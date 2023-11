ʻO Walmart ka hāʻawi manuahi ʻana ma luna o $35?

ʻO Walmart ka uku manuahi ma mua o $35?

I ke au i mea nui ka maʻalahi, ua lilo ka kūʻai pūnaewele i mea kaulana. Me ka piʻi ʻana o nā kanaka nunui e-commerce e like me Amazon, ua piʻi aʻe ʻo Walmart i kāna pāʻani e hāʻawi i nā mea kūʻai aku i kahi ʻike kūʻai ma ka pūnaewele. ʻO kekahi o nā hiʻohiʻona hoʻohiwahiwa a Walmart e hāʻawi manuahi ʻia ma nā kauoha kūpono ma luna o $35. Akā, he manuahi maoli? E nānā pono kākou.

Pehea e hana ai ka lawe manuahi a Walmart?

Pili ka lawelawe lawe manuahi a Walmart i nā kauoha kūpono ma luna o $35. ʻO ia ke ʻano inā ʻoi aku ka nui o kāu kaʻa ma mua o $35 ma mua o ka ʻauhau a me nā uku, hiki iā ʻoe ke hauʻoli i ka lawe manuahi ʻana i kou puka. He mea nui e hoʻomaopopo ʻaʻole hiki i nā mea āpau ke hāʻawi manuahi ʻole, no laila e nānā pono i nā kikoʻī huahana ma mua o ke kūʻai ʻana.

Aia kekahi ʻokoʻa?

ʻOiai ke hoʻoikaika nei ʻo Walmart e hāʻawi i ka hāʻawi manuahi ʻana ma nā mea he nui e like me ka hiki, aia kekahi mau ʻokoʻa. Hiki i kekahi mau mea nui a kaumaha paha ke hoʻonui i nā uku hoʻouna ma muli o ko lākou nui a kaumaha paha. Eia kekahi, pono paha kekahi mau waiwai palaho, e like me ka hale kūʻai, i ka palena palena liʻiliʻi e hiki ai ke hoʻouna manuahi. He manaʻo maikaʻi e nānā i nā kikoʻī huahana a me nā ʻōlelo a me nā kūlana kūpono ma mua o ka hoʻopau ʻana i kāu kūʻai.

He aha nā pōmaikaʻi o ka hāʻawi manuahi ʻana a Walmart?

Hāʻawi ka lawelawe hāʻawi manuahi a Walmart i nā pōmaikaʻi i nā mea kūʻai aku. ʻO ka mea mua, hoʻopakele iā ʻoe i ka pilikia o ka hele kino ʻana i kahi hale kūʻai a lawe i nā mea kaumaha i ka home. Me nā kaomi liʻiliʻi, hiki iā ʻoe ke hoʻouna pololei i kāu mau kūʻai i kou puka. ʻO ka lua, mālama iā ʻoe i ka manawa a me ka ikaika, e ʻae iā ʻoe e nānā i nā hana koʻikoʻi ʻē aʻe. ʻO ka hope, hiki iā ia ke mālama i kāu kālā, no ka mea, ʻaʻole pono ʻoe e hoʻolilo hou i nā kumukūʻai kaʻa.

Pono anei ka lawe manuahi a Walmart?

He kūpono paha ka hāʻawi manuahi ʻana a Walmart ma muli o kou kūlana pilikino a me kou makemake. Inā kūʻai pinepine ʻoe ma Walmart a kūʻai pinepine ʻoe ma luna o $35, a laila hiki i ka lawelawe hāʻawi manuahi ke lilo i mea waiwai nui. Eia nō naʻe, inā ʻaʻole liʻiliʻi ʻoe e kūʻai aku ma ka pūnaewele a i ʻole e kūʻai liʻiliʻi, ʻaʻole maikaʻi ia no ʻoe.

I ka hopena, ʻo ka lawelawe hāʻawi manuahi a Walmart ma nā kauoha kūpono ma luna o $35 hiki ke lilo i koho kūpono a maikaʻi hoʻi no nā mea kūʻai aku he nui. He mea nui e nānā i nā ʻōlelo a me nā kūlana, a me nā ʻokoʻa ʻē aʻe, e hōʻoia i kahi ʻike kūʻai maʻalahi. No laila, i ka wā aʻe e pono ai ʻoe i nā mea kūʻai, nā mea pono o ka hale, a i ʻole nā ​​​​mea ʻē aʻe, e noʻonoʻo e hoʻohana pono i ka lawelawe lawe manuahi a Walmart.