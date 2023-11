ʻOi aku ka maikaʻi o ka lāʻau lapaʻau Novavax?

ʻOi aku ka maikaʻi o ka Vaccine Novavax?

I ka hoʻomau ʻana o ke kaua kūʻē i ka maʻi maʻi maʻi COVID-19, ua puka mai nā lāʻau lapaʻau like ʻole he mau mea hana ikaika e pale aku ai i ka laha ʻana o ka maʻi. ʻO kekahi o ia lāʻau lapaʻau i ʻike ʻia ʻo ia ka lāʻau lapaʻau Novavax. Me kāna ala kū hoʻokahi a me nā hopena hoʻohiki, nui ka poʻe e noʻonoʻo nei inā ʻoi aku ka maikaʻi o kēia kano ma mua o kāna mau hoa.

ʻO Novavax kahi hui biotechnology i hoʻomohala i kahi kano kano COVID-19. ʻAʻole like me nā kano mRNA e like me Pfizer-BioNTech a me Moderna, e hoʻohana ana i nā mea genetic e aʻo ai i nā cell e hana i kahi protein viral, hoʻohana ʻo Novavax i kahi ala ʻē aʻe. Hoʻohana ʻo ia i kahi protein maikaʻi ʻole mai ka coronavirus, i ʻike ʻia ʻo ka spike protein, e hoʻoulu i kahi pane kūlohelohe i ke kino.

Ua hōʻike ka lāʻau lapaʻau Novavax i ka nui o ka maikaʻi i nā hoʻokolohua lapaʻau. Ma kahi hoʻāʻo ʻo 3 i hana ʻia ma United Kingdom, ua hōʻike ka maʻi kano i ka hopena holoʻokoʻa ma kahi o 89%. Eia kekahi, ua hōʻike ʻo ia i kahi kiʻekiʻe o ka pale ʻana i ka maʻi koʻikoʻi a me ka hoʻokipa. He mea hōʻeuʻeu kēia mau hopena a manaʻo ʻia e hiki ke lilo i ka lāʻau lapaʻau Novavax i mea hoʻohui waiwai i nā hoʻoikaika ʻana o ka honua.

NPP:

Nīnau: Pehea ka ʻokoʻa o ka lāʻau lapaʻau Novavax mai nā lāʻau lapaʻau COVID-19 ʻē aʻe?

A: ʻAʻole like me nā kano mRNA, hoʻohana ʻo Novavax i kahi ala i hoʻokumu ʻia i ka protein, me ka hoʻohana ʻana i kahi protein kino ʻole mai ka coronavirus e hoʻoulu ai i kahi pane kūlohelohe.

Nīnau: He aha nā helu kūpono o ka lāʻau lapaʻau Novavax?

A: Ma kahi hoʻāʻo pae 3, ua hōʻike ka lāʻau lapaʻau Novavax i ka maikaʻi holoʻokoʻa ma kahi o 89%.

Nīnau: Ke pale nei ka lāʻau lapaʻau Novavax i ka maʻi koʻikoʻi?

A: ʻAe, ua hōʻike ka lāʻau lapaʻau Novavax i kahi kiʻekiʻe o ka pale ʻana i ka maʻi koʻikoʻi a me ka hoʻokipa.

ʻOiai ke hōʻike nei ka lāʻau lapaʻau Novavax i ka ʻōlelo hoʻohiki, he mea nui e hoʻomaopopo i kēlā me kēia lāʻau lapaʻau i kona mau ikaika a me nā palena. ʻO nā mea e like me ka pono o ka mālama ʻana, ka hiki ke hāʻawi, a me ka loaʻa ʻana o ka honua i mea koʻikoʻi i ka hoʻoholo ʻana i ka pono o kahi kano. No laila, he mea koʻikoʻi ka hoʻomau ʻana i ka nānā ʻana i ka hana o nā kano āpau i loaʻa a hoʻoholo i nā hoʻoholo e pili ana i nā hōʻike ʻepekema a me nā ʻōlelo aʻoaʻo loea.

I ka hopena, ua hōʻike ka lāʻau lapaʻau Novavax i ka nui o ka maikaʻi a hāʻawi i ka pale mai ka maʻi koʻikoʻi. Eia nō naʻe, pono e noʻonoʻo i nā kano āpau i loaʻa a me kā lākou mau hiʻohiʻona kūʻokoʻa e hōʻoia i kahi ala ākea e hakakā ai i ka maʻi maʻi COVID-19. Ke holomua nei ka hoʻolaha hoʻolaha o ka honua, ʻo ka hoʻomau ʻana i ka noiʻi a me ka loiloi e kōkua i ka hoʻoholo ʻana i ka pono maoli o ka lāʻau lapaʻau Novavax a me kāna kuleana i ka hoʻopau ʻana i kēia maʻi maʻi pōʻino.