Ua like anei ʻo Walmart Plus a me Sam's Club Plus?

Ma ke ao o ka hale kūʻai kūʻai, ʻo Walmart a me Sam's Club ʻelua mau inoa koʻikoʻi i lilo i mea like me ke kūʻai kūʻai kūpono. Hāʻawi lāua ʻelua i nā papahana lālā, ʻo Walmart Plus a me Sam's Club Plus, e hāʻawi i nā pono kūʻokoʻa i kā lākou mea kūʻai kūpaʻa. Eia naʻe, he mea nui e hoʻomaopopo ʻaʻole like kēia mau papahana ʻelua, ʻoiai nā mea like.

He aha ka Walmart Plus?

ʻO Walmart Plus kahi lawelawe kau inoa i hāʻawi ʻia e Walmart, kekahi o nā kaulahao kūʻai nui loa ma ka honua. No ka uku mahina a i ʻole makahiki, loaʻa i nā lālā ke komo i ka nui o nā pōmaikaʻi, me ka hāʻawi manuahi ʻole ʻana i nā mea kūpono, nā uku wahie, a me ka ʻoluʻolu o ke kūʻai ʻana i ka mobile scan-and-go shopping. Manaʻo ʻo Walmart Plus e hoʻonui i ka ʻike kūʻai no kāna mau mea kūʻai aku ma o ka hāʻawi ʻana i ka ʻoluʻolu a me ka waiwai.

He aha ka Sam's Club Plus?

ʻO Sam's Club Plus, ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe, he papahana lālā i hāʻawi ʻia e Sam's Club, kahi hui hale kūʻai nona Walmart. Me ka uku makahiki, loaʻa i nā lālā ke komo i nā pōmaikaʻi like ʻole, e like me nā hola kūʻai mua, nā uku kālā ma nā kūʻai kūpono, ka hoʻouna manuahi ʻana ma ka hapa nui o nā mea pūnaewele, a me nā uku hou aku ma nā lawelawe koho. Hoʻolālā ʻia ʻo Sam's Club Plus e hoʻokō i nā pono o nā mea kūʻai nui a me nā mea nona nā ʻoihana liʻiliʻi, e hāʻawi ana iā lākou i nā mālama kālā nui a me nā pōmaikaʻi kūʻokoʻa.

He aha nā ʻokoʻa ma waena o Walmart Plus a me Sam's Club Plus?

ʻOiai hāʻawi nā papahana ʻelua i nā pōmaikaʻi i kā lākou mau lālā, aia nā ʻokoʻa kaulana ma waena o Walmart Plus a me Sam's Club Plus. Hoʻokumu ʻo Walmart Plus i ka hāʻawi ʻana i ka ʻoluʻolu a me nā mea pono o kēlā me kēia lā i kāna mau mea kūʻai aku, me ka manaʻo nui i nā koho hāʻawi manuahi. Ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe, ʻo Sam's Club Plus ke kuhikuhi nei i nā mea kūʻai nui a me nā mea nona nā ʻoihana liʻiliʻi, e hāʻawi ana iā lākou i ke komo ʻana i kahi ākea o nā huahana i ka nui o nā kumukūʻai kūʻai.

I ka hopena, hiki i ka Walmart Plus a me Sam's Club Plus ke kaʻana like me nā papahana lālā i hāʻawi ʻia e Walmart, akā mālama lākou i nā pono mea kūʻai aku. Manaʻo ʻo Walmart Plus e hāʻawi i ka ʻoluʻolu a me ka waiwai i nā mea kūʻai aku i kēlā me kēia lā, ʻoiai ʻo Sam's Club Plus e ʻimi nei i nā mea kūʻai nui a me nā mea ʻoihana liʻiliʻi. Ma waho o ka papahana āu e koho ai, hāʻawi lāua ʻelua i nā pono kūʻokoʻa e hiki ke hoʻonui i kāu ʻike kūʻai.