Ke komo mau nei ka ʻohana Walton me Walmart?

I ka honua o ke kūʻai kūʻai, liʻiliʻi nā inoa i lawe i ke kaumaha e like me Walmart. Ma ke ʻano he ʻoihana nui loa ma ka loaʻa kālā ma ka honua, ua like ʻo Walmart me nā kumukūʻai kūpono a me ke kūʻai ʻana hoʻokahi. Akā, pehea ka ʻohana ma hope o kēia pilikua kūʻai? Ke komo mau nei lākou i nā hana o kēlā me kēia lā o ka hui? E nānā pono kākou.

ʻO ka ʻohana Walton, i alakaʻi ʻia e Sam Walton i hala, i hoʻokumu iā Walmart i ka makahiki 1962. I loko o nā makahiki, ua koʻikoʻi ke komo ʻana o ka ʻohana i ka hui, me nā lālā o ka ʻohana e paʻa ana i nā kūlana koʻikoʻi i loko o ka hui. Eia nō naʻe, i ka ulu ʻana o Walmart i mea mana honua, ua ulu ka pae o ke komo pono ʻana o ka ʻohana.

I kēia lā, pili paʻa ka ʻohana Walton iā Walmart, ma ke kālā a me ka hoʻolālā. ʻOiai ʻaʻole lākou e pili pono i nā hana o kēlā me kēia lā, paʻa mau lākou i nā kuleana kuleana nui i ka hui. ʻO ka ʻoiaʻiʻo, kū ka ʻohana hui o Walmart ma kahi o 50%, e hoʻolilo iā lākou ka hapa nui.

ʻO ke komo ʻana o ka ʻohana ma mua o ka ʻona. ʻO ka Walton Family Foundation, i hoʻokumu ʻia e Sam lāua ʻo Helen Walton, he hui philanthropic e kālele ana i ka hoʻonaʻauao, hoʻomau kaiapuni, a me ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka maikaʻi o ke ola ma nā kaiāulu. Ua hāʻawi nui ke kahua i nā kumu like ʻole, e hōʻike ana i ka hoʻomau mau ʻana o ka ʻohana e hana i kahi hopena maikaʻi.

NPP:

Nīnau: ʻO wai nā lālā o ka ʻohana Walton?

A: Aia i ka ʻohana Walton kekahi mau lālā, e like me Jim Walton, Alice Walton, Rob Walton, a me Christy Walton, a me nā mea ʻē aʻe. He mamo kēia poʻe na ka mea nāna i hoʻokumu iā Walmart, ʻo Sam Walton.

Nīnau: Aia kekahi lālā o ka ʻohana Walton e hana nei no Walmart?

A: ʻOiai ʻaʻole komo pololei ka ʻohana i nā hana o Walmart i kēlā me kēia lā, lawelawe kekahi mau lālā o ka ʻohana ma ka papa alakaʻi o ka hui. ʻO ko lākou noho ʻana e hōʻoiaʻiʻo ʻia nā pono o ka ʻohana ma ke kūlana kiʻekiʻe o ka hoʻoholo ʻana.

Nīnau: Pehea ka hopena o ka ʻohana Walton iā Walmart?

A: Ma ke ʻano he poʻe kuleana nui, ʻo ka ʻohana Walton ka mana koʻikoʻi ma luna o ka alakaʻi a me nā kaʻina hana hoʻoholo. ʻO kā lākou kuleana kuleana e hiki ai iā lākou ke hoʻolālā i ka hoʻolālā no ka wā lōʻihi a hōʻoia i ka hoʻomau ʻana o ka hui me kā lākou ʻike.

I ka hopena, ʻoiai ʻaʻole pili pono ka ʻohana Walton i nā hana o Walmart i kēlā me kēia lā, ʻo kā lākou mana a me nā kuleana kuleana e hoʻolilo iā lākou i mea nui o ka holomua o ka hui. ʻO kā lākou kūpaʻa i ka philanthropy a me kā lākou komo mau ʻana i nā hoʻoholo hoʻoholo e hōʻike ana i ko lākou hoʻomau mau ʻana i ka brand Walmart.