleʻa o Walmart, ua piʻi aʻe kona mau ʻiʻini honua. I kēia lā, ke hana nei ka mea kūʻai nui ma 27 mau ʻāina, e hoʻohana ana i nā miliona o nā kānaka ma ka honua holoʻokoʻa.

ʻOiai ʻo ka hoʻonui ʻana o Walmart ma waho aʻe o nā palena ʻAmelika ua alakaʻi i kahi kūlana honua koʻikoʻi, he mea nui ia e hoʻomaopopo i ka noho ʻana o ka hui ma ʻAmelika Hui Pū ʻIa. ʻO ka ʻohana Walton, nā mamo a Sam Walton, ke paʻa nei i kahi kuleana nui o ka hui. ʻO ka ʻoiaʻiʻo, ua manaʻo ʻia lākou kekahi o nā ʻohana waiwai loa ma ka honua, ʻo ka hapa nui ma muli o kā lākou mau ʻāpana Walmart.

NPP:

Nīnau: He kuleana haole anei ko Walmart?

A: ʻOiai ua hoʻonui ʻia ʻo Walmart ma ka honua holoʻokoʻa, e noho mau ana ʻo ia he hui ʻAmelika. ʻO ka hapa nui o kāna mau ʻāpana i mālama ʻia e ka ʻohana Walton, he mau kamaʻāina ʻAmelika.

Nīnau: ʻEhia ka nui o Walmart na ka ʻohana Walton?

A: Loaʻa i ka ʻohana Walton ma kahi o 50% o nā ʻāpana o Walmart, e lilo ana lākou i poʻe kuleana nui loa i ka hui.

Nīnau: Uku anei ʻo Walmart i nā ʻauhau ma ʻAmelika Hui Pū ʻIa?

A: Ma ke ʻano he hui ma US, aia ʻo Walmart i nā kānāwai ʻauhau US a uku ʻo ia i nā ʻauhau ma kāna mau waiwai i loaʻa i loko o ka ʻāina.

Nīnau: Hana ʻia nā huahana Walmart āpau ma ʻAmelika Hui Pū ʻIa?

A: ʻAʻole, loaʻa nā huahana Walmart mai nā ʻāina like ʻole a puni ka honua. ʻOiai e lawe ana ia i nā huahana i hana ʻia e ʻAmelika, ua hana ʻia kahi hapa nui o kāna waihona i nā ʻāina ʻē.

I ka hopena, ʻoiai ua hoʻonui ʻo Walmart i kāna mau hana ma ka honua holoʻokoʻa, e noho mau ana ʻo ia he hui ʻAmelika. ʻO ka kuleana nui o ka ʻohana Walton a me ke keʻena poʻo o ka hui ma ʻAmelika Hui Pū ʻIa e hoʻopaʻa i kona moʻa ʻAmelika. Eia nō naʻe, he mea nui e hoʻomaopopo i ka hiki ʻana aku o Walmart ma mua o nā palena o US, e lilo ana ia i hale mana kūʻai honua.