He maikaʻi ʻo Walmart i nā limahana?

I nā makahiki i hala iho nei, ua kū ʻo Walmart, ka mea kūʻai nui, i ka hoʻohewa e pili ana i kāna mālama ʻana i nā limahana. ʻOiai ua hoʻāʻo ka ʻoihana e hoʻomaikaʻi i kona kaulana, ke waiho nei ka nīnau: maikaʻi maoli ʻo Walmart i kāna mau limahana?

ʻO Walmart, me 2.3 miliona mau limahana ma ka honua holoʻokoʻa, ʻo ia kekahi o nā mea hana nui loa ma ka honua. Hāʻawi ka hui i nā pōmaikaʻi i kāna mau limahana, me ka ʻinikua olakino, nā hoʻolālā hoʻomaha, a me ke kōkua hoʻonaʻauao. Eia naʻe, hoʻopaʻapaʻa ka poʻe hoʻohewa e hāʻule pinepine kēia mau pōmaikaʻi i nā mea e pono ai ke kākoʻo i kahi kūlana ola kūpono.

ʻO kekahi o nā manaʻo nui i hāpai ʻia e nā limahana, ʻo ia ka uku haʻahaʻa. ʻOiai ka piʻi ʻana o ka uku liʻiliʻi, nui nā limahana Walmart e loaʻa kokoke ana i ka liʻiliʻi, e paʻakikī ana i ka hoʻokō ʻana. Eia kekahi, ua hōʻike ʻia kekahi mau limahana e koi ʻia e hana ma waho o ka uaki a i ʻole e ʻoki ʻia ko lākou mau hola e pale aku ai i ka uku o ka manawa.

ʻO kekahi pilikia ka nele o ka palekana hana. Ua hoʻopiʻi ʻia ʻo Walmart no ka hana kūpono ʻole i nā limahana e ʻōlelo kūʻē i nā kulekele ʻoihana a i ʻole e hoʻāʻo e hui. Ua alakaʻi kēia i nā ʻōlelo hoʻopaʻi a me ka hoʻopau hewa ʻana.

Ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe, ʻōlelo ʻo Walmart e hāʻawi ia i nā manawa he nui no ka holomua ʻoihana. Ua ʻōlelo ka hui ua hoʻomaka ka nui o kāna mau hale kūʻai ma ke ʻano he mau hoa hana i kēlā me kēia hola a hana i ko lākou ala. Eia nō naʻe, hoʻopaʻapaʻa ka poʻe hoʻohewa he kaupalena kēia mau manawa a koi pinepine i nā limahana e hoʻoneʻe a hana paha i nā hola maʻamau.

NPP:

Nīnau: Hāʻawi anei ʻo Walmart i ka ʻinikua olakino i kāna mau limahana?

A: ʻAe, hāʻawi ʻo Walmart i ka ʻinikua olakino i kāna mau limahana, akā ʻokoʻa ka uhi a me ke kumukūʻai ma muli o ke kumumanaʻo i koho ʻia.

Nīnau: Ua uku ʻia nā limahana o Walmart i kahi uku kūpono?

A: He kumuhana keia o ka hoopaapaa. ʻOiai ua hoʻonui ʻo Walmart i kāna uku liʻiliʻi, nui nā limahana e loaʻa mau ka uku haʻahaʻa e like me ke kumukūʻai o ke ola.

Nīnau: Hiki i nā limahana o Walmart ke komo i kahi uniona?

A: ʻAe, loaʻa i nā limahana Walmart ke kuleana e komo i kahi uniona, akā ua hoʻopiʻi ʻia ka hui no ka hoʻonāwaliwali i nā hana uniona.

I ka hopena, ʻo ka nīnau inā he maikaʻi ʻo Walmart i kāna mau limahana. ʻOiai ke hāʻawi nei ka hui i kekahi mau pōmaikaʻi a me nā manawa kūpono no ka holomua ʻana, ke hoʻomau nei nā hopohopo e pili ana i ka uku haʻahaʻa, ka palekana o ka hana, a me ka hana ʻino. He mea nui ia Walmart e hoʻomau i ka hoʻoponopono ʻana i kēia mau pilikia a me ka hana ʻana i ka hoʻokumu ʻana i kahi ʻoihana kākoʻo a kūpono hoʻi no kāna mau limahana.