He billionaire ka mea nona Walmart?

Ma ke ʻano o nā ʻoihana kūʻai nui, kū kiʻekiʻe ʻo Walmart e like me kekahi o nā ʻoihana koʻikoʻi a kūleʻa i ka honua. Hoʻokumu ʻia e Sam Walton i ka makahiki 1962, ua lilo ka hui kūʻai multinational i inoa ʻohana, i ʻike ʻia no kāna ʻano nui o nā huahana a me nā kumukūʻai kūpono. Eia naʻe, i ka wā e pili ana i ka waiwai pilikino o ka mea nona ka Walmart, ʻo ka pane he ʻae ʻae - ʻo ka mea nona ka piliona piliona.

ʻO ka mea nona Walmart i kēia manawa ʻo ka ʻohana Walton, nā mamo a ka mea nāna i hoʻokumu i ka hui. Loaʻa ka waiwai o ka ʻohana mai ko lākou kuleana kuleana i ka hui. I ka makahiki 2021, ua hoʻopaʻa mau ʻia ka ʻohana Walton ma waena o nā ʻohana waiwai loa o ka honua, me kahi ʻupena i hui pū ʻia ma mua o nā haneli haneli kālā.

NPP:

Nīnau: ʻO wai ka mea nona ka Walmart?

A: ʻO ka mea nona ka Walmart ka ʻohana Walton, nā mamo a ka mea hoʻokumu o ka hui, ʻo Sam Walton.

Nīnau: Pehea i lilo ai ka ʻohana Walton i mau piliona?

A: ʻO ka waiwai o ka ʻohana Walton ka mea nui mai ko lākou kuleana kuleana ma Walmart. I ka ulu ʻana a me ka hoʻonui ʻana o ka ʻoihana, piʻi pū ko lākou waiwai.

Nīnau: Pehea ka waiwai o ka ʻohana Walton?

A: Hoʻonohonoho mau ʻia ka ʻohana Walton ma waena o nā ʻohana waiwai loa o ka honua. Ma ka makahiki 2021, ʻoi aku ka nui o kā lākou ʻupena i hui pū ʻia ma mua o nā haneli haneli kālā.

Nīnau: Aia kekahi mau piliona piliona e pili ana me Walmart?

A: ʻOiai ʻo ka ʻohana Walton ka poʻe piliona piliona mua o Walmart, aia kekahi poʻe ʻē aʻe i lilo i mau piliona ma o kā lākou hui ʻana me ka hui, e like me nā alakaʻi nui a me nā mea kuleana.

He mea nui e hoʻomaopopo he kaʻawale ka waiwai o ka mea nona Walmart mai ke kūlana kālā holoʻokoʻa o ka hui. ʻOiai ʻo ka mea nona ka piliona piliona, ʻo ka kūleʻa kālā o Walmart ma ke ʻano he ʻoihana e ana ʻia e kāna loaʻa kālā, loaʻa kālā, a me ka nui o ka mākeke.

I ka hopena, ʻo ka mea nona ka Walmart, ʻo ka ʻohana Walton, he mau piliona kālā. ʻO kā lākou waiwai nui he hōʻike i ka holomua a me ka mana o ka pilikua kūʻai, e hoʻomau nei i ka holomua ma ke ʻano he ʻoihana nui loa a loaʻa ka waiwai o ka honua.