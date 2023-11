Aia kahi ala e ālai ai iā TikTok ma kaʻu kelepona?

I nā makahiki i hala iho nei, ua lilo ʻo TikTok i hoʻokahi o nā pūnaewele media kaulana loa, e hopu ana i nā miliona o nā mea hoʻohana ma ka honua holoʻokoʻa me kāna mau wikiō pōkole a me nā ʻike hana. Eia nō naʻe, nā hopohopo e pili ana i ka pilikino a me ka palekana ua alakaʻi i kekahi poʻe e nīnau inā aia kahi ala e pale ai iā TikTok ma kā lākou kelepona. Ma kēia ʻatikala, e ʻimi mākou i nā ala like ʻole e hoʻopaʻa a paʻa loa iā TikTok mai kāu kelepona.

Ke Kaʻina Hana 1: Kāohi App

Nui nā smartphones e hāʻawi i nā hiʻohiʻona i kūkulu ʻia e hiki ai i nā mea hoʻohana ke kaupalena i ke komo ʻana i kekahi mau polokalamu. No ka ālai ʻana iā TikTok, hiki iā ʻoe ke hoʻohana i kēia mau palena app ma ka hele ʻana i nā hoʻonohonoho o kāu kelepona a hoʻokele i ka ʻāpana "App Management" a i ʻole "App Restrictions". Mai laila, hiki iā ʻoe ke koho iā TikTok a hoʻopau i kona komo ʻana, me ka pale ʻana iā ia mai ka hoʻohana ʻana ma kāu kelepona.

Ka Papa Hana 2: Nā polokalamu hoʻomalu makua

No nā mākua hopohopo e pili ana i ka hoʻohana ʻana o kā lākou keiki iā TikTok, hiki i nā polokalamu hoʻomalu makua ke lilo i mea waiwai. Hāʻawi kēia mau polokalamu i nā hiʻohiʻona hou aʻe ma mua o nā kaohi o ka app, e ʻae i nā mākua e nānā a hoʻokele i nā hana atamai a kā lākou keiki. Ma ka hoʻohana ʻana i ia mau polokalamu, hiki i nā mākua ke ālai iā TikTok a hoʻonohonoho i nā palena manawa e hōʻoia i ke kaulike olakino ma waena o ka manawa pale a me nā hana ʻē aʻe.

Ka Papa Hana 3: Kākoʻo Pūnaewele-Level

Inā makemake ʻoe e ālai iā TikTok ma nā ʻaoʻao āpau e pili ana i kāu pūnaewele home, hiki iā ʻoe ke noʻonoʻo i ka pale ʻana i ka pae pūnaewele. Hoʻopili kēia ʻano hana i ka hoʻonohonoho ʻana i nā hoʻonohonoho o kāu router e ālai i ke komo ʻana i nā pūnaewele a i ʻole nā ​​noi. Ma ka hoʻohui ʻana iā TikTok i ka papa inoa i hoʻopaʻa ʻia, ʻaʻole hiki i nā mea pili i kāu pūnaewele ke komo i ka app.

NPP:

Nīnau: No ke aha e makemake ai kekahi e pāpā iā TikTok?

A: Ua hopohopo kekahi poʻe e pili ana i ka pilikino a me nā pilikia palekana e pili ana iā TikTok, ʻoiai ʻo ka app e hōʻiliʻili i ka ʻikepili mea hoʻohana a ua kū i nā ʻōlelo hoʻopiʻi no ka hāʻawi ʻana i ka ʻike me nā ʻaoʻao ʻekolu.

Nīnau: Hiki iaʻu ke pāpā iā TikTok no kekahi manawa?

A: ʻAe, me ka hoʻohana ʻana i nā mea paʻa a i ʻole nā ​​​​polokalamu hoʻomalu makua, hiki iā ʻoe ke pāpā iā TikTok no ka manawa pōkole ma ke kau ʻana i nā palena manawa a i ʻole ka hoʻopaʻa ʻana i ke komo ʻana i nā manawa kikoʻī.

Nīnau: ʻO ka pale ʻana iā TikTok ka hopena wale nō?

A: ʻO ka pale ʻana iā TikTok kahi ala e hoʻoponopono ai i ka pilikino a me ka hopohopo palekana. Eia nō naʻe, he mea nui e hoʻomau i ka ʻike e pili ana i ka hoʻonui ʻana i ka app a me nā hana palekana i lawe ʻia e TikTok e hōʻoia i kahi ʻike mea hoʻohana palekana.

I ka hopena, inā hopohopo ʻoe e pili ana i ka pilikino a makemake paha e kaupalena i ka hoʻohana ʻana iā TikTok ma kāu kelepona, aia kekahi mau ala e hiki ai ke ālai a hoʻopaʻa i ke komo ʻana i ka app. Inā ma o nā kaohi ʻana o ka polokalamu, nā polokalamu hoʻomalu makua, a i ʻole ka pale ʻana i ka pae pūnaewele, hiki iā ʻoe ke mālama i ka hoʻohana ʻana i kāu kelepona paʻalima a hōʻoia i kahi kaiapuni kikohoʻe palekana.