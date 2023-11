'Oia'i'o anei ka 14.99 Sam's Club?

ʻOiaʻiʻo anei ka $14.99 Sam's Club Membership?

I nā pule i hala iho nei, ua hoʻolaha ʻia nā lono e pili ana i $14.99 Sam's Club lālā, e waiho ana i nā mea kūʻai aku e noʻonoʻo nei inā maikaʻi loa kēia kuʻikahi e ʻoiaʻiʻo. Ma ke ʻano he kumu hilinaʻi o ka nūhou, ua noiʻi mākou i kēia koi e hāʻawi iā ʻoe i ka ʻike pololei.

He aha ka Sam's Club?

ʻO Sam's Club he hui hale kūʻai hale kūʻai lālā wale nō e hāʻawi ana i nā ʻano huahana like ʻole, me nā mea kūʻai, nā mea uila, nā lako, a me nā mea hou aku. Ua ʻike ʻia no ka hāʻawi ʻana i nā mea nui ma nā kumukūʻai hoʻemi i kona mau lālā.

He $14.99 ka lālā o Sam's Club maoli?

ʻAʻole, ʻaʻole maoli ka $14.99 Sam's Club. Hāʻawi ʻo Sam's Club i nā ʻano lālā ʻelua: ʻo ka lālā Sam's Club Plus no $100 i kēlā me kēia makahiki a me ka lālā ʻo Sam's Club Club no $45 i kēlā me kēia makahiki. ʻO kēia wale nō nā koho lālā kūhelu i loaʻa.

No hea mai ka lono?

ʻO ka lono e pili ana i ka $14.99 Sam's Club i hoʻokumu ʻia mai kahi hoʻolaha hoʻopunipuni e hoʻolaha ʻia ana ma nā paepae pūnaewele. He mea nui e makaʻala i ia mau koi a hōʻoia mau i ka ʻike me nā kumu mana.

No ke aha la e laha ai na lono e like me keia?

Hiki ke laha koke nā lono e like me $14.99 Sam's Club ma muli o ka makemake i kahi hana maikaʻi. Hōʻike pinepine ka poʻe i ia ʻike me ka nānā ʻole ʻana i ka ʻoiaʻiʻo, e alakaʻi ana i ka hoʻolaha wikiwiki ʻana i ka ʻike wahaheʻe.

Pehea e hiki ai iaʻu ke loaʻa nā kuʻikahi lālā o Sam's Club?

No ka loaʻa ʻana o nā kuʻikahi lālā lālā o Sam's Club, pono ʻoe e kipa i ka punaewele Sam's Club a i ʻole e hoʻopili pololei i kā lākou lawelawe mea kūʻai aku. Hāʻawi lākou i kekahi manawa i nā uku hoʻolaha a i ʻole nā ​​​​haʻawina kūikawā, akā he mea nui e hōʻoia i ka hōʻoia ʻia o kēia mau kuʻikahi ma o nā ala kūhelu.

I ka hopena, ʻaʻole maoli ka $14.99 Sam's Club. He mea koʻikoʻi ka makaʻala a hōʻoia i ka ʻike ma mua o ka manaʻoʻiʻo a kaʻana like ʻana i nā lono. E hilinaʻi mau i nā kumu kūhelu no ka ʻike pololei a me nā manawa hou e pili ana i nā koho lālā a me nā ʻaelike.