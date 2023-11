Ua ʻoi aku ka maikaʻi o ka pana ʻana o ka lāʻau hou ma mua o ka mea kahiko?

I nā makahiki i hala iho nei, ua hoʻokomo ʻia kahi maʻi shingles hou, e hoʻāla ana i ka hoʻopaʻapaʻa ma waena o nā limahana lapaʻau a me nā mea maʻi like. ʻO Shingles, i kapa ʻia ʻo herpes zoster, he maʻi maʻi ʻeha i hoʻokumu ʻia e ka maʻi varicella-zoster, ʻo ia ka maʻi hoʻokahi e hoʻoulu ai i ka moa. Hoʻopilikia ia i nā miliona o nā kānaka ma ka honua holoʻokoʻa, ʻoi aku ka poʻe ma mua o 50 mau makahiki.

Ua ʻae mua ʻia ka lāʻau lapaʻau kahiko i kapa ʻia ʻo Zostavax i ka makahiki 2006. He lāʻau lapaʻau ola, ʻo ia hoʻi he ʻano nāwaliwali o ka maʻi. ʻOiai ua maikaʻi ia i ka hōʻemi ʻana i ka pilikia o ka shingles ma kahi o 51%, ua emi kona hopena i ka manawa, e alakaʻi ana i ka hoʻomohala ʻana i kahi kano hou.

Ua ʻae ʻia ka lāʻau lapaʻau shingles hou, i kapa ʻia ʻo Shingrix, e ka FDA i ka makahiki 2017. ʻAʻole like me Zostavax, ʻo Shingrix he lāʻau lapaʻau ola ʻole, ʻo ia hoʻi ʻaʻole i loko o kahi maʻi ola. Akā, aia he pūmua e kōkua i ka hoʻoikaika ʻana i ka pane ʻana o ka ʻōnaehana pale i ka maʻi varicella-zoster. Ua hōʻike nā haʻawina e ʻoi aku ka maikaʻi o Shingrix ma mua o 90% i ka pale ʻana i ka shingles a me kāna mau pilikia.

NPP:

Nīnau: ʻO wai ka mea pono e loaʻa i ka lāʻau lapaʻau?

A: Manaʻo nā Centers for Disease Control and Prevention (CDC) e loaʻa i nā pākeke he 50 mau makahiki a ʻoi aku ka lāʻau lapaʻau maʻi maʻi, me ka nānā ʻole inā loaʻa iā lākou ka shingles ma mua.

Nīnau: ʻEhia ka nui o ka lāʻau lapaʻau hou e pono ai?

A: Hāʻawi ʻia ka lāʻau lapaʻau hou, ʻo Shingrix, i ʻelua mau kau. Hāʻawi ʻia ka lua ma hope o 2 a 6 mau mahina ma hope o ka ʻai mua.

Nīnau: Aia kekahi mau hopena ʻaoʻao o ka lāʻau lapaʻau hou?

A: E like me nā lāʻau lapaʻau, hiki i ka lāʻau lapaʻau hou ke hana i nā hopena ʻaoʻao. ʻO nā hopena ʻaoʻao maʻamau e pili ana i ka ʻeha, ka ʻulaʻula, a i ʻole ka pehu ʻana ma ka wahi i hoʻopaʻa ʻia, a me ka ʻeha o ka ʻiʻo, ka luhi, a me ke poʻo. He maʻalahi kēia mau hopena ʻaoʻao a hele wale i loko o kekahi mau lā.

I ka hopena, ua ʻoi aku ka maikaʻi o ka lāʻau lapaʻau hou, ʻo Shingrix, i ka pale ʻana i ka maʻi maʻi i hoʻohālikelike ʻia me ka lāʻau lapaʻau kahiko, ʻo Zostavax. ʻO kāna ʻano hana ola ʻole a me ka hana kiʻekiʻe e lilo ia i koho i makemake ʻia no ka poʻe pākeke makahiki 50 a ʻoi aku. Eia nō naʻe, ʻōlelo mau ʻia e kūkākūkā me kahi ʻoihana mālama ola e hoʻoholo i ka hana maikaʻi loa e pili ana i nā kūlana olakino a me ka mōʻaukala olakino.