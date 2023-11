Aia kahi kano Covid hou e puka mai ana?

Ma waena o ka maʻi maʻi Covid-19 e hoʻomau nei, ʻo ka ʻimi ʻana i nā lāʻau lapaʻau kūpono i mua o ka noiʻi ʻepekema. ʻOiai ua hoʻomohala ʻia kekahi mau lāʻau lapaʻau a ke lawelawe ʻia nei ma ka honua holoʻokoʻa, ke waiho nei ka nīnau: aia kahi maʻi maʻi Covid hou ma ka lewa?

Nā Vaccine o kēia wā

I kēia manawa, ua ʻae ʻia kekahi mau lāʻau lapaʻau no ka hoʻohana ulia pōpilikia a i ʻae ʻia e nā luna hoʻoponopono a puni ka honua. Hoʻopili kēia i nā kano Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, a me Johnson & Johnson, a me nā mea ʻē aʻe. Ua hōʻike ʻia kēia mau lāʻau lapaʻau i ka maikaʻi loa i ka pale ʻana i nā maʻi koʻikoʻi, ka halemai, a me ka make i hoʻokumu ʻia e ka maʻi SARS-CoV-2.

Ka Huli no na Vaccine Hou

ʻOiai ka loaʻa ʻana o kēia mau lāʻau lapaʻau, hoʻomau ka poʻe ʻepekema a me nā mea noiʻi e ʻimi i nā ala hou e hakakā ai i ka maʻi maʻi. Ke hana ʻia nei nā haʻawina e loiloi i ka maikaʻi o nā lāʻau lapaʻau e kū nei i nā ʻano like ʻole o ka maʻi. Hoʻohui ʻia, ke hoʻomaka nei nā hana e hoʻomohala i nā kano hou e hāʻawi i ka palekana maikaʻi, ka pale ʻana i ka lōʻihi, a i ʻole ka hoʻokele maʻalahi.

Nīnau: He aha nā ʻano like ʻole?

ʻO nā ʻano ʻokoʻa hou nā mea hou o ka maʻi SARS-CoV-2 i hoʻomohala i nā mutations genetic. Hiki i kēia mau hoʻololi ke hoʻopili i ka ʻano o ka maʻi, me kona hiki ke hoʻouna ʻia, paʻakikī, a me ka pane ʻana i nā lāʻau lapaʻau a i ʻole nā ​​​​lāʻau lapaʻau.

Nīnau: No ke aha ke kūkulu ʻia nei nā kano hou?

Ke kūkulu ʻia nei nā lāʻau lapaʻau hou e hoʻoponopono i kekahi mau kumu. Hoʻopili kēia i ka pono no ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka pale ʻana i nā ʻano like ʻole e puka mai ana, ka hiki ke loaʻa i ka pale ʻoi aku ka lōʻihi, a me ka hiki ke maʻalahi o ka hoʻoponopono ʻana, e like me ka nasal sprays a i ʻole ka hoʻoponopono waha.

Nīnau: I ka manawa hea mākou e manaʻo ai i kahi kano Covid hou?

Hiki ke ʻokoʻa ke kaʻina manawa no ka hoʻomohala ʻana a me ka ʻae ʻana i nā kano hou. Hoʻokomo pinepine ia i ka hoʻāʻo ʻana a me ka loiloi e hōʻoia i ka palekana a me ka pono. ʻOiai ke hoʻomau nei ka noiʻi ʻana, paʻakikī ke wānana i kahi manawa kūpono no ka hoʻokuʻu ʻana i kahi kano Covid hou.

I ka hopena, ʻoiai ua ʻae ʻia kekahi mau lāʻau lapaʻau no ka hoʻohana ʻana i ka pilikia a i ʻae ʻia paha, ke hoʻomau nei ka ʻimi ʻana i nā kano Covid hou. Ke ʻimi nei nā ʻepekema a me nā mea noiʻi i nā ala like ʻole e hoʻomaikaʻi ai i ka pale ʻana i nā ʻano like ʻole e kū mai ana a hoʻomaikaʻi i ka hakakā holoʻokoʻa i ka maʻi maʻi. Eia nō naʻe, ʻo ka hoʻomohala ʻana a me ka ʻae ʻana i nā kano hou e pono ai ka manawa a me ka loiloi hohonu e hōʻoia i ko lākou palekana a me ka pono.