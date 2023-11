Aia he kano kano COVID 5?

Aia he 5th COVID Vaccine?

Ke hoʻomau nei ke kaua kūʻē i ka maʻi maʻi COVID-19, ua ʻike ka honua i ka hoʻomohala ʻana a me ka hāʻawi ʻana i kekahi mau kano. Mai Pfizer-BioNTech a me Moderna a i AstraZeneca a me Johnson & Johnson, ua hana koʻikoʻi kēia mau kano i ka pale ʻana i ka laha o ka maʻi. Eia nō naʻe, ma waena o ka holomua i hana ʻia, nui ka poʻe e noʻonoʻo nei inā aia kahi maʻi 5 COVID ma ka pae.

I kēia manawa, ʻehā mau lāʻau lapaʻau nui i loaʻa i ka mana hoʻohana pilikia a i ʻole ka ʻae piha ʻana i nā ʻāina like ʻole. Ua hōʻike ʻia kēia mau lāʻau lapaʻau i ka maikaʻi loa i ka pale ʻana i nā maʻi koʻikoʻi, ka halemai, a me ka make i hoʻokumu ʻia e COVID-19. Akā ke ʻimi mau nei ka ʻepekema ʻepekema i nā mea hou e hakakā ai i ka maʻi a me kāna mau ʻano.

He aha ke kūlana o kahi kano kano 5 COVID?

I kēia manawa, ʻaʻohe mea i ʻae ʻia a ʻae ʻia ka lāʻau lapaʻau COVID 5 i loaʻa. Eia nō naʻe, ke hoʻomau nei ka noiʻi a me nā hoʻokolohua lapaʻau e loiloi i ka palekana a me ka pono o nā moho hiki. Ke hana ikaika nei kekahi mau hui lāʻau lapaʻau a me nā keʻena noiʻi i ka hoʻomohala ʻana i nā lāʻau lapaʻau hou e hoʻomaikaʻi ai i ka hoʻoikaika ʻana o ka honua.

He aha nā poʻe moho no ke kano kano 5 COVID?

Aia kekahi mau moho no ka maʻi kano 5 COVID ma nā ʻano like ʻole o ka hoʻomohala ʻana. ʻO kekahi o kēia mau moho ʻo Novavax, Covovax, a me Bharat Biotech's Covaxin. Ke hoʻāʻo nei kēia mau lāʻau lapaʻau e hōʻoia i ko lākou palekana a me ka pono. He mea nui e hoʻomaopopo i ka hoʻomohala ʻana a me ke kaʻina hana ʻae ʻia no nā lāʻau lapaʻau e pono ai ka manawa e hōʻoia ai i ka maikaʻi a me ka hilinaʻi.

I ka manawa hea e hiki ai iā mākou ke manaʻo i kahi kano kano COVID 5?

ʻAʻole maopopo ka papa manawa no ka hoʻomohala ʻana a me ka ʻae ʻana o kahi kano 5 COVID. Aia ke kaʻina hana i nā hoʻokolohua lapaʻau nui, nā loiloi hoʻoponopono, a me ka hoʻonui ʻana i ka hana. ʻOiai ke hana ikaika nei ke kaiāulu ʻepekema e hoʻolalelale i ke kaʻina hana, he mea koʻikoʻi ka hoʻokumu ʻana i ka palekana a me ka pono ma mua o ka wikiwiki. Manaʻo ʻia e hilinaʻi i nā kumu mana e like me nā luna olakino a me nā kino hoʻoponopono no nā mea hou e pili ana i ka loaʻa ʻana o kahi kano 5 COVID.

I ka hopena, ʻoiai ʻaʻole i ʻae ʻia a ʻae ʻia ka lāʻau lapaʻau 5 COVID, ʻo ka hoʻomau ʻana i ka noiʻi a me nā hana hoʻomohala e hāʻawi i ka manaolana no nā koho hou aʻe i ka wā e hiki mai ana. Ke hoʻomau nei ka ʻepekema ʻepekema i ka ʻimi ʻana i nā moho kūpono, a he mea nui ia e hoʻomanawanui a hoʻomaopopo ʻia i ko mākou hui pū ʻana i ka maʻi maʻi.

NPP:

