Na Walmart anei ka Sam?

I ka honua o ka hale kūʻai, loaʻa pinepine nā pilina a me nā kuleana e hiki ke hoʻohilahila i ka mea kūʻai maʻamau. ʻO kekahi o ia nīnau e ulu pinepine nei, ʻo ia ka Sam's Club na Walmart. No ka hoʻopau ʻana i ka huikau, e ʻimi kākou i ka pilina ma waena o kēia mau mea kūʻai pilikua ʻelua.

Ka pilina:

ʻAe, na Walmart ka Sam's Club. ʻO ka ʻoiaʻiʻo, ʻo Sam's Club kahi ʻāpana o Walmart Inc., ʻo ia hoʻi ʻo Walmart ka hui makua a paʻa i ka hapa nui o nā ʻāpana ma Sam's Club. Ua paʻa kēia pilina mai ka makahiki 1983 i ka wā i loaʻa ai iā Walmart ke kaulahao hui hale kūʻai.

He aha ka Sam's Club?

ʻO Sam's Club kahi hui hale kūʻai kūʻai lālā e hāʻawi ana i nā ʻano huahana like ʻole ma nā kumukūʻai hoʻemi. Hoʻohana ia ma ke ʻano like me nā hui hale kūʻai ʻē aʻe, e hāʻawi ana i ka nui o nā mea i kona mau lālā. Me nā wahi ma waena o ʻAmelika Hui Pū ʻIa a me ka honua, ua lilo ʻo Sam's Club i wahi kūʻai kaulana no nā poʻe a me nā ʻoihana like.

NPP:

1. ʻO Sam's Club a me Walmart ka hale kūʻai like?

ʻOiai ʻo Sam's Club a me Walmart ka mea nona ka hui makua hoʻokahi, he hui kaʻawale lāua. Hana ʻo Sam's Club ma ke ʻano he hale kūʻai hale kūʻai, mālama i nā lālā e uku i ka uku makahiki no ke komo ʻana i kāna huahana a me kāna mau lawelawe. ʻO Walmart, ma kekahi ʻaoʻao, he hale kūʻai kūʻai kuʻuna i wehe ʻia i ka lehulehu.

2. Hiki iaʻu ke hoʻohana i koʻu lālā Walmart ma Sam's Club?

ʻAʻole, ʻaʻole hiki iā ʻoe ke hoʻohana i kāu lālā Walmart ma Sam's Club. Loaʻa i nā mea kūʻai kūʻai ʻelua nā papahana lālā ʻokoʻa, a ʻaʻole ʻae ʻia ka lālā ma kekahi e ʻae iā ʻoe ke komo i kekahi. Eia naʻe, hāʻawi ʻo Walmart i kāna mau pono ponoʻī a me nā uku i kāna mea kūʻai.

3. Ua like nā huahana a me nā kumukūʻai ma Sam's Club a me Walmart?

ʻOiai aia paha kekahi o nā huahana i hāʻawi ʻia e Sam's Club a me Walmart, hiki ke ʻokoʻa ke kumukūʻai a me ke koho. Kākoʻo ʻo Sam's Club i ka hāʻawi ʻana i ka nui a me nā kumukūʻai hoʻemi i kona mau lālā, ʻoiai hāʻawi ʻo Walmart i kahi ākea o nā huahana ma nā kumukūʻai kūʻai maʻamau.

I ka hopena, na Walmart ka Sam's Club. ʻOiai he mau hui kaʻawale lākou, ʻae kā lākou pilina i nā kumuwaiwai like a me nā pono. Inā makemake ʻoe i ka ʻike hui hale kūʻai o Sam's Club a i ʻole ka ʻoluʻolu o Walmart, hāʻawi nā mea kūʻai ʻelua i nā huahana like ʻole e hoʻokō i nā pono o kā lākou mea kūʻai.