Loaʻa iā Walmart nā pilikia kālā?

I nā makahiki i hala iho nei, ua nui nā manaʻo e pili ana i ke olakino kālā o Walmart. ʻOiai ʻo ia kekahi o nā ʻoihana nui loa o ka honua, ʻo nā hōʻailona o ka pilikia kālā ma Walmart me ke kānalua ʻole he hopena koʻikoʻi i ka hoʻokele waiwai honua. No laila, ke kū nei ʻo Walmart i nā pilikia kālā, a i ʻole kēia mau hopohopo i nā lono kumu ʻole?

Ke Kūlana Waiwai o kēia wā

E like me nā hōʻike kālā hou loa, ʻike ʻia ʻo Walmart i kahi kūlana paʻa. Ua hōʻike ka hui i ka ulu ʻana o ka loaʻa kālā i ka makahiki i hala, me ka nui o nā kūʻai aku i hōʻea i kahi $ 559 biliona. Hōʻike kēia helu i ka piʻi ʻana o 6.7% i hoʻohālikelike ʻia i ka makahiki i hala, e hōʻike ana e hoʻomau mau ana ʻo Walmart i ka mākeke kūʻai hoʻokūkū hoʻokūkū.

Eia kekahi, ʻike pū ka loaʻa kālā o Walmart i kahi ʻano maikaʻi, e piʻi ana ma 2.8% i $15.6 biliona. Hōʻike kēia mau helu i ka holomua ʻana o ka ʻoihana i nā pilikia i hoʻopuka ʻia e nā kanaka nunui e-commerce e like me Amazon a mālama i kāna loaʻa kālā.

NPP:

Nīnau: He aha ka ulu kālā?

A: ʻO ka ulu ʻana o ka loaʻa kālā e pili ana i ka piʻi ʻana o ka huina kūʻai o kahi hui ma kahi manawa kikoʻī. He hōʻailona koʻikoʻi ia o ka hana kālā o kahi ʻoihana.

Nīnau: He aha ka loaʻa kālā?

A: ʻO ka loaʻa kālā, ʻike ʻia hoʻi ʻo ka loaʻa kālā a i ʻole ka loaʻa kālā, ʻo ia ka nui o ke kālā i waiho ʻia e kahi hui ma hope o ka unuhi ʻana i nā lilo a me nā ʻauhau mai kāna mau loaʻa kālā.

Nīnau: Pehea ka hoʻohālikelike ʻana o Walmart me kāna mau mea hoʻokūkū?

A: Noho mau ʻo Walmart i kekahi o nā ʻoihana kūʻai nui loa ma ka honua, e hoʻokūkū ana me nā mea like me Amazon, Target, a me Costco. ʻOiai ua loaʻa i kēlā me kēia hui kona mau ikaika a me nā nāwaliwali, ʻoi aku ka ikaika o ka hana kālā a Walmart i nā makahiki i hala.

Panina

Ma muli o ka ʻikepili kālā i loaʻa, ʻike ʻia ʻaʻole ʻo Walmart e kū nei i nā pilikia kālā koʻikoʻi. ʻO ka ulu ikaika o ka loaʻa kālā a me ka loaʻa kālā paʻa o ka ʻoihana e hōʻike ana e hoʻomau ʻia ka ikaika nui ma ka ʻoihana kūʻai. Eia naʻe, he mea nui e hoʻomaopopo i ka ulu mau ʻana o ka ʻāina kūʻai, a pono ʻo Walmart e hoʻololi i ka hoʻololi ʻana i nā makemake o nā mea kūʻai aku a me nā holomua ʻenehana e mālama i kāna kūleʻa kālā i ka wā lōʻihi.