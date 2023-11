He hōʻailona anei ka ʻūhā o Covid?

Ma waena o ka maʻi maʻi Covid-19 e hoʻomau nei, he mea koʻikoʻi ia e hoʻomau i ka ʻike e pili ana i nā hōʻailona like ʻole e pili ana i ka maʻi. ʻO ka sneezing, kahi mea maʻamau i ka wā anu a me ka maʻi maʻi, ua waiho i nā mea he nui e noʻonoʻo inā he hōʻailona ia o Covid-19. E noʻonoʻo kākou i kēia nīnau a e hoʻomālamalama i kēia mea.

He aha nā hōʻailona maʻamau o Covid-19?

Ma mua o ka pane ʻana i ka nīnau sneezing, he mea nui e hoʻomaopopo i nā hōʻailona maʻamau o Covid-19. ʻO nā hōʻailona maʻamau i hōʻike ʻia ʻo ia ke kuni, ka ʻū, pōkole o ka hanu, ka luhi, ka ʻiʻo a i ʻole ka ʻeha kino, ka ʻeha o ka ʻāʻī, ka pau ʻana o ka ʻono a i ʻole ka ʻala, ke poʻo, a me ka paʻa a me ka ihu holo. Hōʻike pinepine ʻia kēia mau hōʻailona i loko o 2-14 mau lā ma hope o ka ʻike ʻana i ka maʻi maʻi.

Hiki paha i ke kihe ke hōʻailona o Covid-19?

ʻOiai ʻo ka sneezing kahi hōʻailona maʻamau e pili ana i nā maʻi hanu, e like me ke anu maʻamau a i ʻole nā ​​​​allergies, ʻaʻole ia i manaʻo ʻia he hōʻailona mua o Covid-19. ʻAʻole papa inoa nā Centers for Disease Control and Prevention (CDC) a me ka World Health Organization (WHO) i ka sneezing ma ke ʻano he hōʻailona nui o ka maʻi. Eia nō naʻe, he mea nui e hoʻomaopopo he ʻokoʻa nā hōʻailona Covid-19 mai kēlā me kēia kanaka, a ʻike paha kekahi poʻe i ka sneezing ma ke ʻano he ʻāpana o kā lākou hōʻailona hōʻailona holoʻokoʻa.

No ke aha ʻaʻole i manaʻo ʻia ka sneezing he hōʻailona mua?

ʻO ka hū ʻana a i ʻole ka ʻāʻī ma ka ʻaoʻao o ka ihu, ka mea maʻamau e pili pū me nā allergies a i ʻole ke anu. Hoʻopilikia nui ʻia ʻo Covid-19 i ka ʻōnaehana hanu, e hōʻike ana i nā hōʻailona e like me ka ʻū a me ka pōkole o ka hanu. ʻAʻole ʻo ka sneezing kahi hōʻailona hanu maʻamau o ka maʻi, ʻo ia ke kumu i manaʻo ʻole ʻia ai he hōʻailona mua.

He aha kaʻu e hana ai inā loaʻa iaʻu ka sneezing me nā hōʻailona ʻē aʻe?

Inā ʻike ʻoe i ka sneezing me nā hōʻailona ʻē aʻe e pili pū ana me Covid-19, pono e kūkākūkā me kahi ʻoihana mālama ola. Hiki iā lākou ke loiloi i kāu mau hōʻailona, ​​hāʻawi i ke alakaʻi, a ʻōlelo i nā hoʻokolohua kūpono inā pono. He mea nui e hoʻomanaʻo ʻo ka hoʻāʻo ʻana ʻo Covid-19 ke ala hilinaʻi loa e hōʻoia ai a hoʻopau paha i kahi maʻi.

I ka hopena, ʻoiai ʻaʻole i manaʻo ʻia ka sneezing he hōʻailona mua o Covid-19, pono mau ia e noho makaʻala a ʻike i nā loli i kou olakino. Inā ʻike ʻoe i kekahi mau hōʻailona e pili ana i ka maʻi maʻi, ʻoi aku ka maikaʻi o ka ʻimi ʻana i ka ʻōlelo aʻoaʻo olakino a hahai i nā alakaʻi i ʻōlelo ʻia e pale aku iā ʻoe iho a me nā poʻe ʻē aʻe mai ka hiki ke hoʻoili ʻia.

Nā wehewehena:

- ʻO Covid-19: ʻO ka maʻi coronavirus 2019, i hoʻokumu ʻia e ka maʻi maʻi maʻi ʻeha nui coronavirus 2 (SARS-CoV-2).

- Nā hōʻailona: Nā hiʻohiʻona kino a noʻonoʻo paha e hōʻike ana i ke kū ʻana o kahi maʻi a i ʻole.

– Ke anu maʻamau: He maʻi maʻi maʻi maʻi o ka ihu a me ka ʻāʻī, e hoʻoheheʻe ai, ʻuʻu, a me ka puʻu.

- ʻAleʻaleʻa: He pane kūlohelohe ʻole i nā mea (allergens) i maʻamau ʻole i ka hapa nui o nā kānaka.

- Pūnaehana hanu: ʻO nā ʻōpū a me nā ʻiʻo i pili i ka hanu ʻana, me nā māmā, nā ala ea, a me nā ʻāpana ihu.

- ʻOihana mālama ola: He kanaka i hoʻomaʻamaʻa ʻia e hāʻawi i ka mālama olakino a me ka ʻōlelo aʻo i nā maʻi.