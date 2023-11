ʻO ka shingles ma muli o ke koʻikoʻi?

Ua hoʻokumu ʻia nā shingles ma muli o ke koʻikoʻi?

Introduction

ʻO Shingles, i kapa ʻia ʻo herpes zoster, kahi maʻi maʻi e hoʻoulu ai i ka ʻeha ʻeha. Hoʻokumu ʻia ia e ka maʻi varicella-zoster, ʻo ia ka maʻi hoʻokahi e hoʻoulu ai i ka moa. ʻOiai ke manaʻoʻiʻo ʻia e hiki i ke koʻikoʻi ke hoʻoulu i ka shingles, ʻokoʻa nā manaʻo o nā loea lapaʻau e pili ana i ia mea. Ma kēia ʻatikala, e ʻimi mākou i ka pilina ma waena o ke koʻikoʻi a me ka shingles a hāʻawi i nā pane i nā nīnau i nīnau pinepine ʻia.

He aha ka Shingles?

ʻO Shingles kahi maʻi maʻi i hōʻike ʻia e ka ʻeha ʻeha e ʻike pinepine ʻia ma ke ʻano he ʻāpana a i ʻole ka ʻili ma kekahi ʻaoʻao o ke kino. Ma muli o ka ho'āla hou ʻana o ka maʻi maʻi varicella-zoster, e moe mau ana i loko o nā pūnana aʻalolo ma hope o ke ola ʻana o ke kanaka mai ka maʻi maʻi moa. Hiki i nā shingles ke hoʻoulu i ka ʻeha nui, ka ʻuʻu, a me nā ʻōpala, hiki ke hoʻōla i kekahi mau pule.

Ka Hoʻohui Stress-Shingles

ʻOiai e hoʻopiʻi pinepine ʻia ke koʻikoʻi no ka hoʻoulu ʻana i ka shingles, ʻaʻole maopopo ka pilina ma waena o nā mea ʻelua. Manaʻo kekahi mau kauka lapaʻau e hoʻonāwaliwali ke koʻikoʻi i ka ʻōnaehana pale, e maʻalahi ai i nā maʻi viral e like me ka shingles. Ke hoʻopaʻapaʻa nei kekahi ʻaʻole lawa ke koʻikoʻi wale nō e hoʻoulu ai i ka shingles a ʻo nā kumu ʻē aʻe, e like me ka makahiki a me ke olakino holoʻokoʻa, ke pāʻani nei i kahi kuleana nui.

Pinepine ninau ninaninau 'ana i

Nīnau: Hiki i ke koʻikoʻi ke kumu i ka shingles?

A: ʻAʻohe mea hōʻike paʻa e hōʻike ana i ke koʻikoʻi ke kumu maoli i ka shingles. Eia nō naʻe, hiki i ke koʻikoʻi ke hoʻonāwaliwali i ka ʻōnaehana pale, e lilo ia i mea maʻalahi i nā maʻi.

Nīnau: Hiki ke pale ʻia nā maʻi maʻi ma ka hoʻemi ʻana i ke kaumaha?

A: ʻOiai hiki ke loaʻa i nā ʻenehana hōʻemi koʻikoʻi nā pōmaikaʻi olakino he nui, ʻaʻohe mea e hōʻoiaʻiʻo e pale lākou i ka shingles. He mea nui e mālama i ke ola olakino a e ʻimi i ka ʻōlelo aʻo lapaʻau inā manaʻo ʻoe e pilikia ana ʻoe.

Nīnau: Hiki ke mālama ʻia nā shingles me nā ʻenehana hoʻokele pilikia?

A: Hiki i nā ʻenehana hoʻokele koʻikoʻi ke kōkua i ka hoʻohaʻahaʻa ʻana i ka pilikia e pili ana i ka shingles, akā ʻaʻole ia he pani no ka lāʻau lapaʻau. ʻO nā lāʻau lapaʻau antiviral i kuhikuhi ʻia e ka ʻoihana mālama ola ke ala maikaʻi loa e mālama ai i ka shingles.

Panina

ʻOiai ke manaʻoʻiʻo pinepine ʻia ke koʻikoʻi he kumu nui i ka hoʻomohala ʻana i nā shingle, ʻaʻole maopopo ka ʻike ʻepekema e kākoʻo ana i kēia ʻōlelo. He mea nui ka mālama ʻana i ke ola olakino, mālama i nā pae koʻikoʻi, a e ʻimi i ka ʻōlelo aʻoaʻo lapaʻau inā manaʻo ʻoe ua pilikia ʻoe i ka hoʻomohala ʻana i ka shingles. E hoʻomanaʻo, he mea koʻikoʻi ka ʻike mua ʻana a me ka mālama kūpono i ka mālama ʻana i kēia maʻi viral.