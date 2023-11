ʻOi aku ka maikaʻi o Walmart a i ʻole Amazon?

I ke kaua no ka mana kūʻai kūʻai, ua puka mai ʻelua kanaka nunui: Walmart a me Amazon. Ua hoʻololi nā hui ʻelua i ke ala a mākou e kūʻai ai, e hāʻawi ana i ka maʻalahi a me nā kumukūʻai hoʻokūkū. Akā ʻo wai ka mea ʻoi aku ka maikaʻi? E nānā pono kākou.

Hōʻoluʻolu: I ka hiki ʻana i ka ʻoluʻolu, alakaʻi ʻo Amazon. Me nā kaomi liʻiliʻi, hiki iā ʻoe ke hāʻawi i nā mea āpau i kou puka i loko o nā lā, a i ʻole mau hola ma kekahi mau wahi. ʻO Walmart, ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe, pono ka huakaʻi i ka hale kūʻai, hiki ke hoʻopau i ka manawa a paʻakikī no kekahi.

Pricing: Ua ʻike lōʻihi ʻia ʻo Walmart no kāna mau kumukūʻai haʻahaʻa, loaʻa ka inoa o ka mea kūʻai kūʻai kūʻai. Eia naʻe, ke hopu nei ʻo Amazon i nā makahiki i hala iho nei, e hāʻawi ana i nā kumukūʻai hoʻokūkū a me nā kumukūʻai haʻahaʻa loa i kekahi mau mea. Pono e hoʻohālikelike i nā kumukūʻai ma nā paepae ʻelua ma mua o ke kūʻai ʻana.

Koho Huahana: Hāʻawi ʻo Amazon i kahi koho huahana nui, me nā miliona o nā mea i loaʻa ma nā ʻano like ʻole. Mai nā mea uila a hiki i nā lole, hiki iā ʻoe ke loaʻa i nā mea āpau ma kā lākou paepae. ʻO Walmart, ʻoiai e hāʻawi mau ana i kahi ākea o nā huahana, ʻaʻole paha i like ka pae o nā ʻano like me Amazon.

Lawelawe mea kūʻai mai: Loaʻa iā Walmart ka pono o nā hale kūʻai kino, e ʻae ana i nā mea kūʻai aku e launa pū me nā limahana. Hiki ke kōkua i ka hoʻi ʻana a i ʻole ka hoʻoponopono ʻana i kekahi pilikia. ʻO Amazon, ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe, hāʻawi i ka lawelawe mea kūʻai aku ma o nā ala pūnaewele, me nā manawa pane wikiwiki a me ka hoʻihoʻi ʻole.

NPP:

Nīnau: He aha ka Walmart?

A: ʻO Walmart kahi hui kūʻai kūʻai multinational e lawelawe ana i kahi kaulahao o nā hypermarkets, nā hale kūʻai kūʻai kūʻai kūʻai, a me nā hale kūʻai meaʻai.

Nīnau: He aha ka Amazon?

A: ʻO Amazon kahi hui ʻenehana multinational ʻAmelika e kālele ana i ka e-commerce, cloud computing, digital streaming, a me ka naʻauao.

Nīnau: Hiki iaʻu ke loaʻa nā huahana like ma Walmart a me Amazon?

A: ʻOiai aia paha kekahi mau ʻāpana, loaʻa i kēlā me kēia paepae kāna koho kūʻokoʻa o nā huahana. Pono e nānā i nā mea ʻelua e hoʻohālikelike i nā kumukūʻai a me ka loaʻa.

Nīnau: ʻO wai ka paepae e hāʻawi wikiwiki aku ai?

A: Ua ʻike ʻia ʻo Amazon no kāna hoʻopuka wikiwiki ʻana, me nā koho no ka lā hoʻokahi a i ʻole ka lā aʻe e hoʻopuka ai ma nā wahi he nui. Hāʻawi ʻo Walmart i ka lawe wikiwiki ʻana, akā ʻokoʻa paha ia ma muli o kou wahi.

I ka hopena, loaʻa iā Walmart a me Amazon ko lākou mau ikaika a me nā nāwaliwali. ʻOi aku ka maikaʻi o Amazon i ka maʻalahi a me ka koho huahana, ʻoiai ʻo Walmart e hāʻawi i nā kumu kūʻai hoʻokūkū a me ka pono o nā hale kūʻai kino. ʻO ka hope loa, ʻo ka koho ma waena o nā mea ʻelua e pili ana i nā makemake a me nā pono o kēlā me kēia.