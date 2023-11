Pono ke kūʻai ʻana i ka Google Nest Hub?

Ke komo nei mākou i ka wā hoʻomaha, nui ka poʻe e noʻonoʻo nei inā he kūʻai maikaʻi ʻo Google Nest Hub i kona kūlana o kēia manawa. I ka makahiki i hala, ua ʻoi aku ka nui o ka wehe ʻana i nā hiʻohiʻona ma mua o nā mea hoʻohui no ka Nest Hub a me Hub Max. Eia nō naʻe, ʻoiai kēia mau hoʻololi, nui nā kumu e pono ai ka Nest Hub e noʻonoʻo.

ʻO kekahi o nā kumu nui e kūʻai ai i ka Nest Hub ʻo kāna hana ma ke ʻano he mele mele mele a me ka mana Google Home. Inā ʻoe e ʻimi nei i kahi hāmeʻa hiki ke pāʻani i ke mele a hoʻomalu i kāu mau polokalamu home akamai, ʻo ka Nest Hub kahi koho maikaʻi loa, ʻoiai ke hoʻemi ʻia.

ʻO ka 2nd-gen Nest Hub mai 2021, ke kumu kūʻai maʻamau ma $99.99, aia i kēia manawa no $49.99. Hāʻawi ia i nā hiʻohiʻona koʻikoʻi āpau a hiki ke hoʻokō maʻalahi i kāu streaming mele a me nā pono mana home akamai. ʻO ka 2019 Nest Hub Max, ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe, ua kūʻai ʻia ma $129 mai $229 a hāʻawi i nā mea ʻōlelo maikaʻi aʻe, kahi kāmela, kahi ʻaoʻao nui, a me nā hana hou e like me ka uaki mau a me ka pāʻani wikiō i kekahi manawa.

Eia naʻe, hoʻokahi hopohopo ʻaʻole i hāʻawi ʻo Google i nā mea hou a i ʻole hōʻike i ka wā e hiki mai ana o Assistant no ka Nest Hub. ʻAʻole i loli nui ka Smart Display UI, a aia ka nele o ka hana hou a i ʻole nā ​​hiʻohiʻona hou i hoʻohālikelike ʻia i nā mea like ʻole ma ka mākeke.

Eia kekahi, aia nā hoʻopiʻi e pili ana i ka loaʻa ʻana o ka "dumber" i ka manawa ma mua o ka hoʻomaikaʻi ʻana. ʻO ka manaʻo o Google i kēia manawa aia ma ka $ 499 Pixel Tablet, akā aia ka Nest Hub i kahi wahi ma ka mākeke ma muli o kona kumu kūʻai haʻahaʻa a me ka hiki.

ʻOiai ʻaʻole paha e hoʻokuʻu ʻo Google i kahi Fuchsia-powered Nest Hub i kēlā me kēia manawa koke, he mea nui ia iā lākou e hoʻomaikaʻi i ke kōkua e hana i ke kamaʻilio ʻana a ʻoi aku ka maikaʻi ma ka hoʻomaopopo ʻana i nā kauoha mea hoʻohana. E kōkua kēia i ka hoʻokūkū ʻana i ka Nest Hub a hoʻoponopono i kekahi o nā hopohopo e pili ana i kāna hana.

I ka hopena, ʻoiai ka nele o nā mea hou a me nā hiʻohiʻona, hiki i ka Nest Hub ke kūʻai kūpono no ka poʻe e ʻimi nui nei i kahi hāmeʻa streaming mele a me ka mea hoʻokele home akamai. Eia nō naʻe, pono ʻo Google e hoʻopukapuka kālā i ka hoʻomaikaʻi ʻana i nā mea hiki i ke Kokua e hōʻoia i ka ola lōʻihi o ka Nest Hub a me kona kaulana i ka mākeke.

1. Hiki anei i ka Nest Hub ke hoʻomalu i nā polokalamu home akamai?

ʻAe, ʻae ka Nest Hub iā ʻoe e hoʻomalu i nā polokalamu home akamai mai nā mea hana like ʻole.

2. He aha nā hiʻohiʻona nui o ka Nest Hub?

Hāʻawi ka Nest Hub i nā hiʻohiʻona e like me ka hoʻoheheʻe mele, ka mālama home akamai, nā kiʻi paʻi kiʻi, nā hana manawa/alaala, a me nā hōʻano hou o ka wā.

3. Aia kekahi mana hou o ka Nest Hub e hiki koke mai ana?

ʻAʻole paha e hoʻokuʻu ʻia kahi Fuchsia-powered Nest Hub i ka wā e hiki mai ana. ʻOi aku ka manaʻo o Google i nā mea ʻē aʻe e like me ka Pixel Tablet.

4. Ua ʻoi aku ka maikaʻi o ke kōkua i ka manawa?

Ua hōʻike aku kekahi mau mea hoʻohana e loaʻa ana ka "dumber" i ka manawa ma mua o ka hoʻomaikaʻi ʻana. Pono ʻo Google e hoʻoikaika i ke kamaʻilio ʻana a ʻoi aku ka maikaʻi ma ka hoʻomaopopo ʻana i nā kauoha mea hoʻohana.

5. E hoʻopau ʻia paha nā mea haʻiʻōlelo a me nā hōʻikeʻike?

ʻAʻole paha e hoʻopau ʻo Google i ke kākoʻo no nā mea ʻōlelo a me nā hōʻike i ka wā e hiki mai ana, no ka mea, hoʻohana nui ʻia lākou a hiki i ka hoʻopau ʻana i ke kākoʻo ke hōʻino i ka inoa o ka hui.