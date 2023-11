Aia kekahi ʻaoʻao o ka lāʻau lapaʻau shingles?

I nā makahiki i hala iho nei, ua kaulana ka lāʻau lapaʻau ma ke ʻano he mea pale aku i kēia maʻi ʻeha a hoʻonāwaliwali. ʻO ka shingles, ka mea i kapa ʻia ʻo herpes zoster, ke kumu o ka hoʻāla hou ʻana o ka maʻi varicella-zoster, ka maʻi hoʻokahi e hoʻoulu ai i ka moa. ʻOiai ua hōʻike ʻia ka hopena maikaʻi loa o ka lāʻau lapaʻau i ka hōʻemi ʻana i ka pilikia o ka shingles, ua hāpai ʻia kekahi mau hopohopo e pili ana i kona hiki ke hoʻohaʻahaʻa.

He aha ka lāʻau lapaʻau shingles?

ʻO ka lāʻau lapaʻau shingles, i ʻike ʻia ʻo Zostavax a i ʻole Shingrix, he lāʻau lapaʻau i hoʻolālā ʻia e pale i ka maʻi maʻi. Hoʻohana ia ma ka hoʻoikaika ʻana i ka pane ʻana o ka ʻōnaehana pale i ka maʻi varicella-zoster, a laila e hōʻemi ana i ka pilikia o ka hoʻomohala ʻana i nā shingles a i ʻole e hōʻemi i kona paʻakikī inā loaʻa ia.

Ka pono a me ka pono

Ua hōʻike ʻia nā hoʻāʻo lāʻau lapaʻau ʻoi aku ka maikaʻi o ka lāʻau lapaʻau ma ka pale ʻana i ka maʻi shingles. Ua ʻike ʻia e hōʻemi i ka pilikia o ka hoʻomohala ʻana i ke ʻano ma kahi o 90%. Eia kekahi, inā paha e ulu ana ka maʻi maʻi maʻi, ua hōʻike ʻia ka lāʻau lapaʻau e hōʻemi i ka paʻakikī a me ka lōʻihi o ka maʻi.

ʻO nā hemahema kūpono

ʻOiai palekana ka lāʻau lapaʻau shingles, aia kekahi mau hemahema e noʻonoʻo ai. ʻO nā hopena ʻaoʻao maʻamau ka ʻulaʻula, ka pehu, a i ʻole ka ʻeha ma ka wahi o ka injection. Hiki i kekahi poʻe ke ʻike i nā hōʻailona like me ka maʻi flu e like me ke poʻo, ka luhi, a i ʻole ka ʻeha ʻiʻo. ʻO kēia mau hopena ʻaoʻao he mea maʻalahi a pōkole.

I nā hihia koʻikoʻi, hiki ke loaʻa nā hopena koʻikoʻi. Hiki i kēia mau mea ke komo i nā hopena maʻi ʻino, e like me ka pilikia o ka hanu ʻana a i ʻole ka pehu ʻana o ka maka a me ka puʻu. Eia naʻe, he mea nui e hoʻomaopopo he kakaikahi loa kēia mau hopena koʻikoʻi.

Panina

Ua hōʻike ʻia ka lāʻau lapaʻau shingles i ka maikaʻi loa i ka pale ʻana i ka shingles a me ka hōʻemi ʻana i kona paʻakikī. ʻOiai aia kekahi mau hemahema, e like me nā hopena ʻaoʻao haʻahaʻa, ʻoi aku ka nui o nā pono āpau o ke kano ma mua o nā pilikia. He mea nui e kamaʻilio pū me kekahi kauka mālama ola kino e hoʻoholo ai inā kūpono ka lāʻau shingles iā ʻoe, ʻoi aku ka nui inā loaʻa iā ʻoe kekahi maʻi olakino a hopohopo paha.

NPP:

Nīnau: ʻO wai ka mea pono e loaʻa i ka lāʻau lapaʻau?

A: Manaʻo ʻia ka lāʻau lapaʻau shingles no ka poʻe i piha i ke 50 makahiki a ʻoi aku, no ka mea, piʻi ka pilikia o ka ulu ʻana i ka maʻi maʻi maʻi me ka makahiki.

Nīnau: Pehea ka lōʻihi o ka pale ʻana o ka lāʻau shingles?

A: Hāʻawi ka lāʻau lapaʻau shingles i ka pale mau loa, me nā haʻawina e hōʻike ana e hoʻomau ʻia ia no ka liʻiliʻi o ʻelima mau makahiki.

Nīnau: Hiki i ka lāʻau lapaʻau ke hoʻoulu i ka shingles?

A: ʻAʻole, ʻaʻole hiki i ka maʻi shingles ke hoʻoulu i ka shingles. Eia nō naʻe, hiki ke hoʻomohala i nā shingles ma hope o ka hoʻopaʻa ʻana, ʻoiai ua hoʻemi nui ʻia ka pilikia.

Nīnau: Ua uhi ʻia ka maʻi shingles e ka ʻinikua?

A: He ʻokoʻa ka uhi ʻana o ka maʻi shingles ma muli o ka mea hoʻolako inikua. Manaʻo ʻia e nānā me kāu hui ʻinikua e hoʻoholo i nā kikoʻī pili.