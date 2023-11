Ua ʻoi aku anei ʻo Walmart ma mua o Amazon?

Ua ʻoi aku ka nui o Walmart ma mua o Amazon?

I ka honua o nā mea kūʻai nui, ʻelua mau inoa i kū i waho: Walmart a me Amazon. Ua hoʻololi nā hui ʻelua i ke ʻano o kā mākou kūʻai ʻana, akā i ka nui o ka nui, ʻo wai ka mea e lawe i ka lei? E ʻimi kākou i nā helu a ʻike i ka mea e puka mai ana ma luna.

Ke Kaua o na Titans

ʻO Walmart, i hoʻokumu ʻia ma 1962 e Sam Walton, ua lōʻihi ka ikaika o ka ʻoihana kūʻai. Me kāna pūnaewele nui o nā hale kūʻai kino, ua lilo koke ka hui i inoa ʻohana. Eia naʻe, i nā makahiki i hala iho nei, ua puka mai ʻo Amazon ma ke ʻano he mea hoʻokūkū koʻikoʻi, e hoʻopau ana i nā hale kūʻai kuʻuna me kāna mākeke pūnaewele a me nā lawelawe hou.

Nā mea nui

I ka hoʻohālikelike ʻana i ka nui o kēia mau mea kūʻai pilikua, he mea nui e noʻonoʻo i nā kumu like ʻole. Ma ke ʻano o ka loaʻa kālā, paʻa mau ʻo Walmart i ke alakaʻi. I ka makahiki 2020, ua hōʻike ka hui i kahi kālā he $559 biliona, ʻo ia ka mea kūʻai nui loa ma ka honua. Ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe, ua hōʻike ʻo Amazon i $ 386 biliona i ka loaʻa kālā i ka manawa like.

Eia naʻe, ʻaʻole ʻike ka loaʻa kālā i ka moʻolelo holoʻokoʻa. ʻO ka nui o ka mākeke o Amazon, e hōʻike ana i ka nui o ka waiwai o kāna mau ʻāpana koʻikoʻi, ua ʻoi aku ma mua o Walmart i ka makahiki 2015. I ka makahiki 2021, aia ka mākeke mākeke o Amazon ma kahi o $1.7 trillion, ʻoiai ʻo Walmart ma kahi o $400 biliona. Hōʻike kēia i ka ʻike ʻana o nā mea hoʻopukapuka ʻo Amazon e ulu nui ana a me ka waiwai e hiki mai ana.

NPP

Nīnau: He aha ka loaʻa kālā?

ʻO ka loaʻa kālā e pili ana i ka huina kālā a kahi hui e hoʻopuka ai mai kāna mau hana ʻoihana, e like me ke kūʻai ʻana i nā huahana a i ʻole nā ​​​​lawelawe.

Nīnau: He aha ka mākeke capitalization?

ʻO ka hoʻonui ʻana i ka mākeke, i ʻōlelo pinepine ʻia he mākeke mākeke, ʻo ia ka nui o ka waiwai o nā ʻāpana koʻikoʻi o kahi hui. Ua helu ʻia ma ka hoʻonui ʻana i ke kumu kūʻai o kēia manawa me ka helu o nā ʻāpana i koe.

Nīnau: Loaʻa iā Walmart kahi noho pūnaewele?

ʻAe, ua hana nui ʻo Walmart i kāna mau hana e-commerce e hoʻokūkū me Amazon. Hāʻawi ka hui i ke kūʻai pūnaewele a ua hoʻonui i kāna lawe ʻana a me nā lawelawe koho.

Nīnau: Loaʻa iā Amazon nā hale kūʻai kino?

ʻOiai ua hoʻomaka ʻo Amazon ma kahi mākeke pūnaewele, ua komo pū ʻo ia i nā hale kūʻai kino. Hoʻohana ka hui i nā hale kūʻai Amazon Go, Amazon Books, a loaʻa iā Whole Foods Market ma 2017.

Ke Hopena

ʻOiai e noho aliʻi ana ʻo Walmart ma ke ʻano o ka loaʻa kālā, hōʻike ka nui o ka mākeke o Amazon a me ka mana o ka pūnaewele i kona hiki ke ulu i ka wā e hiki mai ana. Ke hoʻomau nei nā ʻoihana ʻelua i ka hana hou a me ka hoʻololi ʻana i ka hoʻololi ʻana o ka ʻāina kūʻai kūʻai, e hōʻoiaʻiʻo ana e paʻa mau ke kaua no ke kūlana kiʻekiʻe.