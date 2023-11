Ua ʻoi aku ka maikaʻi o ka lāʻau lapaʻau hou ma mua o ka lāʻau lapaʻau kahiko?

I nā makahiki i hala iho nei, ua hoʻolauna ʻia kahi maʻi shingles hou i ka mākeke, e hoʻāla ana i ka hoʻopaʻapaʻa ma waena o nā kauka lapaʻau a me nā mea maʻi like. ʻO ka nīnau ma ka noʻonoʻo o kēlā me kēia kanaka inā ʻoi aku ka maikaʻi o kēia kano hou ma mua o kona mua. E ʻimi kākou i nā kikoʻī a e ʻimi i nā ʻokoʻa koʻikoʻi ma waena o nā mea ʻelua.

Ua hoʻohana ʻia ka lāʻau lapaʻau kahiko, i kapa ʻia ʻo Zostavax, mai ka makahiki 2006. Ua hana maikaʻi ia i ka hōʻemi ʻana i ka pilikia o ka shingles ma kahi o 51% a me ka neuralgia post-herpetic (kahi hōʻeha ʻeha o ka maʻi maʻi) ma 67%. Eia naʻe, loaʻa kekahi mau palena. ʻO ka Zostavax he lāʻau lapaʻau ola, ʻo ia hoʻi he ʻano nāwaliwali o ka maʻi. ʻAʻole kūpono kēia i nā poʻe me nā ʻōnaehana pale nāwaliwali, e like me ka poʻe e mālama ana i ka maʻi kanesa a i ʻole nā ​​​​mea hoʻololi o ke kino.

E hoʻokomo i ka lāʻau lapaʻau hou, ʻo Shingrix, i ʻae ʻia e ka US Food and Drug Administration (FDA) i ka makahiki 2017. Ua haʻaheo ʻo Shingrix i ka nui o ka maikaʻi ma mua o 90% i ka pale ʻana i ka maʻi maʻi a me ka neuralgia post-herpetic. ʻAʻole like me kona mua, ʻo Shingrix he lāʻau lapaʻau ola ʻole, e palekana ana i nā poʻe me nā ʻōnaehana pale.

NPP:

Nīnau: Pehea ka hana ʻana o ka lāʻau lapaʻau hou?

A: He lāʻau lapaʻau hui hou ʻo Shingrix, ʻo ia hoʻi he pūmua kikoʻī wale nō ia mai ka maʻi varicella-zoster. Hoʻoulu kēia protein i ka ʻōnaehana pale e hana i kahi pane ikaika e kūʻē i ka maʻi maʻi, e pale ana i ka shingles.

Nīnau: ʻO wai ka mea pono e loaʻa i ka maʻi shingles hou?

A: Manaʻo nā Centers for Disease Control and Prevention (CDC) iā Shingrix no nā pākeke he 50 a ʻoi aku, ʻoiai inā ua loaʻa iā lākou ma mua o Zostavax.

Nīnau: Aia kekahi hopena ʻaoʻao?

A: E like me kekahi lāʻau lapaʻau, hiki i ka Shingrix ke hoʻoulu i nā hopena ʻaoʻao e like me ka ʻeha ma ka wahi i hoʻopaʻa ʻia, ka ʻeha ʻiʻo, a me ka luhi. Hoʻopau maʻamau kēia mau hōʻailona i loko o kekahi mau lā a he hōʻailona ia e pane ana ka ʻōnaehana pale i ke kano.

I ka hopena, ʻike ʻia ka lāʻau lapaʻau hou, ʻo Shingrix, he hoʻomaikaʻi koʻikoʻi ma mua o ka lāʻau lapaʻau kahiko, ʻo Zostavax. Me kona kiʻekiʻe efficacy rate a me ka non-live haku mele, hāʻawi ʻo Shingrix i kahi koho palekana a ʻoi aku ka maikaʻi no ka pale ʻana i nā shingles a me kāna mau pilikia. Inā hāʻule ʻoe i loko o ka pūʻulu makahiki i manaʻo ʻia, e kūkākūkā me kāu mea mālama ola e pili ana i ka loaʻa ʻana o ka lāʻau lapaʻau me Shingrix he hoʻoholo naʻauao e pale aku iā ʻoe iho mai kēia ʻano ʻeha a hiki ke hoʻonāwaliwali.