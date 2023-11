ʻAʻole ʻae ʻia ka lāʻau lapaʻau Pfizer ma US?

ʻAʻole ʻae hou ʻia ka Pfizer Vaccine ma US?

I ka hoʻomohala hou ʻana, ua hoʻolaha ʻia nā lono ma nā pūnaewele media a me nā ʻaha kūkā pūnaewele like ʻole, e hōʻike ana ʻaʻole ʻae ʻia ke kano Pfizer-BioNTech COVID-19 no ka hoʻohana ʻana ma United States. Ua lilo kēia mau ʻōlelo i ka huikau a me ka hopohopo i waena o ka poʻe i loaʻa a i ʻole e hoʻolālā nei e loaʻa i ke kano. Eia naʻe, he mea nui e hoʻomaopopo he wahaheʻe kēia mau lono. Ua ʻae ʻia ka lāʻau lapaʻau Pfizer no ka hoʻohana ʻana ma US.

Ua hāʻawi ʻia ka lāʻau lapaʻau Pfizer-BioNTech COVID-19 i ka Mana Hoʻohana Emergency (EUA) e ka US Food and Drug Administration (FDA) i Dekemaba 2020. Ua ʻae kēia EUA i ka hāʻawi ʻana a me ka hoʻokele ʻana i ke kano i ka wā o nā pilikia olakino o ka lehulehu, e like me ka hoʻomau. ʻO ka maʻi maʻi COVID-19. Ua hōʻike ʻia ka lāʻau lapaʻau Pfizer i mea maikaʻi loa i ka pale ʻana i ka COVID-19 a ua hana ʻia i ka hoʻāʻo a me ka loiloi ikaika e hōʻoia i kona palekana a me ka pono.

NPP:

Nīnau: He aha ka ʻae ʻana i ka hoʻohana pilikia (EUA)?

A: He hana hoʻoponopono ka EUA e hiki ai i ka FDA ke hoʻomaʻamaʻa i ka loaʻa a me ka hoʻohana ʻana i nā huahana lapaʻau, e like me nā lāʻau lapaʻau, i ka wā o ka pilikia olakino. E hōʻoia i ka hoʻokō ʻana o nā huahana i kekahi mau koi no ka palekana a me ka pono.

Nīnau: Ua hoʻopau ʻia a ua hoʻokuʻu ʻia paha ka lāʻau lapaʻau Pfizer?

A: ʻAʻole, ʻaʻole i hoʻopau ʻia ka lāʻau lapaʻau Pfizer. Ua ʻae ʻia ia no ka hoʻohana ʻana ma US a hoʻomau ʻia e lawelawe ʻia i nā poʻe kūpono.

Nīnau: Ma hea i puka mai ai nā lono?

A: ʻAʻole maopopo ke kumu o kēia mau lono, akā hiki ke hoʻolaha maʻalahi ka ʻike kuhi hewa ma nā paepae pūnaewele a me nā ʻaha kūkā pūnaewele. He mea nui e hilinaʻi i nā kumu hilinaʻi, e like me nā keʻena olakino olakino aupuni, no ka ʻike pololei.

Nīnau: Pono anei au e hopohopo e pili ana i ka palekana o ka lāʻau lapaʻau Pfizer?

A: ʻAʻole, ʻaʻohe kumu hopohopo e pili ana i ka palekana o ka lāʻau lapaʻau Pfizer. Ua hoʻāʻo nui ʻia a nānā ʻia e hōʻoia i kona palekana a me ka pono. Ke hoʻomau nei ka FDA a me nā kino hoʻoponopono ʻē aʻe i ka nānā pono ʻana i ka ʻike palekana o ke kano.

I ka hopena, ʻaʻole ʻae ʻia nā lono e hōʻike ana ʻaʻole ʻae ʻia ka maʻi kano Pfizer-BioNTech COVID-19 ma US. Hoʻomau ʻia ka ʻae a ʻae ʻia no ka hoʻohana ʻana, a pono nā kānaka e hilinaʻi i nā kumu hilinaʻi no ka ʻike pololei e pili ana i nā kano COVID-19. He mea koʻikoʻi ka hoʻopaʻa ʻana i ka maʻi maʻi maʻi a me ka pale ʻana i ke olakino lehulehu.