Loaʻa i kahi mea pale polokalamu manuahi?

I kēia au kikohoʻe, ʻaʻole ia he mea huna e hoʻolilo mākou i ka manawa nui ma kā mākou mau kelepona. Inā ʻo ka ʻōwili ʻana ma o ka pāʻoihana kaiapili, ka pāʻani pāʻani, a i ʻole ke nānā ʻana i nā leka uila, ua lilo kā mākou kelepona i mea nui o ko mākou ola i kēlā me kēia lā. Eia naʻe, hiki i kēia pilina mau ke alakaʻi pinepine i nā mea hoʻohilahila a me ka nele o ka huahana. ʻO kēia kahi kahi e hiki ai i nā mea hoʻohana ke hoʻohana i nā mea hoʻohana e kaupalena i ko lākou komo ʻana i kekahi mau polokalamu a loaʻa hou ka mana i ko lākou manawa. Akā, loaʻa kahi mea pale app manuahi? E ʻike kākou.

He aha ka mea hoʻopaʻa polokalamu?

ʻO ka app blocker he polokalamu lako polokalamu e hiki ai i nā mea hoʻohana ke kaupalena a kaupalena paha i ko lākou komo ʻana i nā noi kikoʻī ma kā lākou mau polokalamu. Kōkua ia i ka poʻe e noʻonoʻo pono, hōʻemi i nā mea hoʻohilahila, a hoʻokele maikaʻi i ko lākou manawa.

Loaʻa nā mea pale polokalamu manuahi?

ʻAe, loaʻa nā blockers app manuahi i ka mākeke. Hāʻawi kēia mau koho manuahi i nā hiʻohiʻona maʻamau e like me ke kāohi ʻana i ke komo ʻana i nā polokalamu kikoʻī, hoʻonohonoho i nā palena manawa, a me ka hāʻawi ʻana i nā helu hoʻohana. ʻOiai ʻaʻole i loaʻa iā lākou nā hana holomua a pau o nā mana i uku ʻia, hiki nō iā lākou ke hana maikaʻi i ke kōkua ʻana i nā mea hoʻohana i ka hoʻohana ʻana i kā lākou polokalamu.

Kaulana manuahi app blockers

1. AppBlock: Hāʻawi kēia blocker app i nā mea hoʻohana e hana i nā kiʻi a hoʻonohonoho i nā palena manawa no nā polokalamu like ʻole. Hāʻawi ia i kahi "Strict Mode" e pale ai i ka wehe ʻana me ka ʻole o ka ʻōlelo huna.

2. ku okoa ana: Hoʻopaʻa ʻo Freedom i nā polokalamu a me nā pūnaewele ma waena o nā polokalamu he nui, e kōkua ana i nā mea hoʻohana e hoʻopau i nā mea hoʻohilahila a nānā i kā lākou hana a i ʻole nā ​​​​haʻawina.

3. Hoʻopaʻa iaʻu: Hāʻawi ʻo FocusMe i kahi ʻano o nā hiʻohiʻona, e komo pū ana me ka pale ʻana i ka app a me ka pūnaewele, ka hoʻonohonoho ʻana, a me kahi manawa Pomodoro e hoʻonui ai i ka huahana.

Panina

ʻOiai aia nā mea blockers uku i loaʻa me nā hiʻohiʻona ʻoi aku ka maikaʻi, aia kekahi mau koho manuahi e hiki ke kōkua i nā mea hoʻohana e kaupalena i kā lākou hoʻohana app a loaʻa hou ka mana i ko lākou manawa. Inā he haumāna ʻoe e ʻimi nei e hōʻemi i nā mea hoʻohilahila i ka wā o ke aʻo ʻana a i ʻole he loea e manaʻo nei e hoʻonui i ka huahana, hiki i ka blocker app manuahi ke lilo i mea hana waiwai i ka hoʻokō ʻana i kāu mau pahuhopu. No laila, no ke aha e hoʻāʻo ʻole ai a ʻike pehea e hiki ai ke hopena maikaʻi i kāu mau hana kikohoʻe?

NPP

1. Hiki iaʻu ke hoʻohana i nā mea blockers ma nā polokalamu Android a me IOS?

ʻAe, ʻo ka hapa nui o nā app blockers ua kūpono me nā polokalamu Android a me IOS. Eia nō naʻe, he manaʻo maikaʻi e nānā i ka hoʻohālikelike ma mua o ka hoʻoiho ʻana.

2. Hiki i nā mea pale polokalamu ke hoʻopaʻa loa i ke komo ʻana i nā polokalamu?

ʻOiai hiki i ka poʻe blockers ke hoʻopaʻa i ke komo ʻana i nā polokalamu, ʻaʻole paha lākou he naʻaupō. Hiki i kekahi mau mea hoʻohana paʻa ke ʻimi i nā ala e kāʻalo ai i nā kapu. Eia nō naʻe, hiki i nā app blockers ke lilo i mea pale pono no ka hapa nui o nā mea hoʻohana.

3. Aia kekahi mau papa hana i hoʻolālā ʻia no nā keiki?

ʻAe, aia nā mea blockers i hoʻolālā ʻia me nā hiʻohiʻona hoʻomalu makua. Hāʻawi kēia i nā mākua e kaohi i ke komo ʻana i kekahi mau polokalamu a i ʻole ke kau ʻana i nā palena manawa no ka hoʻohana ʻana i kā lākou mau keiki.